"الطوارئ الصحية" تمنع الاحتجاج في القصر الكبير

أصدرت السلطة المحلية بمدينة القصر الكبير قرارا يقضي بمنع وقفة احتجاجية بساحة سيدي علال بن عبد الله، كانت قد دعت إليها فعاليات حقوقية.

وعللت السلطة قراراها، الممهور بتوقيع باشا المدينة، والذي تتوفر عليه هسبريس، بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات العمومية، والتنافي مع مرسوم الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس “كوفيد-19”.

واعتبر باشا المدينة أن هذا الشكل الاحتجاجي بساحة عمومية يشكل تهديدا للأمن العام ويخل بالنظام العام، محملا مسؤولية مخالفة القرار وكل النتائج والآثار القانونية المترتبة عنه للداعين للاحتجاج.