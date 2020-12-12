العثماني: علاقات المغرب وإسرائيل لا تمنع دعم القضية الفلسطينية

العثماني: علاقات المغرب وإسرائيل لا تمنع دعم القضية الفلسطينية
السبت 12 دجنبر 2020 - 02:08

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الموقف المغربي إزاء القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة لن يتغير، رغم إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

العثماني، وفي تفاعله مع النقاش الذي أثاره إعلان تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، قال في ندوة نظمتها مؤسسة “عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات” إن المغرب “سيظل دائما ثابتا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية”.

واستعرض رئيس الحكومة مقتطفات من البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، أول أمس الخميس، عقب اتصال الملك محمد السادس هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد العاهل المغربي أن موقف المملكة إزاء القضية الفلسطينية لن يتغير.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “نحن أيضا في حزب العدالة والتنمية نتبنى هذا الموقف، بتأكيدنا على رفض صفقة القرن، ورفضنا للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني”.

من جهة ثانية، قال العثماني، في الكلمة المقتضبة التي ألقاها خلال الندوة التي تناولت موضوع “الاتحاد المغاربي.. دور الشعوب والنخب في الإحياء والتجديد”، إن “عدم نضج شروط إحياء الاتحاد، على المستوى الرسمي، لا يجب أن يُبقي الوضع في حالة جمود”.

وأكد أن على النخب والمنظمات المدنية ومراكز الدراسات وغيرها من الفاعلين أن تعمل على تشبيك العلاقات بين نظرائها في البلدان الخمسة، وتكثيف التواصل فيما بينها من أجل تذليل العوائق والعقبات الموجودة على المستوى الرسمي.

كما أكد رئيس الحكومة أن مسؤولية إعادة إحياء الاتحاد المغاربي يتحملها الجميع، مشيرا إلى أن جهودا بُذلت في هذا الإطار من طرف بعض مراكز الأبحاث والمثقفين، “ولكن سرعان ما يصيبها الوهن، وعلينا أن نجدد العزم من أجل إبقاء جذوة الاتحاد حية ومستمرة”.

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‫تعليقات الزوار

74
  • خريبكية
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    العدالة و التنمية تغير مبادئها…. هزلت

    135
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  • mounir
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    ا خواني المغاربة ,حذاري ثم حذاري من بعض التعاليق الجزائرية يتكلمون باسم الشعب المغربي , ليفسدوا كل مكتسبات في صالح صحراءنا الغالية وعزيزة علينا , ا لحقد والحسد والصدمة التي اصابت الجزائريين باعتراف امريكا التاريخي لصحرانا الغالية , الجزائر لاتحب المغاربة لقد طردت 350 الف مغربي ليلة العيد الاضحى, وحتى اسرائيل لم تفعلها ولم تطرد ولو مغربيا واحدا , عدونا الوحيد وهو الجزائر وليس اسرائيل,

    -140
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  • Rip4
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    كل ما قلته جميل جدا
    الا ان وصلت الى كلمة يجب العمل على احياء اتحاد مغربي هنا فسدت الامر
    جل الشعب المغربي لا يريد فتح الحدود مع بلد عدو يحكمه العسكر. نحن لدينا حساسية مع هؤلائي الاعداء و فكرهم الشيوعي الماركسي الذي اكل عليه الذهر و شرب.
    كلامك هذا سيعجل برحيل حزبك في الانتخابات القادمة
    فتح الحدود مرفوض يجب الرجوع الى الشعب و الشعب لا يريد فتح الحدود و لا اخوة مع من هو عدو بلدي. بتقريرك هذا افضل العلاقة مع اسرائيل على الجاء زائر مليون مرة.
    مشروع جمهورية قبائلية في الطريق و كذالك جمهوية الطوارق الصحراوية

    -47
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  • حميد
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    الفلسطينيون أنفسهم لا يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية و هم أول من قاموا بالتطبيع مع البوليساريو. (ألم يخاطبونهم بأشقائنا ) اذن حلال عليهم حرام علينا؟
    نحن مع قضية الصحراء ولكن لا شيء يعلوا على قضيتنا المصيرية وقضية أرضنا المقدسة الصحراء المغربية.
    من يلام هنا هو الجزائر وحكامها العسكريون وسياسيوها يحوالون تصدير مشاكلهم للخارج

    69
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  • Khalid Bouiflane
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    لنكن صريحين مع أنفسنا في أولا: في عالم اليوم لغة المصالح هي الطاغية و الحجر الأساس في العلاقات الدولية و ثانيا : لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم فهناك من يتاجر بهاذه القضية بعيدا عن المغرب الذي كان موقفه منحاز للكرح الفليطيني رغم وجود أكثر من مليون يهودي مغربي في إسرائيل تم أنني أتأسف شخصيا لمواقف الإخوة الفلسطينيين سواء السياسيين أو الإعلاميين من آخر المستجدات و طريقة تأويلهم لإسترجاع التواصل الدبلوماسي بين المغرب و إسرائيل بالرغم من مواقف المغرب ااتاريخية الداعمة لقضيتهم … لا يجب الإتكال كثيرا على المغرب فللمغرب مشاكله الخاصة و قضاياه أيضا ولن نركز كل قوانا و مجهوداتنا الدبلوماسية على قضايا خارح حدودنا على حساب قضيتنا الوطنية الأولى قضية"الصحراء المغربية" و أتسائل لماذا لم تدعم السلطة الفلسطينية المغرب حينما قام بتحرير منطقة الكركرات من قطاع الطرق …

