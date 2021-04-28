الصحراء تُشعل سباق التسلح والإنفاق العسكري بين الجزائر والمغرب‬

كشف تقرير دولي وجود كل من المغرب والجزائر ضمن قائمة الدول الأربعين الأكثر إنفاقا على القطاع الدفاعي في العالم خلال عام 2020؛ فقد احتلت المملكة المرتبة الأربعين، وتصدرت الجارة الشرقية القائمة الإفريقية بتحقيقها المرتبة الرابعة والعشرين عالميا.
وكشف تقرير لمعهد ستوكهولم للسلام، أصدره الثلاثاء، أن المغرب أنفق، خلال العام الماضي، 4.8 مليارات دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية؛ بينما تصدرت الجزائر قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا بـ9.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 5.3 من الناتج الداخلي لهذا البلد.
وأثرت جائحة “كورونا” على حجم الإنفاق العسكري للدول المغاربية، حيث سجلت الجزائر خلال عام 2020 تراجعا بنسبة 3.4 مقارنة مع سنة 2019. أما المغرب الذي حل في المركز الأربعين عالميا، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال العام الماضي 4.8 مليارات دولار، بزيادة 29 في المائة عن عام 2019، و54 في المائة مقارنة بسنة 2011.
ووفقا لخلاصات التقرير الدولي، فإن من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري المغربي برنامج اقتناء الأسلحة الذي بدأ عام 2017، والصراع المستمر بين المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، إلى جانب التوتر مع الجزائر.
وتخصص الجارة الشرقية مليارات الدولارات من أجل اقتناء معدات حربية وآليات عسكرية؛ وهو ما يعكس إقبالا متواصلا للجزائر على التسليح، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد.
عربيا، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، والسادسة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وبريطانيا، بحجم إنفاق بلغ 5.67 مليار دولار، تلتها ألمانيا وفرنسا، حيث ارتفع الإنفاق في ألمانيا للعام الخامس على التوالي.
وكانت الدول الـ15 الأكثر إنفاقا على المستوى العسكري في العالم سنة 2020 هي نفسها في سنة 2019، مع تسجيل بعض التغييرات المهمة في التصنيف العالمي. وقد استرجعت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بين الدول الخمس عشرة، بعدما تركتها لروسيا خلال العام الماضي.
وتمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وبريطانيا أكبر خمس أول منفقة على القطاع الدفاعي في العالم خلال عام 2020، والتي شكلت ما نسبته 60 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي. وأنفقت أكبر 15 دولة 1470 مليار دولار في عام 2018، وشكلت 81 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي.
ووفقا لتوقعات الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية (SDI)، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن المملكة ستستمر في هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة. وتبعا لتقرير صدر العام الماضي، فإن ميزانية الدفاع في المغرب ستصل إلى 3900 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن “الاهتمام العسكري المغربي سينصب على اقتناء طائرات مقاتلة وطائرات الهليكوبتر والغواصات وأنظمة الرادار والسفن”، بالإضافة إلى “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات”.
المرجوا الاهتمام بالصحة و التعليم و محاربة البطالة و ناهبي ثروات الوطن … كفى من هذا السباق المبكي للشعب فشركات الاسلحة ربحت اموالا طائلة من هذا السباق الفارغ بين المغرب و الجزائر
السباق الى التسلح هو صناعة السلاح محليا ،كل ما يملكه المغرب والجزائر يكفيهما فقط للدفاع عن النفس في مدة لا تزيد عن شهر كأكبر تقدير .
الصحراء تشعل سباق التسلح بين المغرب والجزائر
وانت تشعل نار الفتنة بين شعب المغرب والجزائر ووقت الفطور اقترب الله يهديك.
أبشر فهذه الفتنة ستنتهي قريبا بزوال النظام العسكري الجزائري الفاشل والمريض.
كذلك كانت الصحراء توحد طرفان عربيان امازيغي.. صحراوي… اصطناعي… بث أرضى.. جو بر..و البحر
و امريكا و روسيا و الغرب يربحون الاموال على عاتقنا
رحم الله المغرب العربي ورحم احلامنا معه
عوض انفاقها هلى تنمية شعوب اامنطقة المغاربية من تعليم وصحة وعيش كريم .هاهي تذهب الى جيوب الدول الكبرى. مع الاسف الشديد .هذا ما تريده الجزاءر التي حشرت نفسها في ما لايعنيها.
اريد القول أن الاستثمار في العلم والصحة افضل،ولكن مع جار السوء ليس لديك خيار.
