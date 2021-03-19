الصقلي .. وكالين رمضان والأذان

قال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية إن القيادية اليسارية نزهة الصقلي لم تتعرض لأي ضغوطات من قيادة حزب “الكتاب” للتراجع عن تصريحاتها بخصوص الإفطار في رمضان وصوت الأذان، والتي أدلت بها في برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس.

ورجّح المصدر ذاته أن تكون الوزيرة السابقة قد تعرضت لحملة من السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتها إلى التراجع عن تصريحاتها الموثقة بالصوت والصورة.

يمكنكم مشاهدة تصريحات الصقلي أسفله: