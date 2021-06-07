العثماني: المغرب يحقق المعجزات في "زمن كورونا" .. والحياة العادية قريبا

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه رغم سياق جائحة فيروس “كورونا”، تمكن المغرب بفضل تضافر الجهود وقيادة الملك من تحقيق “المعجزات” خلال تدبيره لهذه الأزمة الوبائية العالمية.
وأشار رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات”، الاثنين، إلى أن المغرب تلقى إشادات دولية، آخرها من المدير العام لبنك إفريقيا للتنمية تثمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، وخاصة دعم المقاولة وإنقاذ حوالي 71 بالمائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة.
وأضاف العثماني أن المغرب استطاع الحفاظ على 6.5 نقطة من نسبة النمو، نافيا الأرقام التي تتحدث عن إفلاس 100 ألف مقاولة، مؤكدا أن العدد بلغ 6612 سنة 2020 مقابل 8439 مقاولة مفلسة سنة 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت 22 بالمائة.
ورفض العثماني انتقادات المعارضة، وقال إن هذه الأرقام “فلكية ولا وجود لها على أرض الواقع”، معتبرا أن حكومته قامت بإجراءات كثيرة أسهمت في دعم المقاولة وتمويلها والحفاظ على مناصب الشغل التي كانت توفرها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الاستثمارات الأجنبية في المغرب بقيت متدفقة ولم يتراجع حجم التمويل العمومي للاستثمار رغم الشروط الصعبة في 2020، التي أدت ببعض الدول إلى تخفيض نسبة الاستثمار بـ 50 بالمائة”.
وأقر العثماني بوجود إكراهات تتعلق بارتفاع البطالة، لكنه اعتبر أن وتيرة إحداث مناصب الشغل تحسنت قبل أزمة “كوفيد-19″، موردا أنه جرى خلال السنوات الأولى من الولاية الحكومية إحداث 121 ألف منصب شغل صاف سنويا في المتوسط، وهو ما جعل معدل البطالة يصل إلى 9.2 بالمائة في 2019، ثم ارتفع بسبب “كورونا” إلى 11.9 خلال 2020 و12.2 في الأشهر الأولى لسنة 2021.
وبخصوص الوضعية الوبائية، بدا العثماني متفائلا بقرب عودة الحياة بشكل طبيعي بفضل الإجراءات التدريجية التي يتخذها المغرب، داعيا إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
الحملة الإنتخابية قربات، العام زين وغادي يكون زين والورود الوردية هي سيدة الموقف هاد الأيام، أما ودالواقع ولسان الحال شيء آخر.
إن شاء الله. نكونو متفائلين ثقة في الله.
لكن المواطنين ساهموا في ذلك وخاصة الذين يحسون بالمسوولية
في هذه الكلمة صدقت ، فعلا المغرب يحقق المعجزات ، وأول معجزة صرحت بها انت بلسانك : كيف أصبحت رئيس حكومة ؟ أليست معجزة ؟ أليست ثامن المستحيلات وتحققت ؟
يا ودي كونك تحشم شوية واش حنا ما لاقيين ما نكلوا خدامين غي على الضرائب والما والصور ونت تحلم ونتصور لكن يوم الحساب قريب عند الله
فعلاً معجزه كبر. سي الوزير. ملي فقدنا. عملنا وتشردنا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أنشري ايتها الجريدة المحترما
تمكن المغرب بفضل تضافر الجهود وقيادة الملك من تحقيق “المعجزات”. TO BE CONTINUED
هبط وتسارا ف الزناقي ديال المغرب راه المعجزات ديالك غير دالعين، إلا كنتي راجل هبط، والله حتى تاكل العصا.
الحمد لله وأتمنى أن تعود الأمور إلى سابق عهدها
نتا شي نهار تقتلني بالضحك تبارك الله عليك عاد فهمت علاش الطب النفسي مافيديهش فالمغرب مع بحال هاد الأطباء النفسانيين.
Grâce a Sa Majesté hafidaho allah sans lui en vaux rien
صحيح ان المغرب حقق معجزات، واستطاع تجاوز الازمة، لكن بفضل صبر المواطنين على قرارات جائرة ولا مسؤولة من طرفكم، قرارات كشفت المستور وفضحت أكذوبة برامج انتخابية وهمية تدعونها للاستهلاك الانتخابي لا غير. اين وصلتم في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ووووووو؟ كل ما تدعونه عكس ماهو واقع. الاستغناء لكم والتفقير للطبقة المتوسطة. غيروا الاسطوانة او على الأقل احترموا مشاعر الناس.
