الطالب عمر أبرز المرشحين لخلافة غالي على رأس "البوليساريو"

الطالب عمر أبرز المرشحين لخلافة غالي على رأس "البوليساريو"
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 09:33

بعد السفر السري لإبراهيم غالي، زعيم الجبهة الوهمية في تيندوف الجزائرية، إذ دخل كبير الانفصاليين التراب الإسباني بهوية مزيفة قصد تلقي العلاج؛ تثار تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مصير من سيخلفه على رأس الجبهة في حال وفاته مستقبلا.

وحسب مصدر مطلع تحدث لجريدة هسبريس فإن الوضع الصحي لكبير الانفصاليين يقلق نظام العسكر في الجارة الجزائر، إذ تستعد ثلة من الجنرالات منذ مدة لإيجاد خليفة لإبراهيم غالي؛ وذلك بتدريب سفير الجبهة في العاصمة الجزائر المدعو الطالب عمر لخلافته.

وأوضح المصدر نفسه أن النظام الجزائري دأب على تقريب من يراه مناسبا ليتدرب على طرق القيادة العسكرية بتعيينه سفيرا للجبهة الوهمية لدى قصر المرادية؛ وهو نوع من تحكم نظام العسكر الجزائري في مقاليد تسيير المحتجزين في مخيمات تيندوف.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن تحقق فرضية خلافة سفير الجبهة الانفصالية في العاصمة الجزائر، عبد القادر الطالب عمر، لإبراهيم غالي، ستنهي سيطرة قبيلة الركيبات على هرم الجبهة، علمًا أن هذا المكون القبلي يعد من الناحية العددية الأكبر في صفوف المحتجزين داخل المخيمات.

وكانت وزارة الخارجية المغربية استدعت سفير إسبانيا بالرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر، وطلبت منه التوضيح بشأن استقبال بلاده غالي لتلقي العلاج على أراضيها، وهو ما سيزيد العلاقات المغربية الإسبانية تأزما، خاصةً مع قرب عقد الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي المملكتين.

إبراهيم غالي إسبانيا الجزائر الطالب عمر

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‫تعليقات الزوار

3
  • بومرداس
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:01

    الكبرنات لا يعلمون ان المجتمع الدولي لا يصدق وجود فرق بيهم وبين مرتزقتهم وكل سعيهم الغرض منه الحاق الضرر بعدوهم اللدود المغرب

    5
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  • Mohammed 78
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:02

    Il faut que notre pays le Maroc arrête toute coopération bilatérales avec l espagne tant qu elle n a pas donné des explications et il faut qu’elle arrête ce criminel cette poupée des generaux algériens criminels eux aussi .on va voir si ce pays européen qui parle de la démocratie s il va vraiment appliquer les lois

    4
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  • مواطن غيور حقا
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:03

    ترشيح الطالب عمر سفير الجمهورية الوهمية في الجزائر من طرف العسكر والمخابرات الجزائرية دليل على تحكم الجزائر في الجبهة ،وغياب الديمقراطية لدى جمهورية الموز الوهمية رغم انها تسمى” الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ” فاين هي الديمقراطية ؟ حيث ينصب رئيس بدون انتخاب وبدون وجود مرشحين منافسين ،كما حدث في السابق ، وعدم الاعتراف بوجود معارضة داخل وخارج المخيمات حيث تعرضت الجبهة للانشقاق ، كما ان أكثر من 80% من الصحراويين يعيشون في المغرب وينتخبون ممثليهم بطريقة حرة ونزيهة وديمقراطية في المجالس المنتخبة ،وهناك واقبال كبير على التصويت وتوجد اكثر من50 برلمانية وبرلماني صحراوي مغربي في البرلمان ينتمون لأحزاب مختلفة ،ومقابل ذلك لاتوجد تعددية حزبية لدى البوليزاريو ولهذا فنظامهم شمولي ديكتاتوري.

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