العثماني: المغرب يتحكم في تطور جائحة "كورونا" .. والخطر مازال قائما

العثماني: المغرب يتحكم في تطور جائحة "كورونا" .. والخطر مازال قائما
صورة: منير امحيمدات
الخميس 3 يونيو 2021 - 18:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب مازال متحكماً في تطور جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة.

ونوه رئيس الحكومة، في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، بـ”نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، التي تتم بفضل التوجيهات الملكية السامية والمجهودات المشكورة لجميع القطاعات المتدخلة والأطر والكفاءات الوطنية”.

“بالنظر إلى هذه الوضعية الوبائية فقد اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة”، يورد العثماني في كلمته.

وذكر رئيس الحكومة بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا لتعليمات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وبعد ذلك إعلانها الجدولة الزمنية للعملية.

رئيس الحكومة جدد الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، “لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر”.

وفي ختام كلمته، أكد العثماني أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، “حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021”.

كما شدد المسؤول ذاته على أن هذا الوضع يستدعي رفع وتيرة التدخل في ما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

المجلس الحكومي جائحة كورونا حملة التلقيح سعد الدين العثماني

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‫تعليقات الزوار

21
  • شمهاروش
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:08

    العثماني يقول ان المغرب يتحكم في الجائحة لكن الخطر كامن، وهذا تناقض صارح فان كان قد تحكم في الوباء فالخطر سيزول

    12
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  • مغربي مقهور
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:08

    و الحدود شنو درنو فيها الحدوووود واش بنادم عندكم فحال الدبان ولا وعطيونا راس الخيط

    20
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  • déçu
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:09

    bon, merci le Maroc de bien prendre soin de tes marocains du monde les frontières fermé sur leur gueules… touts les payes du monde leur priorités c’est leur peuples sauf nous… bref on va rester en Europe et dépenser nos argents en Europe j’avais pris les billets pour le 11 juin mais pas d’espoir, si au moins vous nous le dites ( on va pas ouvrir les frontière dans l’instant ) on va comprendre mais rester comme ça en silence c’est un manque de respect
    allah yakhod fikoum l7a9

    17
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  • ايوب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:09

    ياك قاليك سيدنا لا تبقاشي تدوي .وليني مشكيل امع هاذا.

    11
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  • سائح
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:11

    ارجوك احكي كم كلمة عن فتح الحدود عوضا عن …..والله لا افهم هذا الشخص

    1
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  • حسن دريوش
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:12

    باقي لك غير كورونا السي العتماني

    2
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  • النقد الذاتي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:12

    … لكن جائحة الفقر تتطور بسرعة فائقة… متى ستجد لها الحكومة اللقاح المناسب. أم يجب أن ننتظر حلم 2035

    1
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  • Covid-32
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:13

    الناس لي كيتسنا الحدود تفتح وعملية مرحبا ودكشي غير قلبو الاتجاه هاد العام شوفو شي وجهة أخرى من غير المغرب

    1
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  • بوحاطي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:16

    ها العار لا ما سكت حسن بلا تدوي نتمنى عن قريب ان تريح المغاربة صوتا و صورة الى غير رجعة

    3
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  • Choc
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:18

    حنا عايشين بلا ماسك وملاصقين ومزاحمين ومامساوقينش ليكم،شرقو أو غربو هادي را بلاد منبت الأحرار

    1
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  • غريب في الأرض
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:20

    المغرب متحكم في وباء كورونا والتلقيح يمر في ظروف ممتازة بفضل الله تعالى ثم بفضل جلالة الملك أما انت ليس لك في الأمر من شيء.

    -2
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  • مغتربة
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:20

    مادا بشأن الحدود #كلنا مع فتح الحدود

    0
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  • عبدالرحيم عبدو
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:20

    ها العار إلى ما سد فمك واترك الناطق الرسمي للحكومة يهضر

    1
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  • Bihi
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:22

    بارد و سخون امولاي عقوب
    ديما كالعادة المعلومات ديالكم ناقصين
    ماتنساش اسي لعثماني بان راه واحد لعداد ديال الناس خارج المغرب حتى هما مغاربة عتقهم بشي معلومة اشنو درتو فحقهم و لا خلي الامور تمشي بوحدها كيف لعادة
    الغالب الله

    1
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  • le gaffeur
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:22

    Comme d’habitude Othmani le gaffeur va revenir sur sa déclaration

    0
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  • mourad113
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:25

    قول الحدود لن تفتح أبدا لكي نلغي عطلنا وعدم تفكير في المغرب من أجل زيارة الاهل والأحباب ،لان هناك بلدان اجمل السفر لقضاء عطلة الصيف هذه السنة اما إسبانيا وايطاليا اليونان وتركيا بلدان جميلة وباثمنة معقولة ومشجعة لكي نقول باي باي المغرب لسنوات

    2
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  • Zwito
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:26

    وجمع شراوطك انت ورباعتك وسيروا فحالكم المغاربة ملوا منكم ومن ترهبانيت ديالكم.

    2
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  • houssam
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:26

    افتحوا الحدود لجاليتنا فقد زاد الشوق لأبنائنا

    1
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  • هارب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:27

    هنهبط ندوز كونجي في إسبانيا،النقا والجمال والرخا وهنقول للإسبان حنا خوت وعندنا تاريخ مشترك وتهلاو في المغاربة

    0
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  • احمد مراد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:28

    وفتحو الحدود العالم الكل فاتح
    الصمط الرهيب ناس اجلت رحلاتها مرتين
    افتحو الحدووووود قتلتووننا الله يخد فيكم الحق

    0
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  • اسماعيل والحاج
    الخميس 3 يونيو 2021 - 18:31

    مثلا : قطاع السياحية الداخلية /قطاع بعض المهن ك ممول الحفلات والحفلات ومستلزماتها لا يمكن ان تتحرك في غياب عدم فتح المدن بصفة رسمية اي بالعلن وبالقاتون وليس بطرق مختلقة سادين وفاتحين انت وزهرك كي يتمكن الناس من لقاء احباءهم قصد السياحة او الاعراس.. هل هناك سياحة او عرس بدون وسيلة التنقل؟؟؟هناك تخفيف كبير كبير ولكن هناك تشديد . ونحن لا نلوم احد من الساهرين على ذلك . ونقدر مهمتهم . ولكن نحن نحرجهم بالتوسل للمرور بسبب ظروف .وهم مجبرون على تطبيق القانون. واللي قال ليك لا تقول ليه. ا. افتحوا او سدوا المدن بالفعل.

    0
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