واشنوا هو دورك في هاد المعجزات.
وكون غير تسكت. الهضرة الهضرة الهضرة. هلكتوا الشعب بالهضور الخاوية. درتوا تجربتكم في الحكومة ماجابش الله ايوا اسعدات اللي ارتاح وريح.
سير اودي سكت ماعمر نطفروه و انتم لاصقون على الكراسي
فعلا المغرب يحقق انجازات خيالية وغير مرئية حيث أن المواطن غير قادر على التمييز بين إنجازاتكم رغم انعكاسها الايجابي على الحياة اليومية. وخير دليل على إنجازاتكم الخيالية هو انكماش الاقتصاد الوطني ب6.3%. شطحة غير موفقة. حاول مرة ثانية أو استعين بكبير الشطاحين.
فعلا!!! فمغربنا الحبيب يحقق المعجزات بالزيادة في أسعار المنتجات ( الزيت – السردين – البيض – الدجاج -….) و إرتفاع الدرهم أمام الأورو لإستنزاف الجالية و غيرها من المعجزات الخرافية، تحية للحكومة الفاشلة التي بصحبتها كذلك أخنوش التي أشاهد حملاته الإنتخابية يوميا، الله يجعل كل هذه الفتن مغفرة لذنوبنا
واش هاد الدولة ما اندهاش مؤسسات غير حكومية لتعطي الإحصاء الصحيح بمعدل النمو أو المؤسسات المفلسة والإحصاء للبطالة كل عام على حدى
ولا كل واحد يلغي بلغاه ويعتبر نفسه الصادق الأمين
ان لم تستحي فقل ما شئت فعند الله تلتقي الخصوم
مزيدا من الازدهار لإخوتنا في الغرب وإن شاء سنفتح قنصلية قبائلية في الداخلة و سفارة في الرباط مباشرة بعد الاستقلال من دولة الجنرالات الماسونية، لأنه لا يشرفنا بلد فيه دعارة مقنّنة و يزرع الفتنة والتَّشيُّع بين الناس.
واللة معندك الوجه علاش تحشم قالك المعجزات راه عيينا من هاد الكلام الخاوي ديال المغرب حسن من فرنسا ضرب الساروت يشعل الضو طلق الروبيني يخرج الماء الزحام ماشي بحال الزحام واش كضحكو علينا؟؟؟
ها العار عطينا غير شي إنجاز بالدليل حققتوه ونجحتو فيه ولا عطينا غير شي جملة مفيدة من كلامك ولا عطينا غير التيساع كاع راه فقدنا الثقة في جميع الأحزاب السياسية
فعلا حقق المعجزات و أكبر معجزة هي بقاؤكم في رئاسة الحكومة رغم أن الكل مجمع على أنها اكفس حكومة منذ ما بعد الإستقلال. فعلا صدق من قال إن لم تستحي فقل ما شئت
ما يهم المواطن ليس أرقامكم الفارغة بل ما يصل لجيبه ولمعيشه ، ما معنى أن يحافظ المغرب على نسبة نمو في الوقت الذي تدهورت فيه ميزانيات أسر ، يا عثماني هل رأيت الناس وشعرت بمآسيهم ؟ لا أظن ذلك ، فلو شعرت بآلام الناس لما سعيت وراء أرقام جوفاء لتلمع حكومة تكالبت على جيوب الفقراء لتغطي بها فسادا وريعا ، لعبو نتوما لفوق بأموال الشعب ، والشعب مسكين يغطي عجز الميزانية ، واش هادا منطق ؟ واش هدا تدبير في نظركم ؟ هناك من فقد عمله ، هناك من تدهورت ميزانيته فاضطر للعيش أقل بكثير من المستوى الذي كان فيه قبل كورونا ، حكومتكم خلقت عدم الشعور بالأمان الذي اغتم به المواطن البسيط مرورا بموظفي الدولة إلى أصحاب المشاريع الصغرى ، المغاربة مكيكلوش التبن والشمس لا تغطى بالغربال ، فكافكم استهزاء بنا ، على الأقل احترموا شيبتكم ودنو آجالكم ، وخافوا من مقام الله سبحانه ومن العرض الأكبر عليه ، فكل هؤلاء المواطنين على رقابكم وعند الله الموعد
