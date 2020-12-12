العثماني: علاقات المغرب وإسرائيل لا تمنع دعم القضية الفلسطينية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الموقف المغربي إزاء القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة لن يتغير، رغم إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

العثماني، وفي تفاعله مع النقاش الذي أثاره إعلان تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، قال في ندوة نظمتها مؤسسة “عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات” إن المغرب “سيظل دائما ثابتا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية”.

واستعرض رئيس الحكومة مقتطفات من البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، أول أمس الخميس، عقب اتصال الملك محمد السادس هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد العاهل المغربي أن موقف المملكة إزاء القضية الفلسطينية لن يتغير.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “نحن أيضا في حزب العدالة والتنمية نتبنى هذا الموقف، بتأكيدنا على رفض صفقة القرن، ورفضنا للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني”.

من جهة ثانية، قال العثماني، في الكلمة المقتضبة التي ألقاها خلال الندوة التي تناولت موضوع “الاتحاد المغاربي.. دور الشعوب والنخب في الإحياء والتجديد”، إن “عدم نضج شروط إحياء الاتحاد، على المستوى الرسمي، لا يجب أن يُبقي الوضع في حالة جمود”.

وأكد أن على النخب والمنظمات المدنية ومراكز الدراسات وغيرها من الفاعلين أن تعمل على تشبيك العلاقات بين نظرائها في البلدان الخمسة، وتكثيف التواصل فيما بينها من أجل تذليل العوائق والعقبات الموجودة على المستوى الرسمي.

كما أكد رئيس الحكومة أن مسؤولية إعادة إحياء الاتحاد المغاربي يتحملها الجميع، مشيرا إلى أن جهودا بُذلت في هذا الإطار من طرف بعض مراكز الأبحاث والمثقفين، “ولكن سرعان ما يصيبها الوهن، وعلينا أن نجدد العزم من أجل إبقاء جذوة الاتحاد حية ومستمرة”.