الصقلي .. وكالين رمضان والأذان

قال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية إن القيادية اليسارية نزهة الصقلي لم تتعرض لأي ضغوطات من قيادة حزب “الكتاب” للتراجع عن تصريحاتها بخصوص الإفطار في رمضان وصوت الأذان، والتي أدلت بها في برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس.
ورجّح المصدر ذاته أن تكون الوزيرة السابقة قد تعرضت لحملة من السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتها إلى التراجع عن تصريحاتها الموثقة بالصوت والصورة.
يمكنكم مشاهدة تصريحات الصقلي أسفله:
هده السيدة المحترمة ممكن ملحدة ممكن بودية ممكن صليبية ممكن يهودية ممكن مجوسية …..اغلبية سكان هدا البلد الحبيب مسلمين و يقولون لها لكم دينكم ولي ديني
والله العظيم حتى صدماتني هاد السيدة بكل صراحة
“ويمكرون و الله خير الماكرين.” دازو منك عداد …….
هناك أمور لا تقبل النقاش أبدا ولكن بعض الناس يحاولون الخروج عن النص للفت الإنتباه إليهم ولكن دون جدوى. حتى السب والشتم لا يستحقونهم. نعرف جيدا ما معنى الماركسية اللينينية وحتى الماركسية الماوبة نسبة إلى ماو ولكن يبقى فكر ذفن ذاخل أسوار الجامعات المغربية في مرحلة ما. أوطمي سابق بظهر المهراز في بداية التسعينات. الحقيقة المطلقه هي القرآن الكريم.
نتي بقا ليك شوية وتقولي لينا كفرو حللتي كل ما حرم الله ملقيت منقوليك لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله حتى الادان مقلتيهش عليك .قال تعالى في سورة البقرة : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
ما يدهلني في مثل هذه المواقف هو من هي هذه السيدة كي تفتي في شيء تجهله اهي عالمة دين و فقه ام ما ذا كي تفتينا في ديننا الحنيف
رمضان والاذان بزاف على وحدة بحالك تهدر فيهم و رايك لا ينقص ولا يزيد و عيب و عار تكوني سياسية في بلاد مسلمة .دابا عاد فهمت علاش البالد مكتزيدش لقدام حيت المناصب الكبيرة واخدينها امثالك و العباذ بالله ..على الاقل احتفظي برايك واحترمي مشاعر غيرك هذا اضعف الايمان
حين علمت انها لن تتعرض للمساءلة والعقاب قانونيا او تراهن على حماية خارجية فقد تجرأت على ثوابت الأغلبية المسلمة من المغاربة ومع ذلك فتحية للمغاربة الغيورين على دينهم باختلاف درجات التزامهم به ما يميز المغربي حتى وان كان على معصية انه غيور على دينه اللهم اغفر لنا جميعا وردنا إليك ردا جميلا
واش هادي ما عندها شغل فمادا استفدنا منها
اللي بغا ياكل او يتبع المحرمات منو لمولاه
حسب رايي بعض الخرجات عندها اهداف
ياك ما بغات دير قناة اليوتوب ديالها هادشي اللي تيبان لي مسالية راسها
كان حلاب يبيع الحليب مغشوشا باضافة المياه و كان عليه الاقبال كثيرا و مرة اراد ان يتقي الله و دهب عند فقيه و نصحه هدا الاخير بان يبيع الحليب الخالص و عندما فعل دلك اصبح زبناؤه قليلون و عندما استفسر الفقيه رد عليه
الدين يشترون منك الان هم الدين اموالهم حلال اما من قبل فكان ياتي عندك من اموالهم حرام
على دكر الحرام و الحلال فحتى القط يميز بينهما فادا اعطيته لحمة ياكلها امامك و ادا سرق سمكة من المطبخ فانه يختفي عن الانظار