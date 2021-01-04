"الصحراء أولا والقضية الفلسطينية دائما"

خلص اجتماع خاص للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انعقد مساء أمس الأحد، إلى التأكيد على أن الحزب يقف وراء قرارات الملك محمد السادس، وأن الصحراء المغربية تأتي قبل قضية فلسطين.

وأفاد قيادي في “البيجيدي” لهسبريس أن جميع أعضاء الأمانة العامة للحزب اتفقوا على شعار “القضية الوطنية أولا والقضية الفلسطينية دائما”، وأنهم أكدوا على ضرورة التصدي لمواجهة المهرولين نحو التطبيع، ووضع آليات لذلك.

كما شهد الاجتماع ذاته التي ترأسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، انتخاب السفير المغربي السابق بمملكة ماليزيا وبروناي دار السلام، رضا بنخلدون، عضوا بالأمانة العامة للحزب.