العثماني: المنجز الاجتماعي للحكومة يلبي احتياجات وانتظارات الشعب المغربي

أفاد سعد الدين العثماني بأن الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت قيادة الملك محمد السادس، موردا أنها التزمت، في برنامجها، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج.
وقال العثماني، في منشور له اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التزمت كذلك بإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، وكلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه “إذا كان من حقنا أن نعتز بما أنجزته الحكومة في هذا المجال، فإنه من واجبنا الاعتراف بأن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا الدعم والرعاية الملكيين الساميين، وتضافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين. كما يحق لنا جميعا الافتخار بالثورة الاجتماعية التي أطلقها الملك حفظه الله بالدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة”.
وأود العثماني أن تلك الخطوة تمت ترجمتها في مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فبراير 2021، وتفاعلت معه المؤسسة التشريعية إيجابا وصادقت عليه بالإجماع في مارس 2021، مما يجسد التعبئة والوحدة الوطنية المعهودة تجاه مثل هذه القضايا الكبرى.
وأكد المسؤول ذاته أن تعميم الحماية الاجتماعية ورش وطني كبير، سيعطي دفعة قوية للورش الاجتماعي وسيسهم في ترصيد الإنجازات الهامة لهذه الولاية الحكومية؛ إذ واصلت الحكومة دعم نظام المساعدة الطبية “راميد” مع إطلاق ورش إصلاحه، وأقرت نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وبدأت فعليا في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل لأول مرة مهنيين وعمالا مستقلين وأشخاصا غير أجراء، لتنتقل نسبة التغطية الصحية إلى 69% من السكان سنة 2019 مقابل 52% سنة 2015 و35% سنة 2012.
كما أطلقت الحكومة بتوجيهات ملكية سامية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، يضيف المصدر عينه، وخصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 18 مليار درهم. ورفعت الحكومة أيضا ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 2,9 مليار درهم سنة 2017 إلى 4,7 مليارات درهم سنة 2020، مما مكنها من تطوير برامج وآليات دعم الفئات الهشة.
واستطرد العثماني قائلا: “عملت الحكومة أيضا على تقوية عدة برامج لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نظمت لفائدتهم، لأول مرة، مباريات موحدة لولوج الوظيفة العمومية، مكنت ما بين 2019 و2021 من توظيف 650 شخصا، إلى جانب مشاركتهم في مباريات التوظيف الأخرى. وعممت سنة 2018 برنامج (تيسير) لدعم التمدرس، ليرتفع عدد المستفيدين من حوالي 800 ألف سنة 2016 إلى مليونين ونصف سنة 2020”.
وختم العثماني منشوره بالقول: “إن الإنجازات في المجال الاجتماعي التي أشرنا لبعضها، أسهمت بالملموس في دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. أمَلُنا توفير شروط العيش الكريم للجميع، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، وعازمون على مواجهة التحديات المتبقية وتلبية الاحتياجات والانتظارات المشروعة”.
أغلب المغاربة لايساندون الحكومة لكنهم سيدعمونها إذا طردت المتعاقدين الذين فرضو على تلاميذ المغرب
الصورة غنية عن كل تعليق يبدو على أن السيد رئيس الحكومة يتحدث عن مغرب آخر.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم لعنة الله عليك إلى يوم الدين أيها المنافقون الخونة،خونة الأمانة و الشعب
كلام جميل جدا لاكن في الواقع لا نرى من هذا شيئا حسبنا الله ونعم الوكيل
داكشي علاش بغا يسد عليهم في رمضان ويخليهم يموتون عرق بعرق
ماتراه أنت سيدي عكس مانراه نحن المواطنون فالفجوة لازالت كبيرة وما تصوره ملكنا وما بناه وما خطط له بأن يزول الفقر من البلاد لم يتم بسبب الاختلالات القائمة في التسيير وفساد الكثير
كذاب يا عدو الله يا المنافييق . انتم مجرد شردمة من تجار الدين آكلو مال الأمة باسم الإسلام.لمعلوماتك الشعب المغربي يعي جيداً أن كل الإنجازات الحميدة التي تتكلم عنها كانت بفضل ملك البلاد اطال الله في عمره.
أقسم بالله العلي العظيم مافهمت
سي العثماني فوكو حريرتكم من البريد المغرب لي واحدة خدامة بوحدها كدور بحال القطار تما الفرع في شارع الزرق طوني الدار البيضاء أو الناس مكرفسين من 5 المواضافين خليتو 2 في كل فرع
والله ما كتحشمو
arretez de prendre les marocains pour des cons .
الله ينعل ليما يحشم خلاصة الكلام.
