الصقلي .. وكالين رمضان والأذان

الصقلي .. وكالين رمضان والأذان
الجمعة 19 مارس 2021 - 23:47

قال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية إن القيادية اليسارية نزهة الصقلي لم تتعرض لأي ضغوطات من قيادة حزب “الكتاب” للتراجع عن تصريحاتها بخصوص الإفطار في رمضان وصوت الأذان، والتي أدلت بها في برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس.

ورجّح المصدر ذاته أن تكون الوزيرة السابقة قد تعرضت لحملة من السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتها إلى التراجع عن تصريحاتها الموثقة بالصوت والصورة.

يمكنكم مشاهدة تصريحات الصقلي أسفله:

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • البجعدي
    السبت 20 مارس 2021 - 00:24

    هده السيدة المحترمة ممكن ملحدة ممكن بودية ممكن صليبية ممكن يهودية ممكن مجوسية …..اغلبية سكان هدا البلد الحبيب مسلمين و يقولون لها لكم دينكم ولي ديني

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غيور على واطنه
    السبت 20 مارس 2021 - 00:28

    والله العظيم حتى صدماتني هاد السيدة بكل صراحة

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر
    السبت 20 مارس 2021 - 00:38

    “ويمكرون و الله خير الماكرين.” دازو منك عداد …….

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdelhak
    السبت 20 مارس 2021 - 00:40

    هناك أمور لا تقبل النقاش أبدا ولكن بعض الناس يحاولون الخروج عن النص للفت الإنتباه إليهم ولكن دون جدوى. حتى السب والشتم لا يستحقونهم. نعرف جيدا ما معنى الماركسية اللينينية وحتى الماركسية الماوبة نسبة إلى ماو ولكن يبقى فكر ذفن ذاخل أسوار الجامعات المغربية في مرحلة ما. أوطمي سابق بظهر المهراز في بداية التسعينات. الحقيقة المطلقه هي القرآن الكريم.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امال
    السبت 20 مارس 2021 - 00:54

    نتي بقا ليك شوية وتقولي لينا كفرو حللتي كل ما حرم الله ملقيت منقوليك لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله حتى الادان مقلتيهش عليك .قال تعالى في سورة البقرة : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aziz
    السبت 20 مارس 2021 - 00:56

    ما يدهلني في مثل هذه المواقف هو من هي هذه السيدة كي تفتي في شيء تجهله اهي عالمة دين و فقه ام ما ذا كي تفتينا في ديننا الحنيف

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lolo
    السبت 20 مارس 2021 - 00:57

    رمضان والاذان بزاف على وحدة بحالك تهدر فيهم و رايك لا ينقص ولا يزيد و عيب و عار تكوني سياسية في بلاد مسلمة .دابا عاد فهمت علاش البالد مكتزيدش لقدام حيت المناصب الكبيرة واخدينها امثالك و العباذ بالله ..على الاقل احتفظي برايك واحترمي مشاعر غيرك هذا اضعف الايمان

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبيد
    السبت 20 مارس 2021 - 01:04

    حين علمت انها لن تتعرض للمساءلة والعقاب قانونيا او تراهن على حماية خارجية فقد تجرأت على ثوابت الأغلبية المسلمة من المغاربة ومع ذلك فتحية للمغاربة الغيورين على دينهم باختلاف درجات التزامهم به ما يميز المغربي حتى وان كان على معصية انه غيور على دينه اللهم اغفر لنا جميعا وردنا إليك ردا جميلا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد حميدو
    السبت 20 مارس 2021 - 01:07

    واش هادي ما عندها شغل فمادا استفدنا منها
    اللي بغا ياكل او يتبع المحرمات منو لمولاه
    حسب رايي بعض الخرجات عندها اهداف
    ياك ما بغات دير قناة اليوتوب ديالها هادشي اللي تيبان لي مسالية راسها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد حميدو
    السبت 20 مارس 2021 - 01:20

    كان حلاب يبيع الحليب مغشوشا باضافة المياه و كان عليه الاقبال كثيرا و مرة اراد ان يتقي الله و دهب عند فقيه و نصحه هدا الاخير بان يبيع الحليب الخالص و عندما فعل دلك اصبح زبناؤه قليلون و عندما استفسر الفقيه رد عليه
    الدين يشترون منك الان هم الدين اموالهم حلال اما من قبل فكان ياتي عندك من اموالهم حرام
    على دكر الحرام و الحلال فحتى القط يميز بينهما فادا اعطيته لحمة ياكلها امامك و ادا سرق سمكة من المطبخ فانه يختفي عن الانظار

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
عروض مغرية لنظاراتيي المغرب
الجمعة 19 مارس 2021 - 21:33

عروض مغرية لنظاراتيي المغرب

صوت وصورة
حوار مع السفير الإسرائيلي
الجمعة 19 مارس 2021 - 15:46 8

حوار مع السفير الإسرائيلي

صوت وصورة
تجميع سلسلة النباتات السكرية
الجمعة 19 مارس 2021 - 14:41 1

تجميع سلسلة النباتات السكرية

صوت وصورة
حملة ضد التسول
الخميس 18 مارس 2021 - 21:05 23

حملة ضد التسول

صوت وصورة
المدينة الجديدة "تامسنا"
الخميس 18 مارس 2021 - 18:44 14

المدينة الجديدة "تامسنا"

صوت وصورة
صرخة عائلات معتقلي "27 طن"
الخميس 18 مارس 2021 - 17:44 30

صرخة عائلات معتقلي "27 طن"