اودييييي الهضرة شيئ والواقع سيئ ااااااخر
المغرب حقق انجازات مهمة فالنعاس وفالشفرة وتهريب الثروة والذهب والزنك والحديد والالمنيوم والفولاذ والنحاس والالماس والسمك والفلاحة…. كل دول العالم والصحافة العالمية ماشي هسبريس الكلاخ وباكالوريا ادبي بالنقيل والغش تنشر مقالات على المغرب بلد التهريب والتعذيب والشفرة والمخزن لكيخلع الشعب الجبان والحراكة. اين هو الانجاز والمخزن يرمي بالشعب للهلاك في سبتة باش يبتز اوربا ولكن رباوكم اسبانيا ومتسوقوش ليكم اما الجزاءر الشقيقة فلا تهتم بكم وانتم تشحنون الشعب بالكراهية ولكن عايقين بيكم نحن نحب اخواننا الجزائريين وليس لنا معهم اي مشكل واذا كان عندكم معاهم شي مشكل حلوه بيناتكم يا مهربي الثروة
المعجزة الوحيدة هي كيفاش وليتي رىيس حكومة … مرعووود ومتردد.. ولعارفينو انك خضرا فوق طعام. ولست صاحب اي قرار .وشكرا
زمن حزب العدالة والتنمية انتهى، وآن لنا أن نطوي صفحته. سقط القناع، ولم تعد حيل هذا الحزب تنطلي على أبسط مواطن. وعلى المغاربة التفكير جديا بعد سقوط حزب العدالة والتنمية في امتحاناته في كيفية تدبير مستقبلهم على نحو عقلاني وواقعي بعيدا عن الشعبوية والجمل الطنانة والشعارات الفارغة. مصير المغاربة بين أيديهم فلا تفوتوا الفرصة هذه المرة.
عن اي معجزات تتحدث يا هذا وانت وحكومتك تتخذون قرارات اعتباطية رعناء آخرها فرض الحجر الصحي على القادمين من الامارات التي لم يتم إغلاق المجال الجوي عنها وظلت رحلات الطيران عادية معها لى ان جادث عبقرية لجانكم المكتبية التي تنام وتصحو على قرارات تراها في الاحلام وتترجمتها للواقع لتحطم بها آمال مغاربة هذه المنطقة .. حسبي الله ونعم الوكيل وعدتكم الله إلى سواء السبيل
النجاحات التي حققها المغرب لم تكن من طرف الحكومة الحالية ولو كانت هناك حكومة أخرى لكانت النتائج احسن مما عليه الان فلا داعي للعب على نجاحات قطاعات لم تساهموا فيها لا من بعيد ولا من قريب ننتضر باحر من الشوق يوم الاقتراع لنزبحكم من الكرسي الدي استانستم به
فعلا المغرب بلد المعجزات ، اولها تسرق مليار وتخرج بكفالة، ثانيا تغتصب الاطفال وتحكم ب عامين، ثالثا تقتل روح وتحكم ب 20 عام وتخرج ف 15 بالعفو، رابعا تهرب فلوسك للبنوك السويسرية وعفا الله عما سلف ، خامسا تنصب على الناس بالملايير فالسكن الاقتصادي، ومادوز فيها ليلة فالحبس، تحكم ب 8اشهر حبسا نافذة بحال دنيا الفاطمة وتخرج براءة، تختطف الاطفال فالجنوب الشرقي واختفاو للابد ومايسوليو فيهم حد، تسرق الشعب لي صوت عليك باش تدافع عليه، وتصدق نتا داير مشاريعك بالملايير وشقق في مدن أخرى في إسم زوجتك وابنائك، كالس فدارك وتتخلص ب 9 مليون لشهر ووحد مسكين مالقا 10 دراهم لسيمانة ، تقريو ولادنا البغرير وتقريو ولادكم خارج ارض الوطن اللغات والهندسة وزيد وزيد، هادشي كولو اسي العثماني وماشي المغرب بلد المعجزات.