واعدوا ما استطعتم من عدة ، لكن اهم سلاح لمواجهة العصابة في الجزائر هو ايمان جميع المغاربة الاوفياء بالدفاع عن حوزة الوطن بكل ما نملك ، فالله معنا وايماننا قوي ،لاننا نحارب عدو لا يؤمن لا بالله ولا بقيم الاسلام يستمد عقيدته من منطق العصابات ويقمع شعبه ويسرق ثرواته منذ احذاث دولته سنة 1962 لكن الشعب الجزائري الشقيق سيقتلع هذا النظام الخبيث وسيرميه بالسجون انشاء الله
منذ البداية اعرف ان لا احد يريد ان يحل مشكل الصحراء المغربية، لا امريكا و لا فرنسا و لا اسبانيا و لا غيرهم بل حتى الصحراويون يستفيدون من عدم حل النزاع. و عليه و امام جار السوء و تجريب كل الوسائل الممكنة من اجل التهدئة اعتقد ان الحرب قادمة و لا مهرب منها.
حرب ضروس لعقود طويلة تاتي على كل شيء هي السبيل الوحيد لفك هذا النزاع. الجزائر بيننا و بينها حقد دفين و لاتطفئ نار عذا الوصع غير خرب تاكل كل شيء في الجانبين. لتستفيذ امريكا و زبانيتها. نعم للحرب
بائعي الاسلحة هم المستفيدين من هذا الصراع و الشعبين المغربي و الجزائري يموتان بالجوع و ليست للحكام القدرة على مواجهة بائعي الاسلحة و إلا سيقومون بانقلاب عسكري عليهم، علينا بالتحرر من قادتنا من أجل العيش الكريم
يجب على المغرب ان يمر إلى السرعة القصوى من أجل تحقيق وكسب سلاح نووي لأن الحال تغير وتغيرت معه اطماع العالم فإن كنت قويا كايران او كوريا الشمالية او… فلك وزنك ولك كلمتك والكل يحسب لك ألف حساب فمزيدا من التسلح….
الحرب القادمة بين البلدين ستدمرهما معا، المغرب سيقضي على الجزائر والجزائر ستقضي على المغرب وستزولان معا من الوجود وسيكون الرابح الوحيد في هذه الحرب هو جبهة البوليساريو التي ستحكم البلدين معا.
المغرب اذا تسلح فهو من اجل الدفاع المشروع عن بلده ، اما النظام الحركي فهو يتسلح فقط من اجل اقماع الحراك للشعب الجزاءري، من اجل ان يظل يستولي على ثروته، يكفي انه قتل منه مءات الالاف في العشرية السوداء لا لشيء سوى ان الجزاءريين اختاروا جبهة الإنقاذ ليمثلونهم ،،
نحن نشتري السلاح لندافع عن ارضنا نعرف ان دالك يكون على حساب التنمية لكن ان لم تكن قويا سياتي حاقد و يدمر كل ما بنيته التنمية تحتاج بيئة مناسبة والا فانك تكون مطمع لكل غدار. الجزائر تشتري السلاح للهيمنة عندهم عقد التاريخ و عقد حجم الدولة الكبير الدي بمنطقهم يعطيهم حق الزعامة و الهيمنة لكنهم يضحون بالتنمية من اجل هيمنة زائفة.
اخواتي المغاربة أنا مستعد لي أكل خبز و اتاي من اجل تسليح بلادي و انتم موافقون على أعداء منافقون
باراكا من إهدار أموال الشعب على حرب لن تحصل حتى في الأحلام .. ناس محتاجة مستشفيات تعليم و عدل ماشي تهادوا من فلوس الشعب باش تدعموا القطبين الأوحدين
الجزائر تسلحت و أهملت التنمية البشرية و البنية التحتية و المغرب ربح التسلح و البنية التحتية و التنمية البشرية و عليه المغرب ربح الرهان و الجزائر انتهى بها المطاف لم تستطع حتى توفير الزيت و اللحم و الدجاج و الحليب لشعبها و أدخلت بلدها في مجاعة تاريخية !
Vous comparez l ‘incomparable, lAlgerie se compare avec les pays européens .
