العثماني: المغرب يتحكم في تطور جائحة "كورونا" .. والخطر مازال قائما

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب مازال متحكماً في تطور جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة.
ونوه رئيس الحكومة، في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، بـ”نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، التي تتم بفضل التوجيهات الملكية السامية والمجهودات المشكورة لجميع القطاعات المتدخلة والأطر والكفاءات الوطنية”.
“بالنظر إلى هذه الوضعية الوبائية فقد اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة”، يورد العثماني في كلمته.
وذكر رئيس الحكومة بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا لتعليمات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وبعد ذلك إعلانها الجدولة الزمنية للعملية.
رئيس الحكومة جدد الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، “لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر”.
وفي ختام كلمته، أكد العثماني أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، “حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021”.
كما شدد المسؤول ذاته على أن هذا الوضع يستدعي رفع وتيرة التدخل في ما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
العثماني يقول ان المغرب يتحكم في الجائحة لكن الخطر كامن، وهذا تناقض صارح فان كان قد تحكم في الوباء فالخطر سيزول
و الحدود شنو درنو فيها الحدوووود واش بنادم عندكم فحال الدبان ولا وعطيونا راس الخيط
bon, merci le Maroc de bien prendre soin de tes marocains du monde les frontières fermé sur leur gueules… touts les payes du monde leur priorités c’est leur peuples sauf nous… bref on va rester en Europe et dépenser nos argents en Europe j’avais pris les billets pour le 11 juin mais pas d’espoir, si au moins vous nous le dites ( on va pas ouvrir les frontière dans l’instant ) on va comprendre mais rester comme ça en silence c’est un manque de respect
allah yakhod fikoum l7a9
ياك قاليك سيدنا لا تبقاشي تدوي .وليني مشكيل امع هاذا.
ارجوك احكي كم كلمة عن فتح الحدود عوضا عن …..والله لا افهم هذا الشخص
باقي لك غير كورونا السي العتماني
… لكن جائحة الفقر تتطور بسرعة فائقة… متى ستجد لها الحكومة اللقاح المناسب. أم يجب أن ننتظر حلم 2035
الناس لي كيتسنا الحدود تفتح وعملية مرحبا ودكشي غير قلبو الاتجاه هاد العام شوفو شي وجهة أخرى من غير المغرب
ها العار لا ما سكت حسن بلا تدوي نتمنى عن قريب ان تريح المغاربة صوتا و صورة الى غير رجعة
حنا عايشين بلا ماسك وملاصقين ومزاحمين ومامساوقينش ليكم،شرقو أو غربو هادي را بلاد منبت الأحرار
المغرب متحكم في وباء كورونا والتلقيح يمر في ظروف ممتازة بفضل الله تعالى ثم بفضل جلالة الملك أما انت ليس لك في الأمر من شيء.
مادا بشأن الحدود #كلنا مع فتح الحدود
ها العار إلى ما سد فمك واترك الناطق الرسمي للحكومة يهضر
بارد و سخون امولاي عقوب
ديما كالعادة المعلومات ديالكم ناقصين
ماتنساش اسي لعثماني بان راه واحد لعداد ديال الناس خارج المغرب حتى هما مغاربة عتقهم بشي معلومة اشنو درتو فحقهم و لا خلي الامور تمشي بوحدها كيف لعادة
الغالب الله
Comme d’habitude Othmani le gaffeur va revenir sur sa déclaration
قول الحدود لن تفتح أبدا لكي نلغي عطلنا وعدم تفكير في المغرب من أجل زيارة الاهل والأحباب ،لان هناك بلدان اجمل السفر لقضاء عطلة الصيف هذه السنة اما إسبانيا وايطاليا اليونان وتركيا بلدان جميلة وباثمنة معقولة ومشجعة لكي نقول باي باي المغرب لسنوات
وجمع شراوطك انت ورباعتك وسيروا فحالكم المغاربة ملوا منكم ومن ترهبانيت ديالكم.
افتحوا الحدود لجاليتنا فقد زاد الشوق لأبنائنا
هنهبط ندوز كونجي في إسبانيا،النقا والجمال والرخا وهنقول للإسبان حنا خوت وعندنا تاريخ مشترك وتهلاو في المغاربة
وفتحو الحدود العالم الكل فاتح
الصمط الرهيب ناس اجلت رحلاتها مرتين
افتحو الحدووووود قتلتووننا الله يخد فيكم الحق
مثلا : قطاع السياحية الداخلية /قطاع بعض المهن ك ممول الحفلات والحفلات ومستلزماتها لا يمكن ان تتحرك في غياب عدم فتح المدن بصفة رسمية اي بالعلن وبالقاتون وليس بطرق مختلقة سادين وفاتحين انت وزهرك كي يتمكن الناس من لقاء احباءهم قصد السياحة او الاعراس.. هل هناك سياحة او عرس بدون وسيلة التنقل؟؟؟هناك تخفيف كبير كبير ولكن هناك تشديد . ونحن لا نلوم احد من الساهرين على ذلك . ونقدر مهمتهم . ولكن نحن نحرجهم بالتوسل للمرور بسبب ظروف .وهم مجبرون على تطبيق القانون. واللي قال ليك لا تقول ليه. ا. افتحوا او سدوا المدن بالفعل.