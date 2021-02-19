أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • العندليب الأبيض
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 13:44

    عندما يكون الحب أقوى من أي شيء

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rme1974
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 13:49

    ils veulent vivre comme des citoyens normaux loin des tapages médiatiques et des caméras. bravo c est leur choix pas comme les arabes qui se battent pour le trône .

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وحيد
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 13:53

    ما هو السبب لتكتمل المعلومة؟ هل صدرت منه تصرفات أقلقت العائلة البريطانية

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بهاوي يفاجئ المنياري
الجمعة 19 فبراير 2021 - 13:15 3

بهاوي يفاجئ المنياري

صوت وصورة
عداء مغربي بطموح عالمي
الجمعة 19 فبراير 2021 - 11:14 1

عداء مغربي بطموح عالمي

صوت وصورة
أقدم ساعاتي في فاس
الخميس 18 فبراير 2021 - 20:50 2

أقدم ساعاتي في فاس

صوت وصورة
الأرض تهتز في أكادير
الخميس 18 فبراير 2021 - 19:32 18

الأرض تهتز في أكادير

صوت وصورة
اليوم الوطني للسلامة الطرقية
الخميس 18 فبراير 2021 - 18:32 4

اليوم الوطني للسلامة الطرقية

صوت وصورة
الحجامة بالفوطة النارية
الخميس 18 فبراير 2021 - 16:31 12

الحجامة بالفوطة النارية