تبارك الله على هذه النفقات التي ستعود بالإزدهار والتطور على شعوب المنطقة وستقضي على الفقر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الكل خاسر في هذا السباق والمستفيد هم بائعي السلاح والمستعمر القديم ماما فرنسا
بنظرة سريعة على الخريطة قبل الفطور الرمضاني، يتضح أن كل الدول المرشحة للدخول في حرب لديها صناعات حربية متطورة أو برامج نووية ناضجة أو في طور التنضيج و التخصيب؛ إلا الدول و الأنظمة العربية الغبية التي تشتري القنابل الذكية لبعضها و الكاميرات و التطبيقات الذكية للتجسس على شعوبها! الصين، كوريا اشمالية و الجنوبية، باكستان، الهند، تركيا كلها دول صاعدة أو واصلة تنتج سلاحها!إذا اندلعت الحرب فجأة لن تجد مشاكل لتعويض المعدات المدمرة و في التزود بالذخيرة!من أين ذلك للدول و الجيوش العربية ناهيك عن النضوب السريع للموارد المالية في الحروب التكنولوجية المكلفة؟ هل ستكمل حروبها بالسكاكين و الحجارة؟ الاتحاد السوفياتي كان قوة عظمى تتوفر على كل المقومات الطبيعية، العلمية، المالية، الصناعية، التكنولوجية، الاقتصادية، الإديولوجية،البشرية!رغم ذلك أنهكه السباق المحموم للتسلح مع أمريكا و المجنون المصر على إنهاء امبراطورية الشر رونالد ريغن! نداء وإغراء الشيوعية كادا أن يعصفا بحياته و هو شاب نقابي و ممثل!فقرر ألا يغادر السياسة قبل أن يعصف بها!سباق التسلح إجهاض لسباق التنمية!
مجرد تساؤل.
من أين ينفق المغرب على التسلح !!!؟؟؟
إذا كانت الجزائر تنفق على التسلح من حر مالها، ودينها الخارجي لا يتعدى واحد مليار دولار وليست متورطة في أي حرب.
فالمغرب ينفق من أموال الصدقات أو من الديون التي بلغت 106 مليا دولار ومتورط في نزاع الصحراء كما ذكره المقال، فضلا أنه يستورد الأسلحة المستعملة بسبب ثمنها المنخفض.
وهكذا يكون قد رهن سيادته للمتصدقين والدائنين.
الاتحاد السوفياتي كان قوة عظمى تتوفر على كل المقومات الطبيعية، العلمية، المالية، الصناعية، التكنولوجية، الاقتصادية، الإديولوجية،البشرية!رغم ذلك أنهكه السباق المحموم للتسلح مع أمريكا و المجنون المصر على إنهاء امبراطورية الشر رونالد ريغن! نداء وإغراء الشيوعية كادا أن يعصفا بحياته و هو شاب نقابي و ممثل!فقرر ألا يغادر السياسة قبل أن يعصف بها!سباق التسلح إجهاض لسباق التنمية!النجاح في التنمية هو سباق التسلح الحقيقي!الظاهر أننا فشلنا على طرفي الحدود في السباقين معا!لذلك تحرك الشعوب أصبح مسألة حياة أو موت لإنقاذ نفسها من هذه الأنظمة الفاشلة المفلسة!
للإشارة نصف المبالغ التي تنفق على التسلح في الجزائر تذهب لجيوب الجنرالات، بدليل طمعهم في الأرز الذي يرسله الاتحاد الأوربي لمساعدة “اللاجئين” في تندوف، ومن جهة أخرى تسلح الجزائر كمي وغير متوازن مع الواقع الاقتصادي، وفي يوم من الأيام سيصل ذلك السلاح للجماعات المسلحة في الصحراء والساحل كما حدث مع ليبيا.
هل لا يوجد هناك سباق نحو الازدهار و البحت العلمي و.. و.. و…. الخ
دبا عرفتو علاش ما بغاتش ادارة بايدن و لوبيات الاسلحة بامريكا و حتى روسيا يحلوا المشكل لانه ادا حلت قضية الصحراء فمن سيشتري الاسلحة
C’est vrais qu’ils leur reste encore un d’or ,faut qu’il disparaisse le plutot possible comme les milliards de dollars qui se sont évaporé comme la neige au Sahara hhhh après on verra
المغرب يتسلح للدفاع عل اراضيه ضد مرتزقة البوليساريو و هدا فعلا ما حدث موخرا لما سحقت القوات المسلحة الشرذمة و القنتها درسا قاسيا
و الجزاير لماذا تتسلح ؟ علاش ؟ الله اعلم !
