العامري يتولى الإشراف العام على النادي القنيطري

العامري يتولى الإشراف العام على النادي القنيطري
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 7 فبراير 2021 - 17:13

أعلن فريق النادي القنيطري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع الإطار الوطني عزيز العامري لشغل منصب المشرف العام على الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت إدارة النادي، في بلاغ، أنه سيتم تقديم عزيز العامري في ندوة صحفية، الخميس المقبل، لتقديم المشروع الخاص بالفئات العمرية، وكذا الاستراتيجية التي سيتم الاشتغال وفقها.

عزيز العامري فريق النادي القنيطري كرة القدم منصب المشرف العام

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