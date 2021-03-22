الضغط على مصنعي اللقاح يعرقل حملة التحصين ضد الوباء في المغرب

تراجع معدل التلقيح وسط المغاربة إلى مستويات قياسية، بعدما كانت المملكة في مقدمة الدول التي لقحت مواطنيها؛ فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ضغط على منابع اللقاحات التي أصبحت تخضع لمنطق “السوق” وتحركها أهداف سياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الدول المنتجة للقاح في أوروبا وأسيا.
ويرفض المغرب الإعلان عن عدد الأشخاص الملقحين الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية، سواء خطيرة أو متوسطة؛ بينما تواصل المملكة اعتماد لقاح “أسترازينيكا” بسبب عدم دلائل علمية واضحة وليس مجرد شكوك لا يوجد عليها اليوم أي دليل علمي واضح، فيما اختارت دول أوروبية توقيف العمل باللقاح البريطاني-الهندي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “كوفيدـ 19” من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد “كورونا”، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس التاجي.
وفي تفسيره لتراجع وتيرة التلقيح وسط المغاربة، يشير عبد الجبار الأندلسي، الباحث في علم البيولوجيا الطبية بجامعة شيكاغو، إلى “تراجع خطة السلطات الصحية المغربية في اختيار اللقاح المناسب عِوَض التنوع في اللقاحات، وفشلها في التعامل مع الدراسة السريرية اليتيمة التي قامت بها مع سينوفارم”.
وأوضح الأندلسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات الصحية المغربية راهنت في البداية على لقاح “سينوفارم”، قبل أن تقرر اعتماد لقاح “أسترازينيكا” دون أن تقدم توضيحات بشأن هذا التحول؛ مما يؤكد غياب إستراتيجية محكمة في هذا الموضوع”.
واعتبر الخبير في المناعة والأحياء أن “تجريب لقاح “أسترازينيكا” صاحبته أعراض جانبية متفاوتة الخطورة، نتجت عنها وفيات في العديد من دول العالم؛ بما فيها بلادنا التي لم تؤكد أو تنفي ذلك. وهذا خلق تخوفا لدى المواطنين وشكوكا في عملية التلقيح”.
وأقر المتحدث بأن “اللجنة العلمية المغربية أعلنت عن تغيير بروتوكول لقاح “أسترازينيكا” بخصوص الفرق الزمني، الذي كان محددا في أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية ليصير ثلاثة أشهر. وكخبير في الميدان، هذا التغيير هو اعتراف بوجود أعراض جانبية بعد الجرعة الأولى للقاح “أسترازينيكا””.
وأوضح الأندلسي، في معرض تصريحه، أنه “يجب احترام فارق زمني مدته ستة أشهر وليس ثلاثة أشهر، كما نصت دورية الوزارة التي تم تصحيحها مؤخرا والتي تشير إلى بعض الحالات الخاصة المرتبطة بمثل هذه المشاكل”.
أما السبب الثالث الذي يقدمه الخبير المغربي، فيتمثل في “غياب فعالية اللقاحات عند الملقحين للحماية المناعية من الإصابة بالوباء أو الحد من الأعراض المرضية للوباء عند المصابين؛ فنجاح عملية التلقيح رهين بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي تم تجاوزها من قبل الحكومة، لغياب تنسيق حكومي بين مكوناتها”.
العبرة للمستقبل ، يجب تحفيز العلماء ماديا و معنويا ، ووقف نزيف هجرة الادمغة ، وإنشاء مراكز للبحث وإنتاج اللقاحات . لقد تبينت جليا أنانية العالم ” المتحضر”. وفي الحقيقة عالم متوحش ، كل يريد البقاء لوحده ، وليذهب الآخرون الى الهلاك.
كل ما جاء على لسان الخبير هو صحيح بنسبة عالية جدا، أين ربط المسؤولية بالمحاسبة هنا، لماذا نفقت كل هذه الأموال و النتيجة غير مستقرة من حيث التزويد باللقاح من جهة و من حيث الجدية في المتابعة من جهة أخرى، لو وقع هذا العبث بكوريا لأعدم من تلاعب بالمواطنين في حينه لكننا لا زلنا نعيش مسلسل دنيا بطمة التي صدر في حقها حكم نهائي بالسجن و ترفض تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك أعزه الله و نصره للأمة، يا صاحب الجلالة إن معظم المسؤولين (وزراء، برلمانيبن، و موظفون سامون) هم ليسوا في مستوى تطلعاتكم و يجب تطبيق فصل ربط المسؤولية بالمحاسبة
وجدوا راسكم ماي او يونيو على ابعد تقدير يوليوز سيعلن عن انتهاء كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية .مصانع اللقاحات تشتغل باقصى طاقتها .بالنسبة للمغرب 90%من الاشخاص المعرضين لمضاعفات كورونا ثم تلقيحهم.
لما قال الاروبيون صانعوا اللقاح ان له اعراض جانبية قال المغرب لا؟ لانه لا يهم كانت للقاح اعراض او لا،؟ والان تقولون المغرب اخفى الاعراض الاي ظهرت نتيجة اللقاح .ثم ندتضيفون ان المغرب ترجع بسسب الضغط والكلب الكبير في السوق على اللقاح. تتكلمون عن الاغراض لتخويف المواطن في الوقت الذي قل فيه اللقاح. في بداية الوباء حذرتم من الكمامات ولما توفرت اصبحبحت احبارية؟ على الحكومة والمسؤولين التعامل بشفافية مع المواطن
و النقد را ساهل الولايات المتحدة لي ساكن فيها هو فيها مشكل ديال القاح
النجاح الحقيقي هو أن يكون لديك مفاتيح نجاحك ،أما أن تكون تابعا للآخرين في كل شيء و تبيع فرو الدب قبل صيده فهذا أمر مضحك…. علينا أن نتعلم الدرس و نعمل على أنفسنا و نوليو خوت ،البراني واخا دير اللي ما درتي أيخليك ديما تحت الصباط ….(المكسي بحوايج البراني عرياااان..)
Parmi les plus de 120 millions de persons vaccines en Europe seulement 36 ont développés des réactions négatives
Ces 36 persons avaient des conditions médicales avant même de prendre le vaccin
الوقت لم يفت بعد ، يجب اتخاذ قرار سياسي شجاع بناء مختبر ومصنع للقاحات دورة إنتاج متكاملة من صنع القارورات والحقن والمواد الملقحة ، لا ننتظر ونهدر الكثير من المليارات لفائدة مختبرات أخرى ، يجب أن تكون لنا صناعة دوائية متكاملة ، الثروة الآن لا تصنع بالبترول والغاز ، بل بالعلم لحد الساعة لم تكشف هذه الدول والمختبرات كم حصلت من الأرباح ليس بالملايير بل الترليون دولار . الوقت لم يفت بعد هناك القادم أسوء بكثير لماذا لأن هذه التجارة أصبحت مربحة للدول الكبرى واستعمار بشكل آخر ، يجب أن نسارع الزمن ونبدأ في العمل ليس بجودة اللقاح الذي سينتج بل البداية هي الأصعب ومع الوقت علمائنا يراكمون الخبرة في الإنتاج والتصنيع. الله ولي التوفيق لكل من يريد لهذا البلد الصلاح والريادة العالمية.