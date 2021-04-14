الصحة في الرحامنة تتعزز بوحدة طبية متنقلة

أشرف عامل إقليم الرحامنة، الأربعاء، على حفل تسليم مفتاح وحدة طبية متنقلة لتقديم خدمات صحية للأم والطفل، وتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للرحامنة وأكت فور كومينتي كنتور “Act4community”.

ويأتي تسليم هذه الوحدة الطبية المتنقلة لطب النساء والأطفال، التي اقتناها المجمع الشريف للفوسفاط بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي مليونيْ درهم، كدعم لوجيستيكي للقوافل الطبية المندرجة في إطار سياسة الخدمات الصحية للقرب بموقع الكنتور.

ويندرج اقتناء هذه الوحدة في إطار الجهود المبذولة إلى تسهيل ولوج فئات الأشخاص في وضعية هشاشة إلى الخدمات الصحية، والمساهمة في تقوية النظام الصحي لهذه الفئة من خلال تعميم خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة، وتعميم الفحص المبكر للكشف عن النواقص البصرية والسمعية والإعاقات النفسية والحركية وصعوبة النطق والتعلم، وغيرها من الاختلالات الصحية لدى الأطفال.

وخلال الحفل نفسه، جرى توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للرحامنة في شخص رئيسها عزيز بوينيان، عامل الإقليم، وجمعية أكت فور كومينتي الكنتور ممثلة في شخص رئيسها كمال القاسمي، لتعزيز المنظومات الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم الرحامنة.

وتروم هذه الشراكة مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين بالإقليم، وتأهيل الفعل المقاولاتي عبر التركيز على القطاعات الاقتصادية والسلاسل الإنتاجية الواعدة.

وحضر مراسيم هذا الحفل، الذي نظم بمقر عمالة إقليم الرحامنة، كل من عبد الكريم رمزي، مدير موقع الكنتور، وخالد آيت الحاكم، مدير مديرية المؤسسة الاجتماعاتية بموقع الكنتور، وسيدي محمد صلاح الخير، ممثل المجلس الإقليمي للرحامنة، وعبد العاطي بوشريط، رئيس الجماعة الترابية لابن جرير، والمندوب الإقليمي للصحة بالرحامنة، والنواب البرلمانيين، وأعضاء الجهة عن دائرة الرحامنة، وممثلي المصالح الخارجية، والأطر الطبية بكل من المندوبية الإقليمية للصحة والمجمع الشريف للفوسفاط موقع الكنتور.