الطريبق يغوص في تاريخ المغرب أتليتيكو تطوان

صدر، مؤخرا، للكاتب التطواني عبد العزيز الطريبق مؤلف عن “المغرب أتلتيكو تطوان في القسم الوطني الأول-تاريخ فريق، تاريخ منطقة”.

يهدف الكتاب إلى تدوين مراحل من تاريخ الفريق، وخصوصا استرجاع أرشيف نتائجه خلال مروره من القسم الوطني الأول منذ انطلاق البطولة في موسم 1956-1957 إلى غاية موسم 2019-2020، مع توثيقها ووضعها رهن إشارة المهتمين.

وأوضح صاحب الكتاب أن “هذا أرشيف لا يوجد حتى لدى النادي نفسه، وتطلب التنقيب عنه وقتا طويلا، ولإنجازه تم الاعتماد على أرشيف الصحف المحلية والوطنية وبعض الكتب المتخصصة وشهادات لاعبين ومهتمين بالمجال”.

وأضاف أن “الكتاب يتكون من جزأين في 230 صفحة، جزء تحليلي ورقمي لمواسم الفريق بالقسم الأول ولأحداث تخللت مسيرته، ومنها بعض أشكال الظلم التحكيمي الغريب، مع تحقيب يبرز ارتباط تاريخ الفريق بتاريخ تطوان ومنطقة الشمال الغربي من البلاد عامة، إضافة لمقدمة عن أسباب إصدار الكتاب وصعوبة التأريخ ولو في مجال الرياضة”.

أما الجزء الثاني، فهو عبارة عن ملحقات تتضمن جداول توثيقية لكل نتائج الفريق بالقسم الأول (29 موسما)، وجداول أخرى تفصيلية لمسيرة الفريق (أغلبها انفرادية من إعداد الكاتب)، وجداول المواجهات “الشمالية”، إضافة إلى تعزيز الكتاب بصور للفريق، خاصة بكل موسم قضاه بالقسم الأول.