العاصمة المصرية تحتضن مباراة الوداد وكايزر شيفس

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى اتفاق مع الاتحاد المصري للعبة، يقضي بإقامة مباراة الوداد الرياضي وضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، المؤجلة عن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة يوم الجمعة 19 فبراير المقبل.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مسؤول أن جامعة الكرة راسلت الكونفدرالية الإفريقية (الكاف)، تُبلغها بتوصلها إلى اتفاق مع الاتحاد المصري للعبة، يشير إلى استعداد مصر لاستضافة هذه المباراة، التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب عدم سماح السلطات المغربية لفريق كايزر شيفس بدخول المملكة، بسبب الاحترازات الصحية، بفعل انتشار السلالة الجديدة لـ”كورونا” بدولة جنوب إفريقيا.

ورغم المهلة القصيرة التي منحتها “الكاف” لجامعة الكرة من أجل إيجاد بلد محايد يستضيف المباراة، فقد نجحت الجامعة في إقناع الاتحاد المصري باحتضان اللقاء، بعد اتصالات مكثفة بين الطرفين، تضيف المصادر نفسها.

وحسب هذه المصادر، فإن جامعة لقجع تنتظر موافقة “الكاف” على المقترح خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أشارت إليه “هسبورت” في مواد سابقة، بعد أن أكدت أن مصر مرشحة بقوة لاحتضان المواجهة المذكورة.

وكانت لجنة الأندية، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد قررت إعادة برمجة مباراة الوداد وكايزر شيفس في الفترة بين 16 و20 فبراير الجاري ببلد محايد من اختيار جامعة كرة القدم المغربية في أجل لا يتعدى 24 ساعة.

يُشار إلى أن مباراة الفريقين المغربي والجنوب إفريقي كانت مبرمجة، أمس السبت، بملعب محمد الخامس، قبل أن تضطر “الكاف” إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب عدم سماح السلطات المغربية لفريق كايزر شيفس بدخول البلاد، بسبب انتشار السلالة الجديدة لـ”كورونا” بدولة جنوب إفريقيا.