الصين: كشف مصدر "كورونا" سيستغرق عقودا

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الخميس في إيجاز صحفي بالعاصمة بكين، أن الوصول إلى مصدر فيروس “كوفيد-19” سيستغرق عقودا أو أكثر.

وأضاف المسؤول نفسه أن “نظرية تسرب الفيروس من معمل في ووهان ليست سوى إشاعة”، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن كريستيان دروستن، عالم الفيروسات الألماني في معهد “شاريته”ببرلين، قوله إن “فكرة وقوع حادث بحثي مستبعدة للغاية بالنسبة لي؛ لأنها ستكون بالغة التعقيد”.

وأشار دروستن، الذي أجرى أبحاثا عن فيروسات كورونا لسنوات، ولعب أيضا دورا حاسما في اكتشاف فيروس كورونا المرتبط بـ”سارس” عام 2003، إلى أن “الأصل الأكثر احتمالا هو تربية الحيوانات آكلة اللحوم وصناعة الفراء”.