الضرائب تقترب من "مشاهير السوشل ميديا" وسط دعوات لتقنين الاشتغال

يواصل سجال عائدات مواقع التواصل الاجتماعي إثارة الجدل، متخليا هذه المرة عن جانب المضمون، ومتجها نحو الضرائب التي يرتقب أن تطال مستحقات العديد من الحسابات المؤثرة.
وأفاد مصدر مطلع بأن أعين مديرية الضرائب تتجه نحو بعض “المؤثرين” المغاربة بعد ظهور علامات ثراء فاحش عليهم، إذ تم رصد تباهيهم في “سطوريات” بما كسبوا من المشاهدات.
مصدر هسبريس أكد أن معاملات المعنيين بالأمر لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لـ”الزبائن”، كما أنهم لا يصرحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى تشغيلهم مساعدين خارج إطار قانون الشغل.
ويظهر أغلب الناشطين على “السوشيال ميديا” في توثيقات مرئية وهم يرتادون أفخم الفنادق والمطاعم، ويرتدون أزياء فخمة وساعات باهظة الثمن تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، ويركبون سيارات من الطراز الرفيع.
عبد اللطيف برحو، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أورد في تصريح لهسبريس أنه إلى حدود اللحظة لا وجود لتداول حول هذا الموضوع داخل البرلمان، لكن المطلوب هو التقدم بتعديل على المدونة العامة للضرائب، وبعدها النقاش.
زياد الفاضلي، ناشر مضامين فكاهية على “يوتوب”، أورد أن تفعيل الضرائب يحتاج نقاشا طويلا، ومن المهم أن يصل الصوت إلى البرلمان لتداول الموضوع من جميع الجوانب.
وأضاف الفاضلي، في حديث مع جريدة هسبريس، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليست لهم الأرباح والاشتغالات نفسها، وبالتالي وجب الانتباه جيدا إلى ضرورة التفريق ماليا.
وأوضح الفكاهي المغربي أن العديد من المشتغلين في هذا المجال ينفقون العائدات في المصاريف الكثيرة، وسيكون صعبا اعتماد ضريبة جديدة بعد التي برز النقاش حولها في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار الفاضلي إلى أن الغريب في هذا الأمر هو اعتماد ضرائب لأمور لم يصدر لها قانون بعد، مؤكدا أن العديد من أجهزة التصوير صودرت بسبب غياب رخصة لإنجاز المطلوب.
وأكمل المتحدث ذاته: “المديرية لم تتواصل مع المشتغلين في القطاع إلى حدود اللحظة”، مسجلا أن التوازن واستحضار المداخيل مطلوبان في حالة اعتماد أي ضرائب محتملة.
شيء مضحك ..
الدولة لم تعطيهم اي شيء حتى المواقع التي يشتغلون بها امريكية و لا تفرض عليهم ضرائب ..
و المغرب لا علاقة لهم بهذا المدخول يريد اقتسامه معهم ..
و اعطائه لخدام الدولة ليسافروا و يعيشون الرفاهية به
صراحة خطوة ممتازة من إدارة الضرائب، فهناك من أصبح ثريا من مواقع التواصل الاجتماعي من إشهارات إلى غير ذلك دون أدنى جهد أو تكوين… في حين هناك من درس حياته كاملة و لا يستطيع شراء سيارة و يؤدي ضرائبه.
فعلامات ثراء فاحش أصبحت بادية للكل عند هؤلاء ممن يسمون أنفسهم مؤثرين
كم ننتضر تطبيق هاذا القرار. هادو طغاو بزاف. فالأول كانو كي قولو بغينا غير باش ناكلو و نخلصو الكراء. و دابا عندهم الفيلات و السيارات…. خصهم يخلصو الضرائب كيف جميع الناس
هاد البلاد مابقاو تيزكلو والو الله يحضر السلامة.. بنادم خالقها فيوتوب خليوه يضبر راسو بغيتو ديو ليهم رزقهم تابعة الله يستر
كلشي فهاذ البلاد ماكاين هير خلص ، الضرائب والزيادات لربا الريش احيدوه ليه ، بغينا نشوفو هاذشي ديال الضرائب فين كيتخسرو لا مستشفيات فالمستوى لا تعليم لا إدارات صراحة هاذشي كيفقص
مبادرة جيدة لابد من فرض ضريبة على هؤلاء من أجل العدالة الإجتماعية .. هل يعقل مواطن أفنى عمره في الدراسة و حصل على وظيفة يطرأ عليها الإقتطاع الضريبي على الدخل بينما يوتوبر ربما ليست له أي شهادة مدرسية و يجني الكثير من الأموال بدون ٱداء الصريبة .. صراحة لا يعقل هذا
كذلك اليتبورز لعندهم نسبة مشاهدة كبيرة وتيدخلوا لملايين ينبغي ان تفرض عليهم ضريبة لتستفيد منهم الدولة والا اغلاق القنوات التي لا تدفع المستحقات
علاش الضريبة كيخلصوها غي المازاليط او مكيستافدو منها والو لاصبيطارت لا أدوية فقط من اجل ملأ صندوق الدولة اما اللي كيربحو الملاير فالشهر مكيخلص والو عايشين فهاد البلاد فابور معفين من الضرائب الدرويش هو لكيخلص عليهم
بادرة حسنة حيت كلشي ولى داير شين ديالا فيها غير التخربيق وخاص حتى الضريبة على المغنيين ماشي غير الموضف اللي كيعطي جهدو
على الدولة أن تفرض الضريبة على أرباح هؤلاء بما يتجاوز 50%
لاعبو ومدربو كرة القدم ماتيخلصو حتى سنتيم رغم أن ملايينهم تدفع من ضرائبنا
على الدولة المغربية ان تدخل سوق راسها واش الناس خدامة بالأفكار ديلها و الدولة غايبة و عاجزة تعطي حلول لمشاكل الشغل و تجي فالاخير تفرض الضرائب على الناس اه حقا كيربحو الفلوس… اوا من بعد؟
الله عز وجل سيسال عبده عن ماله كيف اكتسبه وفيما انفقه
وعليه ندعو البرلمان لعقد جلسة جدية ومساءلة حول أموال الضرائب التي تستخلصها وأين تنفق
الصريبة شيء عادي هنا في اوروبا على اليوتوبرز. المغاربة يريدون الصحة، التعليم، الخدمات الأساسية و لا يريدون تأدية الضريبة.
