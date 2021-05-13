الصويرة تحتضن تصوير أول فيلم مغربي إسرائيلي

بعد استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تحتضن مدينة الصويرة تصوير أحداث أول فيلم سينمائي يحمل توقيع المخرج الفرنسي ذي الأصول المغربية جيروم كوهين أوليفيير.

وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأنّه سيتم تصوير أحداث الفيلم السينمائي الذي يحمل عنوان “Autisto”، بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتشرف على تنفيذ إنتاجه في المغرب المنتجة المغربية المقيمة بأمريكا خديجة العلمي، مبرزا أنّ العمل يعرف مشاركة مجموعة من الطاقات التقنية المغربية”.

وعن الأسماء الفنية المغربية المشاركة في هذا العمل، تحفظ المصدر عن ذكرها، مكتفيا بالتوضيح أنّ “الممثلة التّي ستجسد دور الأم يهودية من أصل مغربي، بما يتماشى مع أحداث القصة”، كاشفا أنّ الفيلم يحظى بدعم المركز السينمائي المغربي في إطار الدعم الذي تمنحه الحكومة المغربية للأعمال الأجنبية المصورة بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم السينمائي حول قصة امرأة يهودية تعيش في تل أبيب ومعاناتها مع طفلها المصاب بالتوحد والصرع.

وقال مصدر هسبريس: “هذه الأم تعيش العديد من الأحداث بهدف دعم ابنها، والتقت بسيدة نصحتها بزيارة أحد الأضرحة بالمغرب. ورغم أنّ ذلك يختلف مع قناعاتها، إلا أنّها تجد نفسها على قبر الوالي الصالح المزعوم أملا في إنقاذ ابنها”.