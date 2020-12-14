"الضمان الاجتماعي" يدعم أجراء الحفلات والترفيه

قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنه “تطبيقا لمقتضيات المرسومين المتعلقين بدعم قطاع تموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا قطاع فضاءات الترفيه والألعاب، يُهني إلى علم المشغلين المنتمين إلى القطاعين أنه أصبح بإمكانهم تقديم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لصالح أجرائهم، وذلك عن الفترة الممتدة من شهر شتنبر حتى شهر دجنبر الجاري”.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن “على الراغبين في تمكين أجرائهم من الاستفادة من هذا التعويض برسم أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 تقديم طلباتهم على البوابة المعدة لهذا الغرض covid19.cnss.ma، وذلك إلى غاية 20 دجنبر الجاري؛ وبالنسبة لشهر دجنبر، عليهم تقديم طلباتهم على البوابة في الفترة الممتدة من 16 دجنبر إلى 03 يناير 2021”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “لتسهيل استعمال البوابة، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي يمكن تصفحه عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي”.
جل العاملين في قطاع التموين غير مصرح في cnss بمعنى أن هدا القطاع غير مهيكل والملايين من الشغيلة مزالات في البطالة وحتى الصناع التقليديين المرتبطين بي قطاع الحفلات
هذا اذا كانوا من المصرحين بهم في الضمان الاجتماعي. والمعروف ان نسبة كبيرة من المشغلين لا يصرحون بالاجراء. وهذا جزء من الفساد. قوم يكسبون الاموال الفاحشة ولا يصرحون بالاجراء يعتبر جريمة في حق فئة مغلوب على امرها. تصوروا الطبيب والصيدلي والمحامي وغيرهم كثير لا يصرحون بكل الاجراء .تصوروا فئة تقضي حياتها في خدمة ارباب المال وعند صرفها من العمل بسبب السن لا تجد ما تنفقه . انها ماساة وعلى من يهمهم الامر اجبار المشغلين بالتصريح بالعمال وقاية لهم من الفقر في نهاية حياتهم العملية. دول غير مسلمة تهتم بهذا الجانب اكثر من الدول المسلمة . امر غير معقول وغير مقبول لا دينيا ولا اخلاقيا ولا قانونيا. الضمان الاجتماعي يقوم بواجبه بناء على الوثائق المتوفرة لديه.
اللي شاف فالصورة هاذوك 5 الأساتذة ببذلتهم البيضاء ومڭفضين يحسابليه غير تايختارعو شي لقاح فعّال ضد كورونا .. وفالحقيقة هوما غير خدّامين تايسڭّيو فالقصريات ديال الكساكيس نعامس ..!!!!
وحنا المتقاعدين فين هي الزيادة لي واعدتنا بها
الله ياخذ الحق . احنا حقرتونا راه كلشي زاد. الموظفين اخذاوا الزيادة ديالهم والمتقاعدين كلتوهم فيها دابا يجي الدور عليكم ان شاء الله .
قرار متأخر كان اتخد على الأقل فشهر شتنبر
بادرة طيبة ،لكن المشكل أن هؤلاء المشغلين لا يسجلون عمالهم في الضمان الاجتماعي ،فقط يجنون الأموال الضخمة على حساب هؤلاء العمال
أو هادوك مساكن لماعندهومش الضمان الإجتماعي أشغادي اديرو