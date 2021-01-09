الصين تراقب بؤرة جديدة قبل رأس السنة القمرية

شددت مدينتان صينيتان في جنوب بكين قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد، السبت، فيما تسعى السلطات لوقف تزايد الإصابات خصوصا قبل احتفالات رأس السنة القمرية الشهر المقبل.

وتمكنت الصين من السيطرة إلى حد كبير على تفشي فيروس كورونا المستجد محليا بعد ظهوره للمرة الأولى في أواخر عام 2019، لكن تزايد الإصابات في مقاطعة هيبي المتاخمة لبكين أدى الى فرض إغلاق جديد.

أبلغت هيبي عن أكثر من 130 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، مع أكثر من 200 إصابة بدون أعراض.

معظم الحالات سجلت في مدينة شيجياتشوانغ التي تضم مع المناطق المحيطة بها 11 مليون شخص. وتم الإبلاغ عن عدة إصابات أخرى في مدينة شينغتاي المجاورة التي يقطنها 7 ملايين.

وقالت السلطات إن شيجياتشوانغ علقت حركة مترو الأنفاق اعتبارا من صباح السبت للمساعدة في “الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه”.

وتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب بكين، وتوقفت حركة تنقل الركاب بين المدن.

وطلبت شينغتاي ليلا من السكان البقاء في منازلهم لمدة أسبوع لكي تتمكن من ضبط انتشار الفيروس.

يأتي ذلك قبل رأس السنة القمرية حين يتنقل مئات ملايين الاشخاص عبر لأنحاء الصين لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم.

وحذر نائب وزير لجنة الصحة الوطنية تسنغ يي شين، السبت، من أن الاحتفالات “ستزيد من مخاطر العدوى”.