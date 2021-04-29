الصدفة تقود العسكر إلى مخدرات في أصيلة

تمكنت عناصر من القوات المسلحة الملكية التابعة للفوج الـ16 المختصة في حراسة السواحل، اليوم الخميس، من العثور صدفة على كمية من مخدر الشيرا وصفت بـ”المهمة”.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المخدرات المضبوطة كانت موزعة على 35 رزمة، ومخبأة بعناية داخل بناية مهجورة قرب الشاطئ البلدي بالمدار الحضري لمدينة أصيلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المسلحة الملكية عثرت، خلال عملية تمشيط كانت تقوم بها بالمنطقة سالفة الذكر، على كمية من مخدر الشيرا ناهز وزنها 1100 كيلوغرام.
يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية بأصيلة فتحت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا، بعدما تسلمت كمية المخدر المضبوطة من القوات المسلحة الملكية.
هذه الكميات من الحشيش التي اضحينا نسمع عنها في كل زمان ومكان في غز محاربتها، اما عندما يتم تقنين زراعة الكيف، الله اعلم مذا سيحدث.
العسكر هم من يتحملون مسؤولية الكبرى للمملكة المغربية العسكر في الصحراء المغربية العسكر في قمم الجبال يوزعون الأغذية والاغطية العسكر في القرى الثلجية لتقديم العلاجات العسكر يراقبون شهر رمضان والأعياد العسكر يقدمون للمعلومات للأجهزة الأمنية عن المجرمين والإرهابيين سمعت حكاية من بعض الأصدقاء مجرم هرب لبعض عناصر الشرطة فإذا بعسكري بلباسه وحذاءه الكبير جرى وراء ذلك المجرم وسط حتى امسك به وأتى به إلى مركز الشرطة فقال لرجال الشرطة هاهوا جبتلكم إذا ماشديتوش انا ماشي عسكري ههههههه فبقي رجال الشرطة منبهر بهذا العسكري
المدرسة التي تخرجة منها صاحب مقولة “صدفة ” لا تبعد عن المدرسة التي تخرجة منها صاحب “معمل سري”
حراسة السواحل، اليوم الخميس، من [العثور صدفة ]على كمية من مخدر الشيرا وصفت بـ”المهمة”.
وفي نفس القال
أضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المسلحة الملكية عثرت، [خلال عمليةتمشيط] كانت تقوم بها بالمنطقة سالفة الذكر، على كمية من مخدر الشيرا ناهز وزنها 1100 كيلوغرام.
صدفة أو تمشيط
ألغبي [العثور صدفة ]تبخس جهود عناصر القوات المسلحة الملكية
شي سطولا باك أدبي بدون ميزة وخا تضل تقري فيهم ميقرقبوش هههههههههههه