والله هذا المقال اضحكني، اوراش اجتماعية و باز. الله يعطينا وجوهكم. …
هل ذهب السيد رئيس الحكومة هو و وزراؤه من جميع الأحزاب إلى الكارينات و أحزمة الفقر؟ كم هي نسبة الفقر و نسبة تحت خط الفقر؟ هذه الحكومة و سابقاتها من اليمين و اليسار و الشِّمال و الجنوب لبت و تلبي الحاجيات الفاحشية لفاحشي الثراء!هذا ينطبق على جميع الأحزاب و ليس فقط البيجيدي! بعض وجوه هذه الحكومة الفاشلة و الكارثية يتم التسويق لهم من أجل جس النبض لتولي رئاسة الحكومة! بئس الوجوه و بئس المنجزات و بئس التسويق الهزلي! التسويق يتم في فنادق 5 نجوم!
الله يخلف اعليكم الشعب كلو واكل شارب قاري فرحان ما خاصو والو اسي العثماني كون هاني راه كلشي كيدعي امعاك في اصبح او في العشية .اخر وحدة شفتها كتبيع واحد الثلفازة هيا اللي ابقات ليها في الدار آشمن ادعاوي كتدعي امعاك افهاذ لعواشر .كون هاني هاذ العام عامك.
الى قالها يقد بها ههههه شر البلية ما يضحك
نتمنى لبلدنا التقدم الازدهار وأن ينعم الله علينا ويسوق لنا الخيرات من كل مكان انه على كل شيئ قدير…
هناك مشكل البطالة في صفوف الشباب… نسأل الله أن يفتح لهم أبواب الخير وأبواب الرزق والتيسير…
يدير الله خير… والحمد لله على نعمة الاستقرار…
دابا هاذا علامن كيهضر
واش شي دولة في القمر
نحن مغاربة العالم أمريكيين و كنديين مسلمون و يهون ندعوا السي العثماني للإستقالة و السلام
ما عرفت منين كيجيبوا هاد الناس هاد الارقام ديال عدد المستفيدين من هاد البرامج الكثيرة و المتشعبة و دات الأسماء و العناوين البراقة و غير المفهومة بحال هاد التنمية البشرية وهاد تيسير وفي الاخير كنلقاو الناس اللي غادي اسهروا على تنزيل هاد البرامج هم المستفيدين لوحدهم وراه الجميع يعرف كيفاش كتكون المسطرة ديال الاستفادة
السلام
كلامك صحيح معالي الوزير نرى بأم أعيننا جحافل المتسولين و شعوب العاطلين فاين هي المنجزات الاجتماعية .
الدواء سعره سعر اروبا
البترول سعره سعر البرميل 120دولار
الاسعار اسعار فرنسا و الآجرة أجرة المغرب
فين غادي بيا خويا فين غادي بيا انه اللازمة الغيواتية المشهورة يا رءيس الحكومة و فين غادي بينا انت و حكومتك و حزبك و ووووووو
وزرنا على اعناقكم
يوم الحساب و العقاب و الله لن اسامح في رزقي لكل مختلص او مبدد الأموال العامة و لو كان متقال حبة خردل.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا عبيط هل تتكلم على دولة أخرى غير التي نعيش فيها علينا أن نفتخر ونعتز بماذا بالبؤس الذي أغرقتم به الشعب
هاي هاي .هاي ..وهاذي كذبة باينة
اسيدي مسامحينك مبقينا باغين حتى وحدة غير نصليو صلاة التراويح فالمسجد
حكومة فاشلة، فشلت في محاربة الفساد و خصوصا لوبي المحروقات، و نجحت في فرض ساعة إضافية غير قانونية رغم أن أكثر من 90/% من الشعب لا يريدها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لن نشارك في الإنتخابات ضدا فيكم
آش درتي لا نتا ولا سيدك يا رباعة الشلاهبية غير لي قرا شي حرف يجي يستحمرنا ويقول ليك لولا الرعاية السامية
ان لم تستحي فافعل ما شئت…….
هاذ رئيس الحكومة عندنا الله يشفيه وصافي يعاني من الانفصام في كل شئ حتى الواقع.
