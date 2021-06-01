تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور

أعلن اليوم الثلاثاء بالصين عن أول إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن المصاب رجل في الــ41 من عمره، وقد نقل إلى المستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، مضيفة أنه تأكدت إصابته بتلك السلالة من إنفلونزا الطيور في 28 ماي، دون أن تخوض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.

أفادت اللجنة، في بيان صادر عنها، بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وخطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية، موضحة أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، بينما لم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

وتوجد بالصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور، بعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن.

ولا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة “إتش7 إن9” من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال 2016 و2017.