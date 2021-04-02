"الضمان" يمدد مدة تعويض أجراء القطاع السياحي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمعة، عن تمديد استفادة الأجراء والمتدربين الذين يمارسون نشاطهم في القطاع السياحي المتضررين من تداعيات وباء “كوفيد-19″، من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة إلى غاية ماي 2021.

جاء ذلك في بلاغ للصندوق موجه إلى كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.157.

وأوضح البلاغ أن “الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج، ستمتد من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر ماي 2021″، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسري أيضا على فئة المرشدين السياحيين.

وحدد المرسوم سالف الذكر مدة صرف التعويض الجزافي بالنسبة للعاملين بمقاولات المناولة المشار إليها سابقا، في الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 ماي 2021، وبالنسبة للعاملين الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 -ولم يستفيدوا سالفا من التعويض-من فاتح يوليوز إلى غاية 31 ماي 2021.

أما بالنسبة للمرشدين السياحيين غير الأجراء الذين لم يستفيدوا من التعويض سالفا، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 أبريل 2021، فحدد المرسوم مدة صرف التعويض لفائدتهم من فاتح يوليوز إلى غاية 31 ماي 2020.

كما أكد البلاغ أنه يتعين على الفاعلين في القطاع السياحي، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي بالنسبة للفترات المتعلقة بشهر مارس 2021 وما قبل، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلال البوابة “covid19.cnss.ma” ابتداء من اليوم إلى غاية 3 ماي 2021.

وأخذا بعين الاعتبار حلول شهر رمضان الكريم، “فإن أداء التعويض سيتم ابتداء من 13 أبريل 2021 بالنسبة للأشخاص الذين سيتم التصريح بهم على البوابة ابتداء من اليوم وإلى غاية 7 أبريل 2021. أما بالنسبة للآخرين فسيتم صرف التعويض لفائدتهم ابتداء من 10 ماي 2021”.

وختم البلاغ أنه، فيما يتعلق بشهري أبريل وماي 2021، “فإن التصريح بالعاملين سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى غاية 3 من الشهر الموالي”.