العاهل الأردني: "الفتنة وُئدت والأمير حمزة برعايتي"

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة موجهة إلى الأردنيين الأربعاء أن “الفتنة وئدت”، بعد ثلاثة أيام على الإعلان عن “مخطط” لزعزعة أمن الأردن، شارك فيه ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق السلطات.

وقال الملك في رسالته: “أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر”.

وأردف العاهل الأردني: “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”، من دون أن يوضح ما إذا كان يعني بالخارج، أطرافا من خارج العائلة المالكة أم أطرافا من خارج البلاد.

وتابع الملك بخصوص وضعية الأمير حمزة قائلا: “الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”.