كن شجاعا وأقر بان غير كفؤ للمنصب وكفى
وعلامن كتكدب اسي العثماني اشمن سياسة اجتماعية لي كتكلم عليها عدا المبادرات الملكية ماذا حققتم للمغاربة موعدنا صناديق الاقتراع انشاء الله بئس الحكومة اقترح على منظم برنامج كي كنتي كي وليتي الذي يداع على القناة الثانية أن يستظيفكم في برنامجه ليعرف المغاربة كي كنتو و كي وليتو
أي إنجازات تتحدث عنها ؟ إنجازات ملكية تريد أن تنسبها لحكومتك .ربما انت تعيش في كوكب آخر، انزل إلى الميدان، وسترى الفوارق ومستوى عيش السكان الذي تدنى والفقر المنتشر أينما وجهت وجهك.ادرى بك أن تختشي حتى تكمل ولايتك الحكومية وتختفي انت وحزبك إلى مزبلة التاريخ.
إذا كان من حقنا أن نعتز بما أنجز في هذا المجال فالفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى الى عاهل البلاد و ليس لحكومتكم الفاشلة ، غير الله يفرقنا معاكم بلاذنوب
اقسم باالله العظيم ال هد حزب لبجدي كيضحك عل لمغاربه… مند توليه التحكم في أمور الدوله المغربيه وهويخطط كيف ينثقم من الشعب المغلوب عل أمره بنكران خرج وقال شعب قابل متى زيادات همجيه في ثمن لغزوال الذي نشتريه بثمن 100دولار اي 10دراهم لتر وزياده رغم ان ثمنه عالميا لايتجاوز 30دولار اشطر كهرماء. حذف لمقاصه وغير ملابره اجيبه وأرشا به أحزاب اغلبيه ومعارض وكتير من نقابات وكتير من صحفين وجرائد وتلفزيون وكتير من معلمات وموظفات ليقولو لعام زين ويعطو سوتهم لحزب لبجدا بالاجماع في كل انتخابات بعد تحريض عل مقاطع لنتخبات هي أساليب يستحمرو به لمغاربه متل ماقوع حين تضامنو ليقاطعو 3شركات منه حليب سنترال لضرب الفلاح والعامل ليس في حب لمستهلك او في حب مواطن مغربي لوكان ذالك ماحذف لمقاصه لو كان ذالك. مستورد شركت حليب جوده اطنان من لغبره تبيعه ب6دراهَم لتر نعم الشعب مضحوك غبيه من طرف حزب قال انه معارض حرض عل دوله عل أشخاص واحزاب ليفرغ ساحه ونتيجه انتشار لاحرام لقتل نصب احتيال غلا المعيشه خ صصت تعليم وصحه باع شعب لمصخات ومداريس لخاصه ولا باب محطات لوقود نعم ايه الشعب لمغربي لقد سقطت في فخ اخوان ستعملو دين
الله يعطينا بوجهك دعم الفئات الهشة كتكذب وجهك صحيح الله يعفو علينا منكم
نقول لسي العثماني: اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الحساب عند الله.
اودي مسكين هدا غير داوي, او تتخيل من عندوا, اي حاجة مقبولة منوا, هو براسوا ماعارفش كيفاش حتى اصبح رئيس الحكومة
صحيح ومن الأدلة الأخرى الكثيرة هي أن شوارع الرباط كان اليوم بها آلاف الأساتذة ليشكروكم على إنجازاتكم… هزلت
ماذا اقول فيك يا العثماني حسبي الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الكابوس العظيم والطامة الكبرى ومايناقش كموضوع وسوس كا مقبل على التقاعد فيما يخص احتساب التمان سنوات بقراركم هدا ستسحقون الطبقة الوسطى المعروفة بركيزة المجتمع ادن لابد من اعادة النظر في هدا الباب ان الظلم مغبون ومكروه عند الله تعالى وشكرا
اكيد هذا الشخص يعيش في عالم غير المغرب.عالم الاحلام والتاويلا النفسية المبهمة…والله هذا الحزب يضم غرباء الاشخاص شكلا وفكرا.
بغيت غير نعرف فين جا هد المغرب وهد المشروع باش نستفد منوا انا وشعب الهدرة بزاف واسبيطار هو الآخر مافيه لا طبيب لا راديوا سير درب دويرة شوف حالت السبيطار عاد هدر على انضمة المساعدة الي كاينة غير فوراقك
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لما أرى شخص في حياتي قاد الوطن الى التهلكة ومازال يتبجح بما صنع
هدا على من تيظحك واش تيظحك على راسو ولا تيظحك على الشعب واش الأسر مأزمة بكريدي وغلاء معيشة والاسعار والبطالة حدث ولا حرج مكاين لا تشغيل ولا توظيف مكاين حتى حاجة كاين غير الغلاء سير شوف على تظحك الشعب راه واعي بكم
الله يجعلني نتيق. تكلم غير الوزراء والنواب ديال الپجيدي. اما الشعب المغربي، مشاف غير الميزيريا.
