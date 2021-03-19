الغموض يلف مصير السكيتيوي مع أولمبيك آسفي

ما زالت الصورة ضبابية بخصوص مستقبل الإطار الوطني عبد الهادي السكيتيوي وفريقه أولمبيك آسفي لكرة القدم، بعد أن طال غياب المدرب عن الفريق بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به، والتي جعلته طريح الفراش، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر عليمة، أن أنوار ادبيرة، رئيس الفريق “العبدي”، يجد صعوبة بالغة في فسخ عقد السكيتيوي؛ وذلك بسبب المستحقات المالية التي يجب أن يصرفها لفسخ العقد الذي يجمعه بالمدرب “الغائب” عن تداريب الفريق لأشهر، ليتم تعويضه بالمدير التقني أمين كرمة بشكل مؤقت، كما أن فسخ عقد المدرب والتعاقد مع خلف له يتطلب مبلغا ماليا كبيرا تعجز الإدارة عن تسديده.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة “القرش المسفيوي” تسعى إلى تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ملف المدرب السكيتيوي في حال لم يُسجل الأخير عودته إلى تداريب النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد توصل الفريق بشهادة طبية مدتها ثلاثة أشهر اقتربت من نهايتها، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع بين الطرفين.

وأكد أنوار ادبيرة، رئيس الفريق المسفيوي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن إدارة النادي تُحاول أن تُدافع عن مصلحة الفريق من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستُحدد مستقبل المدرب الهادي السكيتيوي على رأس العارضة التقنية للأولمبيك.

وأكدت مصادر ” هسبورت” أن المكتب المسير لأولمبيك آسفي ينتظر نهاية المهلة الأولى للشهادة الطبية بداية أبريل المقبل، قبل تفعيل قرار استحالة استمرار السكيتيوي مع الفريق وإعلان إقالته من منصبه لظروف قاهرة، مع إمكانية عودته للإشراف على الفريق في حال استعاد عافيته.

يُشار إلى أن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 14 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.