هنا في إسبانيا اذا كان مدخولك يتجاوز الخمسين الف يورو، فانك تدفع 43٪ الضريبة على الدخل.
المد الضريبي يجب أن يمتد للأموال الطائلة النائمة في الأبناك و العقيمة استثماريا، الهولدينات العائلية الأخطبوطية، الضيعات الفلاحية و صادراتها الشبحية، الصيد في أعالي وأعماق البحار، الاستثمارات المهربة للخارج، شركات الذهب و المعادن الثمينة والنادرة، رساميل البورصة، الشراكات العقارية العملاقة التي تستولي على أراضي الدولة بدرهم رمزي أو ببلاش، الأسواق الممتازة، الشركات الأجنبية التي تنهب مقدرات البلاد، الترامواي، التجيفي والطرق السيارة؛ مدارس و جامعات القطاع الخاص، الأموال المكدسة في الأبناك الخارجية! الجَزْرْ الضريبي يجب أن يمتد للضريبة على الدخل لكافة الموظفين تحت 20ألف درهم صافية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التجار الصغار، الضريبة على القيمة المضافة!
الضرائب و تبعاتها من زيادات و غرامات لا تعرف سوى الموظفين و المهنيين أما المغتنون من السوشيال ميديا و كذلك اصحاب الانشطة العشوائية فهم في راحة تامة من المساهمة الضريبية الوقت حان ان يؤدي الجميع ضرائبه على قدر مداخيله و كذلك من اللازم القيام بحملة للتأكد من الرخص فهناك من لديه رخصة محل نجارة مثلا و يمارس نشاط الجزارة أو محل يبيع مواد غذائية و مواد تنظيف!! و هذا في جميع القطاعات لذلك تنعدم المنافسة و يظل المهني الحقيقي ضحية لهذا الضيم
دولة تبحث فقط من أين تؤكل الكتف، بالله عليكم هل يعقل أن الدولة بدل البحث عن حلول لٱفة البطالة وإيجاد فرص للشغل لفائدة الشباب وتشجيعهم على الابتكار وخلق الفرص للشغل، تبحث هذه الدولة من أين تجني المال دون تعب ولا كلل ودون مقابل، فأنا موظف وأسكن مع والدي أنا وزوجتي وإبني بالكاد أستطيع تحمل المصاريف التابثة من ماء كهرباء وأدوية لوالدي اللذين لا تغطية صحية لهما ولا دخل لهما سوى منزل في حي شعبي مكترى بسومة زهيدة من التمانينات وهو الٱخر لم يسلم من ضريبة النظافة سنويا في السنة الفرطة نزلت علينا ضريبة سنتين أقسم بالله العظيم ثمنهما تقريبا 11500 درهم وكان أبي للتو أجرى عملية في مصحة خاصة لا زلنا ندفع سلف العملية وسلف لأداء تلك الضريبة ونرى بأم أعيننا حغيظ العلمي وزير التجارة والمالك السابق لشركة سهام للتأمين يعفى بموجب قانون أدخل في قانون المالية لسنة 2019 2020 من ضريبة الأرباح التي جناها في صفقة بيع شركته والتي تقدر ب 40 مليار سنتيم، إن هذه العصابة التي تحكم هذه الأرض طال ظلمها فاللهم اقسم ظهر الفاسدين وطهر البلاد والعباد من شرهم، فنحن لسنا ضد المساهمة في مالية الدولة إذا كانت عادلة
هاذ المخزن بغا ينهب كلشي واش اليوتوب دارو لفتيت ولا العثماني ياك كلشي ميريكاني و المخزن باغي فلوسو هههههههه
في امريكا.ادا اشتريت سيارة غالية جدا.او منزلا كبيرا.وثمنها لا يتناسب مع دخلك السنوي.تخضع للتحقيق من مصلحة الضرايب.وادا ثبت التهرب اقلها 10سنوات.ومصادرة الاملاك.الدول المحترمة.لا تلعب مع المتهربين من الضرايب.