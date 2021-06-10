العثماني: شروط فتح الحدود تتحين كل أسبوعين.. وتخفيف "قيود كورونا" تدريجي

العثماني: شروط فتح الحدود تتحين كل أسبوعين.. وتخفيف "قيود كورونا" تدريجي
صورة: و.م.ع
الخميس 10 يونيو 2021 - 20:00

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المغرب عرف مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″ لتخفيف قيود تنقل المسافرين منه وإليه، و”هو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الدخول إلى بلدهم”.

وأشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، “الذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت”.

وذكَّر العثماني بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية، ووفق انفتاح تدريجي “يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية”.

وأوضح المسؤول ذاته أنه بناء على تلك المعطيات، سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، راجيا أن “تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.

كما أكد العثماني أن التخفيف “سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى يُدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة، وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية، وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان”.

وأشار العثماني إلى أن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن “بلادنا واعية بهذه التحديات”، وأن “السلطات المعنية تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنينا”.

ويأتي هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، التي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.

وذكّر رئيس الحكومة بأن الحالة الوبائية الحالية ببلادنا “متحكم فيها، وأننا تجنبنا الأسوأ بخصوص الحالات الحرجة والوفيات ونسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لهذا الوباء”.

وبالنسبة للحالة الاقتصادية والاجتماعية، “فبفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، فقد استطاعت بلادنا الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من مثل تقرير البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت مثلا من تجنيب بلادنا نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان”، يورد العثماني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج الإيجابية أشارت إليها تقارير دولية أخرى، مع اختلاف طفيف في تقديرات الأرقام، “وهو ما يمكننا جميعا الافتخار به”، معربا عن أمله أن تسير الحملة الوطنية للتلقيح بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة والاقتراب من المناعة الجماعية.

إجراءات التخفيف الرحلات الجوية جائحة فيروس "كورونا" سعد الدين العثماني

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‫تعليقات الزوار

22
  • محمد لعيوني
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:09

    يجب ترك الديبلوماسية تتابع ملفاتها وعلينا ان نركز على الوطن الان
    على الجالية والاستثمار والسياحة والصحة
    لن نساير الأعداء في مخططاتهم لالهاءنا عن البناء والتشييد
    يجب الاهتمام بجاليتنا والبحث عن حلول لمشاكلهم هنا والتسريع بحلها ولو تبقى الإدارات العمومية تشتغل بالليل
    على القضاء ايضا ان يعجل بحل قضاياهم
    يجب تسهيل حصولهم على رخص البناء والاستثمار عبر شباك واحد
    إذا بقينا تابعين هاد العديان غادي نبقاو بلا عشاء

    41
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  • abadas
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:11

    أكبر كارثة إنسانية ابتليت بها الدولة المغربية ملكًا و شعبًا، هو هذا النموذج من الحكومة الفاشلة من جميع مرافقها.

    55
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  • عزيز شهاب
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:12

    اضعف حكومة مرت في تاريخ المغرب

    51
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  • stop
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:13

    On s’en fout ماكاين هي ضحك ولعب وشطيح والبحر برونزاج وفورمات وأرا برع ماكلة وشراب مع الخوت والحباب ……… شروطك خليها عندك

    12
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  • خدوج
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:14

    كان يجب تسمية السي العثماني كوزير الكورونا ، السيد لا محل له في قضايا خارجية ولا يسمع له ركز في مشاكلها ومشاكل البلاد ، على العكس يطل علينا بلغة “العام زين” ويستعير ألفاظا غير عقلانية يدرجها في خطابه ك لفظ “معجزات” ، بالله عليك السي العثماني وأنت رئيس حكومة ، ما معنى أن تقول : المغرب حقق المعجزات ، واش هدا خطاب عقلاني واقتصادي وسياسي أم هو خطاب “الدراويش” وصحاب الطرق الصوفية مابقا ليك غير تقول لينا : بقائي في منصبي لازم لأن هناك “إشارات ربانية” و”أسرار عرفانية” ، و “إني قد رأيت فيما يرى النائم رؤيا صادقة …”

    36
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  • خالد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:14

    ا حن يا حنين على من احن عليك

    5
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  • مسجون في الغربة
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:16

    يعني بعد ما يتفتح الحدود يدخلو الناس للمغرب من أجل قضا العطلة الصيفية
    ومن بعد أسبوعين غادي يتبدل القرار المتخض ويتسد الحدود من جديد وتبقى الناس عالقة في المغرب كيف المرة الأولى
    لا حنين ولا رحيم
    في سنة الماضية كانت السفون الإسبانية كاتهز الناس من طنجة مرة مرة او جوج في الاسبوع
    كون مكانت هذه هي الرحالة الأستثائة الذي نظمتها السفون الإسبانية كون باقي الناس عالقة في المغرب حتى الليومنا هذا

    31
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  • مدريد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:16

    الذي فهمته من تصريح الفيلسوف العبقري أنه لا يمكن اخد الفتح أو الإغلاق على محمل الجد. افتح يا سمسم و أغلق يا سمسم. فالحيطة و الحظر .

