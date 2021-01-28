العثماني: دلالات إعطاء الملك انطلاق "الحملة الوطنية للتلقيح" عميقة

سجل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الدلالة العميقة لهذا اليوم الذي سيعطي خلاله الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وهي المحطة الهامة في مسلسل مواجهة بلادنا للجائحة، بعد أن تمكنت من الحصول على دفعات كافية من اللقاح لإطلاق الحملة لفائدة جميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة؛ وذلك بشكل مجاني طبقا للتعليمات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة، اليوم الخميس في المجلس الحكومي، أن بلادنا تتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة الجائحة”.

وأعرب المتحدث عن ضرورة استمرار المواطنات والمواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الفردية منها والجماعية، وعدم التهاون بهذا الخصوص، على الرغم من التحكم النسبي في الوباء الذي حققته المملكة.

وأوضح العثماني في هذا الصدد أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، مجددا الترحم على أرواح المواطنين الذين وافتهم المنية جراء هذه الجائحة.

وأشار إلى تراجع هام في عدد الإصابات، وعدد الحالات الحرجة، وكذا تراجع بنسبة 10 نقاط في نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19، “وهو التطور الذي ستساهم في تكريسه بإذن الله عملية التلقيح”.

وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيتكلف بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح يوم الخميس 28 يناير 2021”.

أفاد البلاغ بأنه “بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن البلاد تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف”.

ووفق البلاغ المذكور فإنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين”، مضيفا: “ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة”.

ويستطرد الديوان الملكي: “هذا سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة”.