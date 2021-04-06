العثماني: المنجز الاجتماعي للحكومة يلبي احتياجات وانتظارات الشعب المغربي

أفاد سعد الدين العثماني بأن الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت قيادة الملك محمد السادس، موردا أنها التزمت، في برنامجها، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج.

وقال العثماني، في منشور له اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التزمت كذلك بإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، وكلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة.

وأضاف رئيس الحكومة أنه “إذا كان من حقنا أن نعتز بما أنجزته الحكومة في هذا المجال، فإنه من واجبنا الاعتراف بأن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا الدعم والرعاية الملكيين الساميين، وتضافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين. كما يحق لنا جميعا الافتخار بالثورة الاجتماعية التي أطلقها الملك حفظه الله بالدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة”.

وأود العثماني أن تلك الخطوة تمت ترجمتها في مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فبراير 2021، وتفاعلت معه المؤسسة التشريعية إيجابا وصادقت عليه بالإجماع في مارس 2021، مما يجسد التعبئة والوحدة الوطنية المعهودة تجاه مثل هذه القضايا الكبرى.

وأكد المسؤول ذاته أن تعميم الحماية الاجتماعية ورش وطني كبير، سيعطي دفعة قوية للورش الاجتماعي وسيسهم في ترصيد الإنجازات الهامة لهذه الولاية الحكومية؛ إذ واصلت الحكومة دعم نظام المساعدة الطبية “راميد” مع إطلاق ورش إصلاحه، وأقرت نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وبدأت فعليا في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل لأول مرة مهنيين وعمالا مستقلين وأشخاصا غير أجراء، لتنتقل نسبة التغطية الصحية إلى 69% من السكان سنة 2019 مقابل 52% سنة 2015 و35% سنة 2012.

كما أطلقت الحكومة بتوجيهات ملكية سامية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، يضيف المصدر عينه، وخصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 18 مليار درهم. ورفعت الحكومة أيضا ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 2,9 مليار درهم سنة 2017 إلى 4,7 مليارات درهم سنة 2020، مما مكنها من تطوير برامج وآليات دعم الفئات الهشة.

واستطرد العثماني قائلا: “عملت الحكومة أيضا على تقوية عدة برامج لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نظمت لفائدتهم، لأول مرة، مباريات موحدة لولوج الوظيفة العمومية، مكنت ما بين 2019 و2021 من توظيف 650 شخصا، إلى جانب مشاركتهم في مباريات التوظيف الأخرى. وعممت سنة 2018 برنامج (تيسير) لدعم التمدرس، ليرتفع عدد المستفيدين من حوالي 800 ألف سنة 2016 إلى مليونين ونصف سنة 2020”.

وختم العثماني منشوره بالقول: “إن الإنجازات في المجال الاجتماعي التي أشرنا لبعضها، أسهمت بالملموس في دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. أمَلُنا توفير شروط العيش الكريم للجميع، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، وعازمون على مواجهة التحديات المتبقية وتلبية الاحتياجات والانتظارات المشروعة”.