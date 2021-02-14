"الطاس" ينهزم أمام نكانا الزامبي في كأس "الكاف"

عاد فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم بهزيمة بهدفين نظيفين أمام مضيفه نكانا الزامبي، في المباراة التي جمعت بينهما بزامبيا بعد زوال اليوم الأحد، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ الفريق المغربي مجريات النزال بارتباك عناصره في الخط الخلفي بالخصوص، إذ اكتفى أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب بإبعاد الكرة من معترك العمليات طيلة دقائق الشوط الأول، في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه الفريق الزامبي منذ انطلاق مجريات اللقاء.

وطالب الفريق المغربي بركلة جزاء في حدود الدقيقة 35 تغاضى عنها حكم المواجهة، فيما هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس بنعاشور بكرات هجومية في الأطوار الأخيرة من الشوط الأول، أثمرت إحداها إحراز هدف التقدم لفريق نكانا.

وزادت الأجواء المناخية الممطرة وأرضية الملعب السيئة من صعوبة أطوار المواجهة على عناصر الفريق المغربي خلال فترات الجولة الثانية، رغم بعض المحاولات السانحة للتهديف التي أتيحت لهم، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة من النزال.

وانتهت مجريات المباراة بخسارة الاتحاد البيضاوي بهدفين نظيفين في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.