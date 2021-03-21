الضغط الدولي على إمدادات اللقاحات يؤخر تسلم المغرب شحنات جديدة

أثر الضغط الدولي على إمدادات اللقاحات على تسلم المغرب شحنات جديدة لمواصلة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” على بعد أقل من شهر من حلول رمضان المبارك.
وكان المغاربة يُمنون النفس بصيام رمضان في ظروف عادية تتيح لهم صلاة التراويح وتبادل الزيارات العائلية، لكن مستوى تقدم الحملة الوطنية للقاح يرجح استمرار الإجراءات الاحترازية من إغلاق ليلي وتقييد لحرية التنقل.
وإلى حدود السبت، مكنت الحملة الوطنية للتلقيح من تحصين أكثر من 2,4 مليون مغربي ضد “كورونا”، أي أنهم تلقوا الجرعتين الضروريتين، وهو رقم بعيد عن المناعة الجماعية التي تتطلب تلقيح 80 في المائة من السكان.
وإلى حدود الأسبوع الجاري، توصل المغرب بالدفعة السادسة من اللقاح، وهي عبارة عن شحنة من 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، ليصل بذلك مجموع الجرعات التي حصل عليها المغرب إلى 8 ملايين ونصف مليون جرعة، موزعة بين 6 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” و2.5 مليون جرعة من لقاح “سينوفارم”.
وفي حال تأخر وصول شحنات جديدة من اللقاح إلى المغرب، سيتسبب ذلك في توقف أو تباطؤ الحملة الوطنية للتلقيح، وهو ما سيفرض على المملكة البحث عن حلول لتدبير المخزون المتوفر لديها في انتظار تجاوز مشاكل الإمدادات، سواء عبر اقتناء لقاحات جديدة أو تغيير شروط التلقيح.
وفي هذا الصدد، اقترح الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، التباعد بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع الموصى بها حالياً، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.
ودعا حمضي، في ورقة تحليلية بعنوان “مشاكل إمدادات اللقاحات: تحديات وحلول بديلة”، إلى تطعيم الأشخاص المصابين سابقاً بجرعة واحدة من 3 إلى 6 أشهر بعد الإصابة، معتبراً أن هذه الجرعة ستقوم بدور التذكير المناعي، وتقوية المناعة التي أنتجتها الإصابة المرضية السابقة، وهو ما سيسمح بتلقيح أشخاص آخرين من ذوي الأولوية.
ويرى حمضي أن هذا “التوجه سيساعد على تطعيم وحماية المزيد من المواطنين في فترات قصيرة، من خلال إعادة توزيع الجرعات التي تم توفيرها لاستخدامها للتطعيم على نطاق أوسع”، مضيفا أن على جميع البلدان البحث عن حلول بديلة لمواجهة مخاطر الجائحة في انتظار المناعة الجماعية لمواجهة مشاكل إمدادات اللقاحات.
وموازاة مع الحملة الوطنية للتلقيح، أكدت الورقة التحليلية على أهمية احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية للتقليل من سرعة انتشار الوباء، والاقتراب أكثر من تحقيق مناعة جماعية، واستعادة الحياة الطبيعية.
ماذا قلت لكم،المغرب ان يتسلم من الان اي جرعة…الناس اللي لقحوا فازوا….انتظروا الى شهر ماي : سوف تصل Johnson او سبوتنيك 5 الروسي …هنا يجب ان يضعط المغرب اين انت أسي العلمي …اين هم اللوبي المغربي افضحتونا أو شي حاجة ما كينة ،،العبرة ليس بالبداية و لكن بالخواتيم
سينوفارم واسترازنيكا لن يعطوك المناعة الجماعية الا في غضون النصف الثاني من السنة القادمة.
لو المغرب تعاقد مع المختبرات الامريكية وامام متسع من الوقت الآن فمن الممكن ان تمده بما يحتاجه من تلقيح في النصف الثاني من هذا العام.
الصين و الهند اولويتهم لشعوبهم و شعوب آسيا و لن يلتفتوا للمغرب الا في النصف الثاني من 2022 ليجروه بعدها قطرة قطرة الى 2023.
السماح بصلاة التراويح في المساجد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب التكهن بنتائجها. إذا ما تم ذلك أتوقع إصابة 20 مليون شخص وعشرات الآلاف من القتلى
في اخر دراسة نشرت الامس تبين ان جرعات اللقاح الامريكي فايزر وكذلك لقاح أسترازنيكا أكسفورد لا يوفران حماية اضافية بالنسبة لمن أصيب سابقا بكوفيد 19 سوى ب 2% .
اي حماية 98% بالنسبة للمصابين المتعافين. و 100% بالنسبة لمن تلقوا اللقاح.
– وأكدت اخر دراسة اخرى ان فترة الحماية حتى الان تبينت انها 6 أشهر على الاقل. وسيتضح مستقبلا كم ستكون فترة الحماية. للعلم حماية ضد الحالات الخطيرة فقط. وليس الحماية من الاصابة او نقل العدوى.
تم تلقيح أعيان الدولة،تعليم،صحة،شرطة،جيش،قوات مساعدة…الخ، اما المواطنين الآخرين فليسوا من اولويات الدولة وغير نافعين لها.
…التباعد بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع الموصى بها حالياً
فقط أحببت أن أعرف المصادر العلمية التي اعتمدها الطيب الحمضي و أظنه سوف يكون سابقا لعصره
كان على بلادنا “التريث” قبل اعطاء الانطلاقة “الفعلية” للتلقيح،حتى تتمكن من اقتناء “الكمية الكافية” من جرعات التلقيح ،وخاصة أن هذه الاخيرة تخضع _اليوم_،لضغوطات وصراعات “جيوسياسية” وتجارية ،لم تكن في الحسبان،كما أن سلسلة الانتاج بطيئة ،وتحتكرها الدول “المبتكرة” للتلقيح فقط،والجدير بالذكر أن اتخاذ الدولة لهذا القرار_الذي يبدو متسرعا_لم يكن مقصودا،وخاصة أمام الجهود المضنية والدؤوبة _والمستمرة الى الآن_التي تبذل من أجل “حصار” الجائحة،وهو دور ،لعبت فيه القواة العمومية (وزارة الداخلية)،وأطر الصحة(وزارة الصحة)،دورا طلائعيا _ليل نهار_،مجابهة تهور أقلية من المواطنين غير الآبهين بالاجراءات الاحترازية المحددة،ولاننس الضغط الاقتصادي والمالي (تعويضات ومساعدات بلغت الملايير)،الذي أثر على حركة المؤسسات المنتجة والاشخاص وخصوصا المشتغلين في الاقتصاد “غير المهيكل” ،لذلك_ولانجاح_عملية التلقيح، على الجميع التقيد بالاجراءات الاحترازية ،،،
مسألة التباعد بين الجرعتين ثلاثة أشعر بدل أربعة أسابيع ليس بالأمر الجديد أو من اكتشاف الدكتور حمضي فهذا الأمر يطبق في العديد من الدول منذ بداية التلقيح نظرا لصعوبة الحصول على القدر الكافي من اللقاح و السعدية خير مثال على ذلك بحيث أن المدة بين الجرعة الأولى و الثانية هي ثلاثة أشهر