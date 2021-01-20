الصين تتفوق على أمريكا في سوق "إنترنت الأشياء"

أفاد تقرير بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق لـ”إنترنت الأشياء” في العالم بحلول عام 2024، حسب ما نشر بموقع “بيزنس ستاندارد”.

كما أظهرت بيانات من شركة أبحاث السوق العالمية “إنترناشونال ديتا كوربوريشن” (إ د ك)، أنه من المتوقع أن يصل إنفاق الصين على إنترنت الأشياء إلى حوالي 300 مليار دولار بحلول العام المذكور.

وأظهرت بيانات (إ د ك) أنه في عام 2024، سيشكل إنفاق البلاد على إنترنت الأشياء 26.7 في المائة من الإنفاق العالمي في هذا القطاع، تليها الولايات المتحدة بنسبة 23.8 في المائة، وأوروبا الغربية بنسبة 23.4 في المائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة “شينخوا”، أنه من بين عشرين صناعة يغطيها تقرير (إ د ك)، سيشكل الإنفاق على التصنيع والحكومة ومستهلكي إنترنت الأشياء، أكثر من نصف إجمالي إنفاق السوق بحلول عام 2024.

وفي هذا السياق، قال جوناثان ليونج، كبير محللي السوق الصينية، إن البلاد شهدت اضطرابات في سوق إنترنت الأشياء بسبب “كوفيد-19″، وخفض الإنفاق على إنترنت الأشياء في جميع الصناعات أوائل عام 2020.

ويضيف ليونج قائلا: “مع استمرار الصين في طريقها نحو التعافي، نتوقع أن تعود السوق إلى الانتعاش في السنوات المقبلة، إذ تبدأ الشركات في استيعاب الدور الحيوي لإنترنت الأشياء في الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى قدراتها في التخفيف من اضطرابات السوق”.

ويُقصد بـ”إنترنت الأشياء” الجيل الجديد من الشبكة الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول الإنترنت). وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.