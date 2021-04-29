الصدفة تقود العسكر إلى مخدرات في أصيلة

تمكنت عناصر من القوات المسلحة الملكية التابعة للفوج الـ16 المختصة في حراسة السواحل، اليوم الخميس، من العثور صدفة على كمية من مخدر الشيرا وصفت بـ”المهمة”.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المخدرات المضبوطة كانت موزعة على 35 رزمة، ومخبأة بعناية داخل بناية مهجورة قرب الشاطئ البلدي بالمدار الحضري لمدينة أصيلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المسلحة الملكية عثرت، خلال عملية تمشيط كانت تقوم بها بالمنطقة سالفة الذكر، على كمية من مخدر الشيرا ناهز وزنها 1100 كيلوغرام.

يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية بأصيلة فتحت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا، بعدما تسلمت كمية المخدر المضبوطة من القوات المسلحة الملكية.