من المستفيد ؟ الروس ! بوتين يبيع خدته باسعار خيالية للجزائر و يضحك عليهم
سبحان الله و صافي
ربي يأخد فيهم الحق والله العضيم غير أنهم يحاسبون على كل فلس أنفقوه في غير محله الله يأخذ فيكم الحق يا من كنتم سبب في تفريقة الآشقاء الله يأخذ فيهم الحق إلى كل من غلق بابه في وجه أخ كان له سند في يومآ ما الله يأخذ فيهم الحق إلى كل ضلم أو تعدي على جاره ضلما و بهتاننا تحية خالصة إلى إخواننا في المغرب و نقول لكم رمضان مبارك
التسلح امر ضروري جدا ومن أولى الاولويات وذالك للحفاظ على الدولة في الوجود لولا القوات المسلحة الملكية لكان مجرمي البوليساريو في شوارع طنجة
حين تنفق المال بدون قضية حقيقية وبون حساب ،فالمال يضيع في الرمال والسلاح يموت به الشعب المواطنون ،حين تصبح الثكنات ومخازن السلاح مثل البيسري ،ولكم في جماهيرية العقيد خير مثال ،ويبدو الله اعلم ان جمهورية خو في الطريق نحو مصير جمهوريات الشرق العربي ،جمهوريات الآباء والممانعة والتحدي،،،والكلام الرفيع والجمل الغليظة ،،،ولقد سبق لنا ان رأيناهم في حربهم الأهلية وسنراهم يوما يمزقون أنفسهم ،وطبعا لن نتدخل سندعهم يكسرون عظامهم حتى اخر رمق بسلاحهم ،فهم ليسوا في حاجة للسلاح المهرب كل شيء متوفر لديهم.
في يوم ما حين نتقرب من أروبا اكثر وحين يمكننا الانضمام الى الحلف الاطلسي كباب نحو العمق الافريقي وكآخر جدار لهذا الحلف على المحيط الاطلسي ،يومها ستتغير أشياء كثيرة ،،سنلعب دورنا في شمال أفريقيا ،وسنتخلص من الجري نحو التسلح وسنعطي بقايا جمهورية خو من هذا السباق ،،لم يعد له لازم ،،الأحلام يحققها واقع العمل الحاد والمستمر ولسنا اقل شان من تركيا
عباس مصدعين راسنا بهاذ التسلح المجنون ولا ينفع مع العدو ولو دخلت داره.
الاحسن وسيلة لتنحي هدا الكونصير وهو خمسة او ستة قنابل هيدروجينية او تهناو في مرة من هاد الورم او نعاودوليه تربيته من جديد او المريض ما يبقى عنده باس.
لي بغى بكبر راسو يقارن.نفسه بالجزاير.
الج.اير تتسلح ضد ااناتو و تقارن بايطالبا و اسبانيا.
اامغرب 45 سنه مازال يتكالب مع جماعه اابوليزاريو.
شتان.ببن.هذا و ذاك.
ترفعو معنوياتكم.بالجزاير.
ااحزاير قارره تمحيكم في 5 ساعات.
اللي ماصنع سلاحو (دفاعا)، موتو حسن من حياتو.
سؤال لمرتادي هاته الجريدة :
ما هو اسم رئيس الجمهورية الصحاروية الجزائرية الديفوقراطية ?
الجواب : محمد بن بطوش
والده : فطوش بن بوليزاريو
امه : DRS بنت الجزائر
عندما تسارع الدول المتجاورة الى التسلح فاعلم ان الحرب لا مفر منها دعينا لله هاد الجار الشرقي يزيد في تأخر ومعانات شعبه وتأزيم اوضاعه ويجر المغرب الى المزيد من الانفاق فلو عقل حكام قصر المرادية كان خيرا لهم الاستثمار في بلدهم عوض ملاحقة وهم الصحراء والبوليزاريو
الجزائر تصرف الملايير لايقاف احلام التوسع المخزنية التي طبعت مع اسرائيل التوسعية التي تحتل شعب الفلسطين
عفوا نسيت تاريخ و مكان الازدياد :
ازداد بتاريخ شهر ابريل 2021 بمركز عبلة بالجزائر العاصمة
امريكا و روسيا لا تنفقان بل يصنعان فحتى و ان اشتريا من مصانعهما فالاموال تبقى في ابناكهما اما المغرب او السعودية و الجزاءر الفلوس اللي خرجات لا ترجع داوها الشرفا الدين نتوسل لهم ليبيعون لنا ما نحتاجه و لكن الله اعطانا على حساب نيتنا فلو كان المسلمون يصنعون سيخرجون فتوى تحرم بيع التكنولوجيا للكفار حتى يبقوا داءما في العهد الحجري او الطباشيري
خلاصة القول نجح الغرب وروسيا في استعمال العصابة ضد المخزن والمخزن ضد الطغمة العسكرية ودفعهما الى صرف الملايير من اموال الشعبين المغربي والجزائري لاقتناء الاسلحة استعدادا لقتال بعضهما البعض بينما الفقر وصل اقصاه..قمة السذاجة
حتما كلاهما سيشتريان السلاج من فرنسا بأثمنة فلكية..وهنا يظهر جليا من المستفيد من هذا النزاع ولماذا لازال مترددا في الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لبلاده هناك..بل ربما هو من يحرك دمى الجزائر ضد المغرب..