    34
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  • عبدالعزيز
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:17

    بغينا تمشي بحالك هو اللول. اي واحد ف بلاصتك غايعرف يقول جوج كلمات و اكثر، بغينا التغيير ماشي الهضرة الخاوية

    23
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  • Nadori
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:18

    كم هو متفن في بيع الاوهام والاكاذيب … لقد تجنب تداعيات كورونا ب 800 درهم لاسرة تتكون من 4 افراد ههه وذكر الطبيب العثماني بأن البنك الافريقي …. الان سنعتمد على تقارير افريقيا في تقييم الاقتصاد هه. .. قلها صراحة حنا عيشين مع بضيتنا البعض والجمعيات والصدقات والمحسنين وووو. اكيد ان السيد الوزير لم يذق تداعيات الازمة . ملشي عندو.

    15
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  • مصطفى
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:18

    اللمبة لااضنها ستضيى بعد انتخابات الحمامة ستحلق فوق الجميع

    -2
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  • hasnae
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:19

    كنتمتى ياربي نبقاو على هاد الحال حتى يمشي علينا الوباء ونرجعو لخدمتنا حيت خدمتي متعلقة باستئناف الرحلات الجوية

    4
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  • دعاء
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:20

    العثماني باقي تيحلم إيرجع إلى فرض القيود، فال الله ولا فالك
    اللهم عجل بذهاب هذه الحكومة المشؤومة حتى لا تكون لمزيد من الوبال في حق هذه الامة

    10
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  • صراحة راحة
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:20

    يستشهد بالمنضمات الدولية و البنك الدولي عندما تكون تقاريرهم حول المغرب في صالحهم. ولكن عندم يكون التقرير حول حقوق الانسان و العمل و الاجر و الحريات… يقولون هذه المنضمات مدفوعة و تكذب في تقاريرها…

    18
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  • Akram
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:21

    سمعوا يا اللي غادين المغرب،،،،بعد كل أسبوعين ممكن يسدو الحدود أو يزيدو،،،، يعني مدوزا عطلة وخائف،،،،، ممكن يسدو في أي وقت

    14
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  • البهلول صاحب الحق
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:22

    الحمد اللة انا فرحان دائما اللهم ادمها عليا الفرحة و على أهل هسبرس صالحين اللهم ارزقنا خيرا و عودنا خيرا

    -6
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  • لكوفيد لديد دوق وزيد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:23

    ما هادا اسي العتماني اين صرامة العتمانيين كمحمد الفاتح و سليمان القانوني

    -5
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  • ابو وليد المستغرب
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:25

    وماذا عن الحدود البحرية لقد سئمنا من الانتظار و هل هناك بديل عن الموانىء الاسبانية ام ان الجالية المغربية المقيمة بالخارج ٱخر شيء تفكر فيه الحكومة وأين الملك من كل هذا لماذا لم يعطي أمره بالتحرك لايجاد موانىء أخرى كبديل

    5
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  • لماذا
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:28

    لماذا لا تذكرون الحدود البرية بين المغرب وموريتانيا. ؟؟؟

    3
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  • طازوطي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:30

    رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطبق برنامج وتعليمات رئيس الدولة الملك

    3
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  • مهندس من المانيا
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:32

    يعني هاذا، يقدروا يسدوا علينا، سالينا فهمنا، game over
    ندمت حتى قمت بشراء تذاكر الطائرة…

    8
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  • وطني
    الخميس 10 يونيو 2021 - 20:39

    كنا نتمنى أن تكون الانتخابات في شهر يونيو، حتى نرتاح من العثماني ورباعتو، فتح الحدود، وحركة السياحة الداخلية، يجب أن تكون من الآن، حتى يبرمج المواطن عطلته، هل يعقل أن نقرر السفر الى مكان ما لقضاء العطلة، وبعد أسبوعين يقول لنا سعد الدين رجعوا بحالكم، هذه هي السياسة الفاشلة، يجب فرض الاحترازات الوقائية فقط، وترك حرية التنقل،

    3
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