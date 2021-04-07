العاهل الأردني: "الفتنة وُئدت والأمير حمزة برعايتي"

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة موجهة إلى الأردنيين الأربعاء أن “الفتنة وئدت”، بعد ثلاثة أيام على الإعلان عن “مخطط” لزعزعة أمن الأردن، شارك فيه ولي العهد السابق الأمير حمزة، وفق السلطات.
وقال الملك في رسالته: “أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر”.
وأردف العاهل الأردني: “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه”، من دون أن يوضح ما إذا كان يعني بالخارج، أطرافا من خارج العائلة المالكة أم أطرافا من خارج البلاد.
وتابع الملك بخصوص وضعية الأمير حمزة قائلا: “الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي”.
الله يجفظ المملكة الأردنية الهاشمية قيادة و شعبا . اللهم وحد صفوف هاته الأمة العربية والإسلامية يا رب العالمين و رمضان كريم
الأردن لن يستطيع الإفصاح عن الأطراف الخارجية..والاسرة ورطت الحكومة ورئيس الاركان في مشكل عائلي.
الحمد لله على نعمة الأمن والإستقرار، حفظ الله الأردن و ملك الأردن وشعب الأردن الشقيق من كل سوء ووقاه الله كيد الكائدين ونجاه من شرهم وشرورهم،اللهم آمين.
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله و الشكر لله على عودة الأخوة و المحبة بين جلالة الملك عبدالله بن الحسين و شقيقه الأمير حمزة بن الحسين نتمنى كل الخير لشعب الأردني الشقيق و العائلة الملكية الحاكمة ونشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على تدخله الحكيم