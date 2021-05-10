الضمان الاجتماعي يعزز الحضور بخدمات القرب

بعد الشروع في تفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهْن إشارة التجار والمهنيين والحرفيين، المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، مؤسسات خدمات القرب من أجل التصريح بأنفسهم وبأفراد أسرهم.

وتأتي استعانة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمؤسسات خدمات القرب، التي تعمل في مجال التحويلات المالية وأداء الفواتير، بعدما سبق له أن أطلق بوابة إلكترونية يوم 19 أبريل الماضي لتصريح المؤمّنين بأنفسهم وبأفراد أسرهم.

وعزا الصندوق إبرام اتفاقية مع أربع مؤسسات لخدمات القرب إلى الحرص على تنويع الإمكانيات المُتاحة، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة ستمكن التجار والمهنيين والحرفيين، المعنيين بالأمر، من القيام بإجراءات التسجيل بالاعتماد على شبكة خدمات القرب الشريكة المنتشرة في أنحاء المغرب.

ولتسهيل التعرف على مكاتب القرب المعتمدة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لافتة على واجهة كل مكتب معني تحمل عبارة: “مكتب معتمد لتسجيل العمال غير الأجراء”.