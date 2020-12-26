الصين تتباهى بالنجاح "الاستثنائي" في احتواء الفيروس

تباهى قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بنجاحهم “الاستثنائي للغاية” في التعامل مع أزمة تفشي كوفيد-19 داخليا، قبيل تحقيق مرتقب لمنظمة الصحة العالمية في مصدر المرض.
وواجهت الصين وابلا من الانتقادات داخليا ومن الخارج بشأن طريقة إدارتها في البداية لأزمة تفشي الوباء، الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان أواخر دجنبر العام الماضي.
وأفاد المكتب السياسي الصيني، الذي يعد أعلى هيئة صنع قرار للحزب الشيوعي، في وقت متأخر الجمعة أن قيادة الحزب “لعبت دورا حاسما في قيادة الصين للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة من نوعها هذا العام”.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيان صدر بعد الاجتماع الذي دام ليومين قوله “في لحظة حرجة… تبنت اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة الأمد، فحققت مجدا استثنائيا للغاية في هذا العام غير التقليدي بدرجة كبيرة”.
وتمكنّت الصين إلى حد كبير من السيطرة على تفشي الفيروس وكانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجّل نموا هذا العام. لكنها متهمة بالتغطية على تفشي الفيروس في البداية، وبالتالي المساهمة في انتشاره دوليا.
وداخليا، عملت بكين على إسكات أي انتقادات، فعاقبت ثمانية مبلّغين على الأقل.
الصرامة والجدية في التعامل مع انتشار الوباء.. والتزام المواطنين بتعليمات الدولة.والشعور بالمسؤولية أمام هذه الجائحة.وعدم التراخي في تطبيق القانون مع المتهورين .من بين اسباب السيطرة على انتشار الفيروس.ونحن بإمكاننا السيطرة على هذا الوباء إذا التزم الجميع بشروط محاربة هذه الجائحة.لحن مع الاسف الشديد ما نراه ونشاهده يوميا من التراخي وغياب الجدية والصرامة وتهور بعض المواطنين يجعلنا بعيدين عن السيطرة.الله يهدي الجميع
لأن الشعب واعي، كلهم ارتدوا الكمامات بالشكل الصحيح
مادام السيد ترامب صار صديقنا المقرب. لماذا لا نصدق كلامه في أول خرجة عن فيروس كورورنا بأنه جاء من المختبرات الصينية.. ثم قال من بعد علينا مطالبة الصين بتعويض الخسائر التي لحقت العالم من جراء كورونا. فهل ما زال بنو جلدتنا يدافعون عن بلاد الشيوعية
لا مجال للمقارنة. الصين لديها بنيات تحتية قوية ومرافق عمومية ومستشفيات مجهزة تروم خدمة المواطن الصيني الذي هو أساس نهضة الصين. الصين وظفت الدرونات والربوتات وكل وسائل التقنية الحديثة في التعاطي مع الجائحة. الصين أول من صنع اللقاح وأول من نشر خارطة جينوم الفيروس. الصين لا تبيع الكمامات للمواطنين ولا تتركهم عرضة لتنمر المستشفيات الخاصة. الصين ذهبت إلى الجانب المظلم من القمر في عز انتشار الجائحة.