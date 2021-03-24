"الضرائب" توضح بشأن التصريح بحسابات الجالية

"الضرائب" توضح بشأن التصريح بحسابات الجالية
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:08

أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول.

وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، إلى أن منابر إعلامية “تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية سالفة الذكر تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.

وذكرت مديرية الضرائب أن هذه المنابر الإعلامية ربطت بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية أن “الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021”.

وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبالاطلاع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المعروفة اختصاراً بـ”BEPS”، المنشورة على موقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتجلى أن الأمر يتعلق أساسا بالشركات التي تنقل الأرباح بشكل غير قانوني إلى مواقع لا تخضع فيها للضريبة أو لضريبة مخفضة.

الاتفاقية المتعددة الأطراف التصريح بحسابات الجالية المديرية العامة للضرائب وزارة الاقتصاد والمالية

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‫تعليقات الزوار

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  • jabran
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:19

    بمجرد نزولي سأقوم بإستخراج مدخراتي من البنك وأخبأها في مكان ما. لأني من اليوم فصاعدا لا أثق في الإدارة المغربية التي ستبيح للاخرين معرفة مدخراتي. ولهذا سنرى مذا يمكننا فعله لأقصى حد حتا لا يتم تنزيل هكذا اتفاقيات.
    المغرب يبيح للدول الاوروبية معرفة أسراره كلها بعكس هذه الدول التي لا تعير المغرب اي قيمة ولنا في النائب المغربي الفار إلى هولندا خير دليل إذ ترفض تسليمه إلى المغرب رغم الاتفاقيات الموقعة

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  • Immigre
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:36

    Le
    Le Maroc a toujours vendu ces ressortissants marocains à l’étranger les MRE Mme dénoncer les biens immobiliers et les maisons Qui ont au Maroc en plus de ça ils vont tous vider les comptes bancaires et à suivre ………… no more comment

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  • Mounir tanger
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:42

    وماقولكم في الجالية المقيمة في بلجيكا والتي تعرضت لإفراغ مساكنهم المدعومة من طرف الدولة وأداء غرامة قدرها 35000 أورو وذلك بسبب حساباتهم البنكية والتي بها نقود سنين الغربة أو تحويشة العمر.

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  • مغترب
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:48

    نتائج هذه الاتفاقية ظهرت على بعض افراد الجالية المغربية في بلجيكا الذين يتلقون اعانات من الدولة رغم توفرهم على ممتلكات واموال في المغرب لدرجة ان بعضهم فقد سكنه الاجتماعي بالعربية تعربت الحرام ماكا يدوم . كاين اللي عندو ممتلكات تقدر بالملايير في المغرب ويسكن في السكن الاجتماعي ويستفيد من الإعانات الاجتماعية. يدعون الفقر والله كيعيشهوم في الفقر.

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  • ali
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 16:52

    ليس هناك إلتزام في 2021 ولكن نريد الجواب ما بعد 2021. جواب مفبرك وغير واضح. قولوها بصراحة وهنيونا

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