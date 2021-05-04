الصندوق المغربي للتقاعد يبسط المساطر الإدارية

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد لمرتفقيه بأنهم لن يكونوا مطالبين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق؛ “وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر في 19 مارس 2020 والهادف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة ومرتفقيها، وتبعا لدورية وزير الداخلية رقم د-2794 بتاريخ 21 أبريل 2021″.

وأفاد الصندوق، في بلاغ له، بأن المرتفقين غير مطالبين بـ”المصادقة على الوثائق المطلوبة، وتصحيح الإمضاء على الوثائق، والإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق المكونة للملفات”.

كما أن مرتفقي الصندوق المغربي للتقاعد، وفق المصدر ذاته، غير مطالبين بالإدلاء بالوثائق التالية: شهادة الحياة، وشهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة العزوبة، وشهادة عدم العمل، وشهادة التكفل العائلي، وشهادة استمرار الزواج.

وأضاف البلاغ الصادر عن الصندوق سالف الذكر أنه تمت الاستعاضة عن هذه الوثائق بتصريح بالشرف يقدمه طالب الخدمة، “وبناء عليه، قام الصندوق بتحيين لوائح الوثائق المطلوبة على بوابته الإلكترونية: www.cmr.gov.ma.

وتدعيما لقيم الشفافية، يضيف المصدر ذاته، “سينشر الصندوق المغربي للتقاعد قريبا، عبر مختلف وسائل التواصل مع مرتفقيه، ميثاقا للخدمات يتضمن التزاماته المتعلقة بآجال معالجة طلبات الخدمات”.