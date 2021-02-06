الصين ترخص استخدام "سينوفاك" ضد كوفيد

الصين ترخص استخدام "سينوفاك" ضد كوفيد
صورة: أرشيف
السبت 6 فبراير 2021 - 13:13

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر “بشروط” لاستخدام ثاني لقاح ضد كوفيد-19 تم تطويره في البلاد ويدعى “كورونا فاك” الذي طوّرته “سينوفاك”، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية السبت.

وكان اللقاح استُخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره السبت يسمح باستخدامه للعامة.

ويساهم الإقرار المشروط في إدخال عقارات طارئة إلى السوق عندما تكون الاختبارات السريرية لم تف بالمعايير المعتادة لكنها تدل على أن العلاجات ستكون ناجعة.

وأفاد بيان “سينوفاك” أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه “لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فعاليته وسلامته”.

ويأتي إقرار لقاح “سينوفاك” بعد أسابيع من حصول شركة “سينوفارم” الصينية لصناعة الأدوية الضوء الأخضر المشروط أيضا لطرح لقاحها في السوق.

وأفادت “سينوفاك” أن الاختبارات في البرازيل أظهرت أن اللقاح فعّال بنسبة مقدارها نحو 50 في المئة في منع الإصابة وبنسبة 80 في المئة في منع تطور الإصابات إلى مستويات تستدعي التدخل الطبي.

الصين سينوفاك كورونا فاك لقاح ضد كوفيد-19

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‫تعليقات الزوار

2
  • sami
    السبت 6 فبراير 2021 - 13:26

    هما لي صنعوالفيروس واللقاحات باش اتاجرو في الاقوام..الله اخليها دولة

    -9
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  • عبدو
    السبت 6 فبراير 2021 - 14:04

    “وأفادت “سينوفاك” أن الاختبارات في البرازيل أظهرت أن اللقاح فعّال بنسبة مقدارها نحو 50 في المئة في منع الإصابة” بالله عليكم لماذا يستخدم هذا اللقاح في المغرب؟ نسبة نجاعتة لا تتعدى 50% يعني نتا و زهرك يا ينجح يا ما ينجح!!

    -1
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