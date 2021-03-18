الطلبة المهندسون يطلبون التعليم الحضوري وفتح الأحياء الجامعية

بينما توشك السنة الدراسية الحالية على الانتصاف، تتواصل احتجاجات طلبة عدد من المعاهد والمدارس العليا العمومية للمهندسين على ضعف مردودية نظام التعليم عن بعد، الذي جرى العمل به منذ شهر مارس من السنة الماضية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وكذلك استمرار إغلاق الداخليات والأحياء الجامعية.
وتوحد الطلبة المهندسون في تنسيقية وطنية ترفع مطلبين رئيسيين، هما العودة إلى صيغة التعليم الحضوري وفتح الداخليات والأحياء الجامعية، منبهين إلى أن عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم سيؤدي إلى “تزايد الاحتقان في صفوف الطلبة” خلال ما تبقى من الموسم الدراسي.
وانتقدت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب استمرار اعتماد التعليم عن بعد، رغم أن دراسة الهندسة ترتكز بالأساس على الأعمال التطبيقية، معتبرة أن المكان الطبيعي لكل طالب هو المدرج وقاعة الدراسة والمختبرات للنيل من معين العلم واكتساب المعارف والمهارات التي ستمكنه بعد تخرجه من المساهمة في تنمية الوطن وازدهاره.
وقرر الطلبة المهندسون خوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد زوال اليوم الأربعاء، غير أن السلطات منعتهم، بداعي حالة الطوارئ الصحية، لكنهم أكدوا تمسكهم بمطلبي التعليم الحضوري وفتح الأحياء الجامعية والداخليات.
وقال محمود السلامي، رئيس جمعية طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، في تصريح لهسبريس، إن طلبة المعاهد والمدارس العليا للهندسة يستغربون استمرار اعتماد التعليم عن بعد في المؤسسات العمومية، بينما في القطاع الخاص يدرس الطلبة بشكل حضوري، وبنسبة مئة في المئة.
وأضاف: “نحن متمسكون بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري لأنه حق مشروع بعد أن سُلب منا إثر انتشار جائحة كورونا، ولا نفهم كيف يدرس طلبة القطاع الخاص بشكل حضوري ونحن ممنوعون من ذلك”.
وتمثل التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن، والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكلها مؤسسات موجودة في العاصمة الرباط.
وسبق للطلبة المهندسين أن خاضوا عددا من الأشكال الاحتجاجية، ودخل بعضهم في إضراب عن الدراسة، غير أن الوزارة الوصية على القطاع لم تستجب لمطلبيْ العودة إلى الدراسة الحضورية وفتح الداخليات والأحياء الجامعية، ما حدا بهم إلى التكتّل في تنسيقية موحدة والاحتجاج أمام البرلمان، بعد التصويت على هذا الخيار في جموعهم العامة.
وأكد محمود السلامي أن التنسيقية تواصلت بشأن مطلبي العودة إلى الدراسة الحضورية وفتح الداخليات والأحياء الجامعية مع مسؤولي المؤسسات التعليمية العالية المعنية، “وأكدوا أنهم يدعمون مطالبنا، ولكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون تنفيذها ما لم يحصلوا على إذن من السلطات المختصة”.
أودي كلنا في الهوى سوى غاا الله يحفظ ولات قرايا بالكيلو
الاحياء الجامعية تمول من أموال الشعب الدي ستفترسونه بعد تخرجكم ،
الى انت عشتي ساعة في الجحيم ، فهناك من عاش عمره كله في الجحيم
…. في نهابة المطاف لم نمت بفيروس كرونا ولاكن متنا من الازمات والفقر.. كل شيى واضح التعليم عن بعد اوقرب… اغلاق المحلات او… كل شي يدفع ثمنه الفقيييىيير .. ولكم البقية…..
وهل انتم احسن من المسؤولين الدين يسهرون على عدم انتشار الجائحة كما هو معمول به في باقي دول العالم ،صحة وسلامة المواطنين اولا واخيرا ومن لن يعجبه الأمر فل ينطح رأسه مع الحائط
على الطلبة بالصبر تقريبا ستفتح الجامعات و المساجد
التي هي نقطة انتشار الفيروس
اعتقد ان الادبيين الكسالى هم من يسير شؤون الناس
لذلك اقول دائما هناك خلل
بصفتي طالبة مهندسة، أؤكد على أن الدورة الثانية من السنة الماضية و الدورة الأولى من هذه السنة مرتا في ظروف كارتية على مستوى التكوين الذي يتطلب الأعمال التطبيقية .
التعليم عن بعد كارثة بالنسبة لطلبة الهندسة ، نتمنى فتح الأحياء الجامعية في أقرب وقت.
يجب البحث عن حلول تنقد الطلاب وكذلك مصداقية الدبلومات. للحد الآن ليس هناك أي حل سوى توجيه الطلاب والمتكونين إلى الأنترنيت التي مردوديتها جد محدودة. فليس إنقاد التعليم والتكوين بالقيام بتدشينات وفتح مؤسسات يتم تحهيزها ببعض الحواسيب والمعدات وبعض الطلبة أمام الكاميرات وما إن ينقطع التسجيل حتى يتم إخلاؤها وإغلاقها؟ فالكل من طلبة وتلاميذ ينتظرون حلول واقعية من الآن وليس تدشينات والتجوال حول ربوع البلاد مرفوقا بجيش من المسؤولين وأمام كاميرات العام زين.
فعلا التعليم عن بعد أزم المستوى التعليمي لجيل كورونا فمن حقكم المطالبة بالتعليم الحضوري والاستفادة من الحي الجامعى
كثر المحرضون في المغرب.
فهذه الفءة لا ضرر لها في التعليم عن بعد .بل كل ما في الامر يريدون ان يصرخوا كانهم مظلومين .
حذار وحذار من فيروس كورينة.تظنون انفسكم لكم مناعة قوية لانكم لحد الان لم تواجهوا الفيروس .ولكن الخطر قاءم ويهدد الجميع وستندمون اشد الندم اذا ما اصبتم به.
الدراسة عن بعد تغنينا عن الحضور.
المضحك انكم رغم مستواكم الدراسي فجهلكم جهل اطفال .لانكم لا تعرفون العواقب الوخيمة.
بحكم ابنتي تتابع عن بعد cours magistral السنة أولى جامعي يمكن أن نقول بأن هذه التجربة كانت بالنسبة ل S1 ناجحة إلى حد ما ..
ربما لو كانت الدراسة حضورية لضيعنا الوقت كثيرا في “سير واجي”
وكثرة bla bla بالكلية.
إذن بالنسبة لها فضلت على الاقل في هذه الدورة الدراسة عن بعد.
ربما أغلبية الدول المتقدمة سلكت هذا النهج قبل كورونا…..يبقى اللجوء للكلية فقط لملقاة مؤطر بحث او استفساره عن أمور أخرى ….او ولوج خزانة الكلية.
خلاصة : تجربة الدراسة عن بعد لها أيضا إيجابيتها.
بالنسبة للأحياء الجامعية كانت دوما مفتوحة أمام الطلبة لكن بالنظر لتفشي جائحة كورونا تم إغلاقها إلى وقت لاحق.