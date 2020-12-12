"الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بـ"كورونا

فرضت الصين إغلاقا في مدينة بشمال البلاد وأطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من هاتين المدينتين.
في دونغنينغ أصيب رجل في الاربعين من العمر يعمل في الميناء بينما في سويفينهي أصيب عامل في التاسعة والثلاثين من العمر في منطقة تجارية للاستيراد والتصدير، كما أوضحت السلطات.
تعزو الصين بانتظام حالات الإصابة الجديدة في الاونة الاخيرة الى الواردات.
وأعلنت سلطات دونغينيغ أنها وضعت المدينة في “وضع يشبه زمن الحرب” حيث تم وقف كل وسائل النقل وبات يتعين على كل شخص يرغب في مغادرة المدينة تقديم فحص يعود الى الساعات ال24 الماضية ويثبت انه لا يحمل الفيروس.
وأغلقت المدارس ولم يعد بامكان المطاعم الا تقديم خدمة التوصيل. في المناطق الأكثر عرضة للخطر يسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة كل يومين لمدة ساعتين كحد أقصى للتبضع.
وفي سيويفينهي التي لم تقرر فرض اغلاق، أطلقت حملة فحوصات واسعة النطاق تستكمل في غضون ثلاثة أيام.
وقد نجحت الصين التي ظهر فيها الفيروس لاول مرة في نهاية 2019، الى حد كبير في احتواء الوباء لكنها تسجل بين الحين والاخر حالات إصابة في مدينة أو أخرى.
سوف يخرج علينا بعض المسلمين لي يقولوا مجددا أن الله أعاد العقاب للصينيين مرة أخرى وسوف ينسون بلي الله طلاهم حتى هما بريوسهم فبلاداتهم بهاد الفيريوس
السلام عليكم
أرجو من قراء هسبريس الحدر من أرقام الصين المزورة.
لا يستقيم العقل مع تقارير الفيروس في الصين.
الفيروس منتشر على الحدود مع روسيا منغوليا الهند …. و بأعداد كبيرة جدا و التجار الصينيون يدخلون يوميا تلكم الدول و رغم دالك لا إصابات، مثلها مثل كوريا الشمالية التي تعلن عن 0 حالة، مستحييييل.
لهدا المغاربة يشكون في التلقيح الصيني.
كون غير تعلمووووا منهم شووووووي غير شوي؟!!!
اذا اين التلقيح الصيني الا ينفع الصينيين ؟فكيف سينفع باقي الدول؟
لماذا لم يستخدموا لقاحهم المعجزة إذن مادام فعلا وناجحا كما يقول المسؤولون المغاربة…
والله هزلت
عنداك غير تكون الصين باغيا تجرب فينا اللقاح ديالها ، انا بعدا مغنديروش ومن حقي منديروش كيبقى رأي شخصي ديالي مغنديرش شي حاجة لي فيها شوية ديال الشك ، اسيدي فاش ينتشر اللقاح ويثبت الفعالية ديالو ومتكونش عندو اعراض جانبية ديك الساعات مرحبا
وسجن مليون مسلم بدعوى تئهيلهم وابعادهم عن التطرف وتغيير معالم المساجد ومنع الحروف العربية بمنطقة الايغور المحتلة.تحية للاعب الفرنسي greezman لي فسخ عقد اشهاري بالملايين مع هواوي تضامنا مع مسلمي الايغور
السلام عليكم.إلى مواطن غيور 1 لأن الصينيين منضبطين في كل شيء.منضبطين في تصرفاتهم.في عملهم اللذي يعملون فيه بكل تفان لدرجة أنهم يعملون ليل نهار لي يزدهر عملهم وخير دليل اقتصادهم من أقوى إقتصادات العالم وسلعهم إجتاحت العالم بأسره وأيضا انضباطهم أمام التعليمات الصحية من وضع الكمامات لهذا اختفى عندهم الوباء عكسنا نحن.لا ننتج شيئا ولا نريد حتى أن نطبق التعليمات الصحية.هناك من لا يضع الكمامة نهائيا وإن وضعها يضعها على دقنه أو فمه عوض وضعها على الفم اللذي يستنشق الفيروساتة إلا من رحم ربي وفي الأخير ننتظر من يصنع لنا اللقاحات أو ننتظر أن يختفي عندنا الفيروس وحده دون بذل أي مجهود ولو بوضع الكمامة
السلام عليكم
إلى 7 رشيدة
أشكر لك أختي تفاعلك مع تعليقي و هو يشرفني.
أختي لا تنسي أن الصين في البداية أنكرت الفيروس و اعتقلت العالم و الأطباء الدين صرحوا به، ثم قالت أنه فيما بعد بعد انتشاره أنه عادي، ثم أن أصله الخفاش، ثم أعلنت عن آلاف الإصابات ثم خفظت الرقم.
لمن لا يعرف الصين فيه دولة شمولية أي الديكتاتورية الشيوعية، و كل من يخالف رأيهم يعدم.
أما بالنسبة للكمامة فالقضية مردودة، فإدا كان القناع يرد الفيروس لما أصاب الأطباء و الحكام في العالم الدين يلتزمون بإجراءات صارمة.
الصين معروفة من زمان بالغش، فمادا يضرهم إن غشوا في حداء أو حتى دواء؟
اسألوا تجار درب عمر بالدارالبيضاء سوف تجدون العجب.
السلام عليكم.إلى مواطن غيور 1. يأخي كل ما ذكرته في تعليقك موجود كذلك عندنا في الدول العربية والإسلامية.وهل الدول الإسلامية لا تغش.لا تنكر في البداية الأخبار التي تقع عندها وهل لا يعتقلون كذلك كل من قال كلمة حق أو يطالب بحقوقه المشروعة.أما الديكتاتورية والاستبداد فيها فحدت ولا حرج.أتحداك أنت بنفسك أن تخرج للمطالبة بحقوقك المشروعة وسوف ترى كيف سيكون مصيرك.بالطبع أنت تعلم جيدا كيف سيكون ولا داعي لذكره هنا.على الأقل الصين نجحت في دفع اقتصادها إلى الأمام حتى أصبح من أكبر اقتصاديات العالم لذا لا يجب أن نعيب على الناس ما هو فينا نحن كذلك وإلا سينطبق علينا المثل اللذي يقول الشبكة كاتعيب الغربال وأنا عندما أكتب تعليقات لا اكتبها من نسج خيالي.بل أبحت جيدا عن المعلومات في غوغل أو في أي موقع موثوق فيه يعطيني معلومة صحيحة وبعدها أبدأ في الكتابة