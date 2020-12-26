الصين تتباهى بالنجاح "الاستثنائي" في احتواء الفيروس

تباهى قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بنجاحهم “الاستثنائي للغاية” في التعامل مع أزمة تفشي كوفيد-19 داخليا، قبيل تحقيق مرتقب لمنظمة الصحة العالمية في مصدر المرض.

وواجهت الصين وابلا من الانتقادات داخليا ومن الخارج بشأن طريقة إدارتها في البداية لأزمة تفشي الوباء، الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان أواخر دجنبر العام الماضي.

وأفاد المكتب السياسي الصيني، الذي يعد أعلى هيئة صنع قرار للحزب الشيوعي، في وقت متأخر الجمعة أن قيادة الحزب “لعبت دورا حاسما في قيادة الصين للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة من نوعها هذا العام”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيان صدر بعد الاجتماع الذي دام ليومين قوله “في لحظة حرجة… تبنت اللجنة المركزية للحزب رؤية بعيدة الأمد، فحققت مجدا استثنائيا للغاية في هذا العام غير التقليدي بدرجة كبيرة”.

وتمكنّت الصين إلى حد كبير من السيطرة على تفشي الفيروس وكانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجّل نموا هذا العام. لكنها متهمة بالتغطية على تفشي الفيروس في البداية، وبالتالي المساهمة في انتشاره دوليا.

وداخليا، عملت بكين على إسكات أي انتقادات، فعاقبت ثمانية مبلّغين على الأقل.