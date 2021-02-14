الطريقة العلوية تدين التطاول على شخص الملك‎

أعلنت الطريقة الصوفية العلوية المغربية إدانتها الشديدة للتطاول الذي أظهرته قناة الشروق الجزائرية في حق شخص الملك محمد السادس، مستنكرة “هذا التصرف الصبياني الجاهلي المُسْتَهْتِرْ بقيم الأخلاق والأعراف والحُرْمَةِ والمواثيق، وكذا بالالتزام بالحد الأدنى من أصول المهنة وأخلاقها”.

واعتبر بلاغ للطريقة أن هذا التصرف “إن دل على شيء فإنه يدل على حجم ظلمات الأوهام التي تعيشها هذه الفئة، التي خَابَتْ أَمَانِيها، والبعيدة كل البعد عن منهج حُسْن الجِوار والحِكْمَة الذي أُسُسُهُ التعاون، وأوصى به رسول الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدين الحنيف، والتَّبَصر في المصالح المشتركة والخير للشعبين”.

وختمت الطريقة بلاغها بالدعاء للملك محمد السادس بأن “يسْدُل عَلَيهِ يا الله مِنْ سِتْرِه الجَمِيل ويؤتيه كِفْلاً من رحمته ويرْزُقهُ نُورًا دَائِمًا تَتَّضِحُ بِه سُبُل النَّصْرِ والخَيْرَات، وأن يحقق ما يصبو إليه من خير للأمة المغربية بحق ‘فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ’ وببركة ‘إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُم'”.