الصحراء تُشعل سباق التسلح والإنفاق العسكري بين الجزائر والمغرب‬

كشف تقرير دولي وجود كل من المغرب والجزائر ضمن قائمة الدول الأربعين الأكثر إنفاقا على القطاع الدفاعي في العالم خلال عام 2020؛ فقد احتلت المملكة المرتبة الأربعين، وتصدرت الجارة الشرقية القائمة الإفريقية بتحقيقها المرتبة الرابعة والعشرين عالميا.

وكشف تقرير لمعهد ستوكهولم للسلام، أصدره الثلاثاء، أن المغرب أنفق، خلال العام الماضي، 4.8 مليارات دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية؛ بينما تصدرت الجزائر قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا بـ9.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 5.3 من الناتج الداخلي لهذا البلد.

وأثرت جائحة “كورونا” على حجم الإنفاق العسكري للدول المغاربية، حيث سجلت الجزائر خلال عام 2020 تراجعا بنسبة 3.4 مقارنة مع سنة 2019. أما المغرب الذي حل في المركز الأربعين عالميا، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال العام الماضي 4.8 مليارات دولار، بزيادة 29 في المائة عن عام 2019، و54 في المائة مقارنة بسنة 2011.

ووفقا لخلاصات التقرير الدولي، فإن من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري المغربي برنامج اقتناء الأسلحة الذي بدأ عام 2017، والصراع المستمر بين المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، إلى جانب التوتر مع الجزائر.

وتخصص الجارة الشرقية مليارات الدولارات من أجل اقتناء معدات حربية وآليات عسكرية؛ وهو ما يعكس إقبالا متواصلا للجزائر على التسليح، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد.

عربيا، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، والسادسة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وبريطانيا، بحجم إنفاق بلغ 5.67 مليار دولار، تلتها ألمانيا وفرنسا، حيث ارتفع الإنفاق في ألمانيا للعام الخامس على التوالي.

وكانت الدول الـ15 الأكثر إنفاقا على المستوى العسكري في العالم سنة 2020 هي نفسها في سنة 2019، مع تسجيل بعض التغييرات المهمة في التصنيف العالمي. وقد استرجعت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بين الدول الخمس عشرة، بعدما تركتها لروسيا خلال العام الماضي.

وتمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وبريطانيا أكبر خمس أول منفقة على القطاع الدفاعي في العالم خلال عام 2020، والتي شكلت ما نسبته 60 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي. وأنفقت أكبر 15 دولة 1470 مليار دولار في عام 2018، وشكلت 81 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي.

ووفقا لتوقعات الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية (SDI)، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن المملكة ستستمر في هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة. وتبعا لتقرير صدر العام الماضي، فإن ميزانية الدفاع في المغرب ستصل إلى 3900 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن “الاهتمام العسكري المغربي سينصب على اقتناء طائرات مقاتلة وطائرات الهليكوبتر والغواصات وأنظمة الرادار والسفن”، بالإضافة إلى “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات”.