ولكن السيد رئيس الحكومة المحترم لازلنا ننتظر مستحقاتنا نحن مجندي الخدمة المدنية في الثمانينات أليس من حقنا تحصيل مانصت عليه المادة 115مكررة خمس مرات منذ المرحوم السيد الوفا اننا نحس بغبن سحيق نستحق خارج السلم منذ2003كما هو مثبت ولكن متى التفعيل السيد الرئيس المحترم ادام الله الأمن والنعم على هذا البلد الحبيب ونرجو أن نرقى مسار الموظفين انتظرنا عقدين من الزمن والخدمة المدنية كما تعلمون ينظمها ظهير شريف ادام الله على سلطاننا الصحة والعافية ودامت لنا المسرات ياالله
معامن عايش هد خينا معنا ولا معا غانا علمن تكدب اسي الفقيه ناس اكدبو على لميتين اما الحين التالي ايجيب لخبار تبوحط وزيد تبوحط فاش لوقت عطاتك قول مابغتي وما قالو ليك هاحنا تنسمعو ونشوف الله انعل لي مايحشم
عجزت عن التعليق .. سأخاصمك أمام الله
باركا من السلوقية يا حزب المنافقين.في عهدكم تدمرت القوة الشرائية قهرتم الموظف واغتصبتم حقوق رحال التعليم وافقرتم الفقير.اتيتم للحكومة لتقضوا مصالحكم#######.الى مزبلة التاريخ#######
مجرد إنشاء.
نحن بدورنا تعلمنا الكدب في الإنشاء.
حين كان يقال لنا اكتب كيف قضيت العطلة الصيفية.
الحمد للاه كاين واحد الراجل سميتو العتماني الله ايعمرها دار
دار واحد المجهود جبار لتلبة كل حاجات الفئة الهشة والمعوزة وذوي الإعاقة وحتى الموتى في قبورهم أيضا شملتهم هذه المبادرة الا مثيل لها
اما امنيتى هي أن يسير العثماني المغربي ديالنا على نفس الخطى ديال هاد العثماني لي تيهدر عليه هاد المقال وشكرا
اذا لم تستحي، فافعل ما شئت. راسمالكم كلام.
أقول ما قاله صاحب التعليق رقم 2 – موغرابي – وأكرر ما قاله = الصورة غنية عن كل تعليق . يبدو ان السيد رئيس الحكومة يتحدث عن مغرب آخر…= مع اضافة بسيطة ” ويبدو كذلك انه لا يتجول في الاحياء الشعبية والمهمشة….” الصورة تنطق بالواقع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المغاربة…..على كل حال هذا المنظر لا يشاهد في الأحياء الراقية.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…
وكفانا الله رقيبا وحسيبا..
نطالبكم السيد الوزير الأول الالتفات إلى أبناء الشعب المغربي وهم بالملايين ضحايا المتعاقدين .يجب إحالتهم على المحاكم باعتبار وجود العقد والذي يعتبر شريعة المتعاقدين .وقبل ذلك تكثيف الاقتطاعات ومحاسبة الاكاديميات التي تغاضت عن ذلك .
منجز اجتماعي بحلول ترقيعية يعني عليكم ان تعيشوا معنا و لو يوم واحد على الاقل لتعرفوا ما يعانيه البسطاء خاصة اولائك الذين ما زالوا محافظين على ذرة كرامة بالعمل و الاجتهاد اما اصحاب “التمقليع” و التسول و الانتهازية فالطريق مفتوح امامهم لكن كما يقول المثل (ما يدوم غا الصح)
معكم كل الحق الشعبوية و الكدب و النفاق و قضاء ماربكم الشخصية و الفضائح الاخلاقية ربما تتحدث عن مغرب اخر اما الناس فقد ساموا خطاباتكم و سئموا وجوهكم وكل ما يدكرنا بعهدكم الاسود
بغيت غير نعرف اش غيديرو الناس ببطاقات مصالحة لوالو. بطاقة لي متشري ليا دوا ما توفر لي ابسط الحوايج اش غنگجدر بها. راه مابقاتش فتوسيع العدد راه بقات فجودة الخدمات المقدمة.
ولا تتذكر انكم افقرتم الشععب واغنيتم الأغنياء بعفى الله عما سلف فترة حكمكم ازداد خلالها الفقر والرشوة وانهارة المنظومة الصحية والتعليم والبطالة وحتى السجل الإجتماعي منذ عقد وانتم تتغنون به والآن لجمع الأموال اتجهتم للحرفيين والمهنيين اغنية المطلقات والأرامل والرميد منذ جئتم وانتم تتغنون بها
لعنة الله على الكاذبين .. لعنة الله على الكاذبين !!!