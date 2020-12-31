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‫تعليقات الزوار

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  • مواطن من المغرب
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:30

    فإذا خرجنا من 2020 بنصف خسارة. فالله أعلم هل سيبقى لنا ذاك النصف بنهاية 2021…

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