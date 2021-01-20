الصفير أثناء التنفس .. علام يدل؟

الصفير أثناء التنفس .. علام يدل؟
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:50

في بعض الأحيان يصدر صوت صفير أثناء التنفس. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن صدور صوت صفير أثناء التنفس يرجع إلى ضيق المسالك التنفسية، والذي يحدث لأسباب عدة تتمثل في التهاب الشعب الهوائية والربو والانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وفي حالات نادرة قد يحدث ضيق المسالك التنفسية بسبب الإصابة بورم ما. كما قد يكمن السبب في استنشاق جسم غريب، خاصة لدى الأطفال الصغار.

وعلى أية حال يستلزم صدور صفير أثناء التنفس استشارة الطبيب، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصفير، ومن ثم الخضوع للعلاج الصحيح في الوقت المناسب.

التهاب الشعب الهوائية المركز الألماني للتوعية الصحية صوت صفير أثناء التنفس ضيق المسالك التنفسية

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