السيد العثماني شخص متعلم و حاصل على دكتوراه لكن هذا لا ينفي أنه شخص ساذج (خبري) ،غير ناضج سياسيا، و لهذا تحس بأن وجوده كعدمه . مع احترامي لشخصه
شكون تاقك..وشكون يتيقك…..حتى فأول كورونا 2020…قلت غير نزلة برد ودايزة …ما بقينا نتيقوك ولا نتيقو فيك الله يسمحلنا منكم …..درتو فيينا غي الزينة ..كفاش ننساوكم….حكومة محكومة ومعندها رايس لا راس….حكارة..منافقة وغشاشة…كثر الحنان ديالكم في هذه الشهور..لانكم تحتضرون..وتريدون ان تموتوا …وقد سامحكم الشعب…ابدا..لم ولن نسامح فيما فرضه علينا شيخكم الروحي ابن زيدان من اعمال شاقة ومرهقة بدون اجر…فجاء على الاخضر واليابس.. يعترف بنفسه على المستوى الذي دخلتم به الحكومة..وكيف خرج منها هو الاول بتقاعد اهدي اليه من اموال الشعب ريع وسحت..وما وصلتم اليه انتم من رفاهية في ظرف وحيز..والشعب الفقير زاد فقرا على فقره الاول..وتريد منا اليون ان نصدق ما تقوله..هيهات هيهات بين القول والفعل سنين ضوئية…فانتم تهيئون الطريق للانتخابات المقبلة..غير ان المغاربة الاحرار اما يقاطعونها..او يرموكم في مزبلة التاريخ..
بكل بساطة أظن أنكم السيد الرئيس و زمرته في كوكب و المواطن في كوكب آخر.ربما الأجانب يصدقون و لكن نحن نعيش و نرى و نسمع و نتحمل و تشكي لله ما فعل عباده الأقوياء بعباده الضعفاء.
المعجزات Ça existent plus pauvre président vous dites n’importe quoi soyez un peu sérieux avant de partir chez Dieu no
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نعم حقق المغرب في وإياكم المعجزات في الزيادات في الأسعار و كثرت البطالة و زاد الفقر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رسالتي هذه إلى السيد الرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني
من الجميل ومن المتوقع من حياة عادية بعد الوباء
واستئناف المغاربة لمزاولة عملهم ومن لا عمل له
سيستفيد عما قريب، إنها فرصة منيرة أيضا “للطبقة ”
التي تتخبط في الظلام وشح المراعاة وعدم وجود الثقة المسؤولة عنها يوما …
تابع …
إن كان المغرب حقق المعجزات. فذلك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أما حصيلة حكومتك اسي العثماني فهي ضعيفة فلا تحاول الركوب على…..مازال وقت الحملة الانتخابية مابدا.
you Know that angels do not listen but you do not know that Moroccan vote for them
for all humans please let angels in their world and let us start to get the work done
ليس المغرب من حقق المعجزاع بل انتم من خلقتم المعجزات لنفوسكم بعدما كنتم فقراء
صحيح حقق المعجبزات وخير دليل ما حصل في حادثة سبتة وميلية هذا يبرهن أن الشعب المغربي هرب من معيشة الرفاهية والمعجيزات التي حقتها حكومتك وفتحها الحدود لشباب الراغبين فالهجرة بحثا عن عيش المئوية احسن من عيش الرفاهية التي حققتها يا سي عثماني
اي معجزات يا عثماني انت تقصد ازمات مع الجيران وغير الجيران
وهل في علمك بأن الاتحاد الأوروبي سوف يقرر يوم الخميس المقبل هل يطبق العقوبات على المغرب بسبب خرقه لحقوق الاطفال القصر الذين استعملهم كورقة ضغط على الاسبان وللعلم فالرئيس الفرنسي قبل التصويت على القرار الاوروبي يا السي العثماني حكومتك فضحتنا مع العالم.
فعلا معجزة كبيرة منين الوالدة نرسلها الدواء ديالها و الفلوس باش تعيش و انت تتكلم لي على المعجزة انت و الحزب ديالك لمعجزة وراك قلتها انت . يتحاسبون في الدنيا و سنحاسبكم عند الواحد القهار .
الى صاحب رقم 18
قلتها لك واكررها لا تقدر تقليد شخصية الجزائري لانها فريدة من نوعها لا قبايلي ولا شاوي ولا ترقي ولا مزابي ولا عربي كلنا بعقلية واحدة اما العقلية التي حاولت تقليدها هي موجودة الا في بلدك قل ما شئت ما دامت في بلدك اما اللعب مع الرجال يصعب عليك المهم أراك برهوش ومن اعطاك هذا المنصب لانتحال شخصية الجزائري مهيش جاية عليك كم تقول فالجزاىر
نعم، الركوب في سيارة المرسيديس المكيفة والتجول في أحياء الرياض وأكدال وطريق زعير وعدم الاصطدام ببوزبال هو في الحد ذاته معجزة كبيرة.
