"الطاس" ينهزم أمام نكانا الزامبي في كأس "الكاف"

"الطاس" ينهزم أمام نكانا الزامبي في كأس "الكاف"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 14 فبراير 2021 - 16:19

عاد فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم بهزيمة بهدفين نظيفين أمام مضيفه نكانا الزامبي، في المباراة التي جمعت بينهما بزامبيا بعد زوال اليوم الأحد، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ الفريق المغربي مجريات النزال بارتباك عناصره في الخط الخلفي بالخصوص، إذ اكتفى أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب بإبعاد الكرة من معترك العمليات طيلة دقائق الشوط الأول، في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه الفريق الزامبي منذ انطلاق مجريات اللقاء.

وطالب الفريق المغربي بركلة جزاء في حدود الدقيقة 35 تغاضى عنها حكم المواجهة، فيما هدد أصحاب الأرض مرمى الحارس بنعاشور بكرات هجومية في الأطوار الأخيرة من الشوط الأول، أثمرت إحداها إحراز هدف التقدم لفريق نكانا.

وزادت الأجواء المناخية الممطرة وأرضية الملعب السيئة من صعوبة أطوار المواجهة على عناصر الفريق المغربي خلال فترات الجولة الثانية، رغم بعض المحاولات السانحة للتهديف التي أتيحت لهم، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة من النزال.

وانتهت مجريات المباراة بخسارة الاتحاد البيضاوي بهدفين نظيفين في انتظار مباراة الإياب بالدار البيضاء.

فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الإفريقية مباراة نكانا الزامبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • لبيبي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 16:59

    التسيير العشوائي للرئيس المنفلوطي سيدفع TAS الى فسم الهواة .
    المدرب طاليب لم ينجح في الجيش فكيف سينجح مع الطاس صاحب الإمكانيات المادية البسيطة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أصغر متزوجَين في الجديدة
الأحد 14 فبراير 2021 - 12:58

أصغر متزوجَين في الجديدة

صوت وصورة
أبطال يحلمون بتتويجات للمغرب
الأحد 14 فبراير 2021 - 12:09

أبطال يحلمون بتتويجات للمغرب

صوت وصورة
القاطي يدين تجاوزات الجزائر
الأحد 14 فبراير 2021 - 11:30

القاطي يدين تجاوزات الجزائر

صوت وصورة
جديد 2021 في تسريح الشعر
الأحد 14 فبراير 2021 - 09:58

جديد 2021 في تسريح الشعر

صوت وصورة
مع الحسين عموتة
الأحد 14 فبراير 2021 - 07:54

مع الحسين عموتة

صوت وصورة
لقاء برلمانيي الاتحاد الدستوري
الأحد 14 فبراير 2021 - 05:32

لقاء برلمانيي الاتحاد الدستوري