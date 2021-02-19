قررت العائلة الملكية البريطانية سحب كل ألقاب التشريف من الأمير هاري.
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تعليقات الزوار3
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ils veulent vivre comme des citoyens normaux loin des tapages médiatiques et des caméras. bravo c est leur choix pas comme les arabes qui se battent pour le trône .
ما هو السبب لتكتمل المعلومة؟ هل صدرت منه تصرفات أقلقت العائلة البريطانية