شي عايش فالنعيم وشي عايش فالجحيم.
الحاجة الزوينة منكم واليكم والحاجة السلبية من وإلى الشعب سبحان الله
اشنو غنݣوليكم و بببااااااااااااااازززززززز
واثق فنفسك بزاف اسي العثماني المعجزة الوحيدة فزمن كورونا هي الدعم لي امر به ملكنا حفضه الله للبعض وثانيا معجزة اللقاح للعموم مجاني اما الباقي فزمن كورونا هو زيادة البطالة والشوماج وكثرة الامراض والانتحار وفشل سياستكم وكذبكم على الناس وهذي هي الحقيقة لزمن كورونا اما الاشادة بنجلح المغرب بقرارات سيدنا اعزه الله اما انثم بنتو على حقيقتكم وماهامكم غير مصلحتكم ولكن سالاة مدتكم المحددة باي باي
سمعته مباشرة على المذياع وضحكت بصوت مرتفع . مصنطح هاذ السي العثماني … واخا غير معجب به ولكن كترة التصنطيح حنحسبها ليه … 1:0
واش كتدوي على المغرب أو شي بلاد أخرى ؟ نسيتي شحال من واحد انتحر بسبب أنكم سديتوا عليهم ديورهم بدون سابق علم وما عندهمش حتى عشا ليلة ؟ دعمتو بعضكم البعض ووزعتوا الملايين بيناتكم وزيادة في أجرتكم ، دعمتوا الفنانين و الشركات الكبرى لأنها ديالكم ، فرقتوا الحلوى بيناتكم .شبابنا كيموت في المحيطات . نعم حققتم نجاح في ملء حساباتكم البنكية . أحسن لك سكت وخلينا ساكتين .
بايباي العدالة و التنمية البركاسة تنتظر الحجر الصحي غادي تدفعوا التمن ديالو غالي.
اي معجزة تتحدث عنها قراراتكم كلها غامضة هذه القاعدة التي دابته عليها أبناء هذا الوطن عالقين في مدينة مليلية منذ 15 شهرا انجازات عالمية الزج بالقاصرين في البحر إغلاق المواني في وجه الجالية وفرض الحجر والإقامة في الفنادق المصنفة وقلت انك لحد الان لا. تعرف كيف أصبحت رءيس الحكومة ……
ألم تقرء تعليق القراء وافد إغلاق المساجد ودوريات المياه
الى يومنا هذا انجازات تكتب في صحيفتكم بماء اسود
الأسواق عامرة ،،،المقاهي عامرة ويقولون 71/100خدامة،،،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعلا زمانه زمان المعجزات، تظغط على سميتو و يشعل الضوء، و تطلق الروبيني و يخرج الماء طق طق.
اكبر المعجزات قالها بنفسه “سبحان مبدل الأحوال كيف أصبحت أنا رئيس الحكومة”؟
يقول المثل “لا تحكم على قيمة الكتاب من غلافه”
الحمد لله كتاب البعض صفحات سوداء خالية من أي نقوش.. دوبل ڤ WW
من المعجزات التي حققها المغرب ان تكون رئيسا للحكومة في زمان كورونا
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الاحرار باستمرار و من خلفه الكفاءات المغربية كفوءة بمختلف المجالات التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
المعجزة هي أنه ولو مرة تحاسب شي مسؤول منكم على الأخطاء الكارثية لي ارتاكب.اما الصبر فله أهله
واش داوي على المغرب لي راحنا فيه ولا على مغرب اخر فكوكب اخر اشمن اشادات دولية هدر على المؤشر ديال الفقر والبطالة والرشوة وتهريب الاموال وتراجع الحريات والقدرة الشرائية وتدهور التعليم والصحة وزيد وزيد البلابلا عقنا بيها
غير الله يحفض اصافي ملي كيتكلم العثماني الاسوأ قادم قادم لا محالة.
المغرب يحقق المعجزات لأنه تمكن من التعايش مع سياساتكم البئيسة طيلة عشر سنوات عجاف، والحياة العادية قريبة بمجرد لفظكم إلى مزبلة التاريخ.