الصقلي .. القانون والإسلام‎

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‫تعليقات الزوار

11
  • مسار
    السبت 6 مارس 2021 - 17:40

    فرق شاسع بين القانون والإسلام فالأول إنتاج بشر يفصل الدين عن حياة المسلمين بينما الإسلام الذي يريد أن يعبد الناس لرب العالمين.

    -4
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  • مواطن من المغرب
    السبت 6 مارس 2021 - 17:48

    إذا تكلم رجال الدين في السياسة خرج عليهم العلمانيون بالتشهير والاتهام بتحريض الشعب ضد الحاكم. أما إذا تكلم هؤلاء العلمانيون في أمور الدين بحسب اهواءهم فالأمر هنا حرية التعبير..

    9
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  • Soulaiman
    السبت 6 مارس 2021 - 18:01

    المواطن المغربي يريد عيش كريم. عندما يتلقى تعليم جيد ويكتسب مهارات في المستوى. يستطيع ان يحصل على وظيفه او ان يؤسس عمل خاص به. بعد العمل مباشره يبدا التفكير في الزواج وتاسيس اسره بعيدا عن كل الانحرافات

    7
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  • غريب
    السبت 6 مارس 2021 - 18:02

    السلام عليكم ورحمة الله الأخت نزهة اصقلي أين حق المرأة ان وجدة زوجها يزني باماة أخرى……

    4
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  • الخليل
    السبت 6 مارس 2021 - 18:10

    بل إن العلاقات الجنسية الرضائية تمس بالمجتمع لتشجيعها على الزنا والرذيلة والخيانة الزوجية كما انها تكون في احيان كثيرة السبب في ازدياد ابناء من علاقات غير شرعية وما يترتب عليها من مشاكل لهذا النوع من المواليد وللمشاكل النفسية التي تصاحبهم طيلة حياتهم.

    7
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  • العريشي
    السبت 6 مارس 2021 - 18:11

    عندما اقول لكم دينكم ولي ديني يعني احترم دينكم ماجوسي بودي صليبي يهودي حيواني…..لا اتدخل فيه هذا احترام كبير يعني انا اكثر تحضرا منك

    6
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  • nbistinaf1976
    السبت 6 مارس 2021 - 18:20

    هل هذه الأخيرة تشجع المجتمع على الفساد، و انجاب أطفال من علاقة الفساد. يجب عليها احترام خصوصية المجتمع المغربي و أن تعيد النظر في افكارها

    7
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  • عفوا
    السبت 6 مارس 2021 - 18:22

    عفوا . لهذا البلد فقهاء كبار في الدين ومفكرون اكفاء وحدهم لهم الحق التشريع والحكم في هذا الشأن وفي هذا الجدال بما يليق بالوطن.

    2
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  • مواطن
    السبت 6 مارس 2021 - 18:26

    الإسلام هو القانون و هو الدستور الحقيقي وخير دليل هو الرجوع إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و عهد الخلفاء الراشدين و ما حققو من فتوحات و إزدهار وعدل ومساواة بين المسلمين حتى أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكون يوجد فقير ولا محتاج.

    2
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  • lazaret
    السبت 6 مارس 2021 - 18:45

    إدا كنت تعتقدين فعلا أن هذه العلاقات غير مضرة بالجتمع فهذا يعني أنه عليك ان تدرسي اكثر.

    -1
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  • hassan.aadi62
    السبت 6 مارس 2021 - 18:45

    هذه هي الأحزاب التي تحاول بكل ما لديها ان تأطر و تربي في أبنائا جيلا راقيا و متفتحا على الرذيلة والفساد والفجور والأبتعاد عن تعاليم ديننا الحنيف .عليكم سخط الله الى ان تقوم الساعة

    0
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