"الضرائب" تحدد آخر أجل للتصريح دون غرامة

"الضرائب" تحدد آخر أجل للتصريح دون غرامة
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 21:11

أعلنت المديرية العامة للضرائب، الخميس، أنه سيسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل الجاري بتصاريحهم، بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه “يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا القرار اتخذ، بالخصوص، بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع إمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب”.

المدونة العامة للضرائب المديرية العامة للضرائب المساهمة المهنية الموحدة قانون المالية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • Hassan
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:24

    الطبقة البرجوازية هي الأكثر مستفيد من الادارة العامة للضرائب حيث لا يؤدون ضراءب ويختلسون ما تجمعه الإدارة العامة من جيوب المواطنين البسطاء والفقراء

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محسن
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:29

    حنا فإقليم شفشاون وفمدينة شفشاون هلكووونا بالضرائب الله ياخذ فيهم الحق.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kamal
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:30

    كورونا وتبعاتها وتأتي الضرائب بنظامها الجديد لتكون الضربة القاضية للمهنيون الذين هم الآن بدون عمل. فعلى الأقل كان على الدولة أن تقوم بإنزال قوانينها حتى تمر الجائحة. فأين التكافل الإجتماعي من هذه الإجراءات؟ مجرد سؤال لمواطن عادي اختلطت عليه الأمور.

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الخميس 1 أبريل 2021 - 21:31

    المديرية العامة للضرائب تتفادى توضيح إمضاء المغرب مع اوربا تبادل البيانات الضرائبية.لتوضيح هده الصاعقة التي نزلت على المغاربة المهاجرين.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 7

ندوة "ضحايا بوعشرين"

صوت وصورة
"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد
الخميس 1 أبريل 2021 - 16:39 12

"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد

صوت وصورة
مع والد الطفلة ابتسام
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:36 8

مع والد الطفلة ابتسام

صوت وصورة
مريض مقيّد منذ سنوات
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58 19

مريض مقيّد منذ سنوات

صوت وصورة
العربي أجبار ودور اللئيم
الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:34 2

العربي أجبار ودور اللئيم

صوت وصورة
استعدادات طنجة لمباراة الجيش
الأربعاء 31 مارس 2021 - 17:33

استعدادات طنجة لمباراة الجيش