"الضمان الاجتماعي" يدعم أجراء الحفلات والترفيه

قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنه “تطبيقا لمقتضيات المرسومين المتعلقين بدعم قطاع تموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا قطاع فضاءات الترفيه والألعاب، يُهني إلى علم المشغلين المنتمين إلى القطاعين أنه أصبح بإمكانهم تقديم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لصالح أجرائهم، وذلك عن الفترة الممتدة من شهر شتنبر حتى شهر دجنبر الجاري”.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن “على الراغبين في تمكين أجرائهم من الاستفادة من هذا التعويض برسم أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 تقديم طلباتهم على البوابة المعدة لهذا الغرض covid19.cnss.ma، وذلك إلى غاية 20 دجنبر الجاري؛ وبالنسبة لشهر دجنبر، عليهم تقديم طلباتهم على البوابة في الفترة الممتدة من 16 دجنبر إلى 03 يناير 2021”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “لتسهيل استعمال البوابة، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي يمكن تصفحه عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي”.