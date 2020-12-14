"الضمان الاجتماعي" يدعم أجراء الحفلات والترفيه

"الضمان الاجتماعي" يدعم أجراء الحفلات والترفيه
و.م.ع
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 18:30

قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنه “تطبيقا لمقتضيات المرسومين المتعلقين بدعم قطاع تموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا قطاع فضاءات الترفيه والألعاب، يُهني إلى علم المشغلين المنتمين إلى القطاعين أنه أصبح بإمكانهم تقديم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي لصالح أجرائهم، وذلك عن الفترة الممتدة من شهر شتنبر حتى شهر دجنبر الجاري”.

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن “على الراغبين في تمكين أجرائهم من الاستفادة من هذا التعويض برسم أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 تقديم طلباتهم على البوابة المعدة لهذا الغرض covid19.cnss.ma، وذلك إلى غاية 20 دجنبر الجاري؛ وبالنسبة لشهر دجنبر، عليهم تقديم طلباتهم على البوابة في الفترة الممتدة من 16 دجنبر إلى 03 يناير 2021”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “لتسهيل استعمال البوابة، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي يمكن تصفحه عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي”.

Cnss الضمان الاجتماعي دعم تموين الحفلات كوفيد- 19 ممون حفلات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • متضرر
    14 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    جل العاملين في قطاع التموين غير مصرح في cnss بمعنى أن هدا القطاع غير مهيكل والملايين من الشغيلة مزالات في البطالة وحتى الصناع التقليديين المرتبطين بي قطاع الحفلات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مواطن2
    14 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    هذا اذا كانوا من المصرحين بهم في الضمان الاجتماعي. والمعروف ان نسبة كبيرة من المشغلين لا يصرحون بالاجراء. وهذا جزء من الفساد. قوم يكسبون الاموال الفاحشة ولا يصرحون بالاجراء يعتبر جريمة في حق فئة مغلوب على امرها. تصوروا الطبيب والصيدلي والمحامي وغيرهم كثير لا يصرحون بكل الاجراء .تصوروا فئة تقضي حياتها في خدمة ارباب المال وعند صرفها من العمل بسبب السن لا تجد ما تنفقه . انها ماساة وعلى من يهمهم الامر اجبار المشغلين بالتصريح بالعمال وقاية لهم من الفقر في نهاية حياتهم العملية. دول غير مسلمة تهتم بهذا الجانب اكثر من الدول المسلمة . امر غير معقول وغير مقبول لا دينيا ولا اخلاقيا ولا قانونيا. الضمان الاجتماعي يقوم بواجبه بناء على الوثائق المتوفرة لديه.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • أمين لحريزي
    14 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    اللي شاف فالصورة هاذوك 5 الأساتذة ببذلتهم البيضاء ومڭفضين يحسابليه غير تايختارعو شي لقاح فعّال ضد كورونا .. وفالحقيقة هوما غير خدّامين تايسڭّيو فالقصريات ديال الكساكيس نعامس ..!!!!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • متقاعد
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    وحنا المتقاعدين فين هي الزيادة لي واعدتنا بها
    الله ياخذ الحق . احنا حقرتونا راه كلشي زاد. الموظفين اخذاوا الزيادة ديالهم والمتقاعدين كلتوهم فيها دابا يجي الدور عليكم ان شاء الله .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • أكادير 2020
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    قرار متأخر كان اتخد على الأقل فشهر شتنبر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • رأي
    14 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    بادرة طيبة ،لكن المشكل أن هؤلاء المشغلين لا يسجلون عمالهم في الضمان الاجتماعي ،فقط يجنون الأموال الضخمة على حساب هؤلاء العمال

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • علي علي
    15 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    أو هادوك مساكن لماعندهومش الضمان الإجتماعي أشغادي اديرو

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

رياضة
محامي وادو ينفي وجود مشكلة المدرب مع الإدارة
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 06:31

محامي وادو ينفي وجود مشكلة المدرب مع الإدارة

جهات
"الانتقاءُ الأوّلي" يخلقُ الجدلَ بماستر بكليّة النّاظور
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 05:52

"الانتقاءُ الأوّلي" يخلقُ الجدلَ بماستر بكليّة النّاظور

فن وثقافة
مجلة "فكر العربية" تحتفي بالثقافة الشعبية
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 04:25

مجلة "فكر العربية" تحتفي بالثقافة الشعبية

جهات
نقابيون: الطبقة العاملة تتشبث بمغربية الصحراء‎
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 03:52

نقابيون: الطبقة العاملة تتشبث بمغربية الصحراء‎

24 ساعة