    27
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  • امحيو
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    يجب ان يصدر الموقف الصريح من المسؤولين الفلسطينين تجاه قضيتنا الوطنية بالاعتراف الصريح بالوحدة الترابية و لا يقبل منهم موقف الحياد.
    لا مجال للعاطفة الدينية او القومية فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب .
    فالتعامل بالمثل هو الموقف الصحيح
    يجب تصحيح الاخطاء السابقة التي كان فيها المتعاطفين يلوحون بالقضية الفلسطينية في الشوارع غافلين عن كونهم انهم كانوا خاطئين في موقفهم.
    اما التطبيع مع اسرائيل فامر امر لا مفر منه في الرقي بالمواقع السيادية للمغرب خصوصا وان الجالية اليهودية ذات الاصول المغربية مهمة باسرائيل.

    6
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  • Samira
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    هاد الشخص غريب الاطوار..قبل اسابيع قليلة صرح ان هناك خطوط حمراء في المغرب من بينها هدا الامر و اليوم يصرح بالعكس.. حزب مثير للشفقة وصل بالمغاربة للحضيض الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري .

    110
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  • عادل
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    يجب إعادة 100% من الصحراء المغربية التى اخدت أرواح اجدادنا و الخسف بالبوليزاريو و قطع كل العلاقات مع الجزائر

    8
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  • مصالح المغرب في المقدمة
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    رغم انني لا اتعاطف مع تجار الدين.. الا انه لا مانع لدي في ان افكرهم ان زعيمهم اردغان يستفيد من الاستثمارات الاسراءيلية و التكنولوجية العسكرية الاسراءيلية و السياح الاسراءيليين و له سفارة في تل ابيب و بلاده لها علاقة مع الدولة العبرية منذ ما يناهز 80 سنة.. اي منذ 1939..
    اعداء المغرب يصطادون في الماء العكر.. وللابواق الجزاءرية التي تطبل لمشروع العصابة في تقسيم المغرب ثم تتباكى على فلسطين و تذرف دموع التماسيح.. هل صرفتم 500 مليار دولا طيلة 45 سنة على فلسطين ام على مرتزقة لتقسيم دولة قوتها من قوة الامة الاسلامية؟..
    لو صرفت العصابة الجزاءرية عشر هذا المبلغ على الفلسطينيين لتتحرروا من زمان.. فكفى مزايدات و تباكي على القضية.. فلا يمكن لمن كانت سياسته تقسيم المغرب ان يسعى لقوة فلسطين..
    سفارة اسراءيل في المغرب مثلها مثل سفارة الجزاءر في الرباط.. فالوجود الديبلوماسي الجزاءري في المملكة لا يعني اننا نوافقهم في تسليح المرتزقة و دفعهم لقتل المغاربة باموال الجزاءريين.. تماما كما سنفعل مع اسراءيل برفضنا لاي سياسة تظلم الفلسطينيين.. لكننا سنحافظ على مصالحنا مع كل الاطراف.. و هذا عين العقل..

    41
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  • ملاحظ
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    السلام,

    نحن ننتصر ونسير للامام
    نحمي وطننا وشعبنا ونمد ايدينا الى الكل من اجل السلام والتعايش
    فلسطين في قلبنا, وفي اليهود اخوان لنا ومغاربة مثلنا
    هذا الوطن للجميع ومنذ قديم الزمن…فتحنا ابواب الحوار واعطينا كل الفرص…قابلونا بالتعنث والمكائر ومحاولة جر البلاد الى الحرب والعباد الى الاقتتال…
    اليوم اتطحت الحقائق وتبين للعالم من الذي يمد يده للسلام وجمع الشمل…ومن هو جاري الذي يدفع لقاتل ماجور لكي يقتلني اويجعل حياتي في عذاب…بينما يقف الجار خلف باب منزله المغلوق و هو يسرق النظر الى الخارج لكي يرى لحظة ارتكاب الجرم…وكل مرة انجو من الاصابة يفتح الجار باب منزله ويظل علي بملابس نومه يطلب السلامة والعافية…
    الصحراء مغربية , اليهود المغاربة اخوان لنا , فلسطين عزيزة علينا , امريكا صديقة لنا… جاري ربما اراه يوما بملابس غير ملابس النوم , يرد السلام نتبادل اطراف الحديث او ربما ادعوه لمشاركتي طبقا من الكسكس… حيث يتبين لي ان نيته خالصة
    تحياتي

    7
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  • Roudani abroad
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    الجزايريين اصلا ينعتوننا بالصهاينة غير ما مرة. لم أرهم حملو السلاح و دافعو عن فلسطين.. لا يفعلون شيئا غير الكلام. المغرب حارب ضد اسرائيل في حرب اكتوبر و الجولان و خذله العرب. حاول وقت الاهتمام بمصالحنا و للقدس رب يحميه. الفلسطنيون دعمو و اعترفو بالبوليزاريو. يا سير نتا ضيع وقتك عليهم. حنا قادرين غير ندعو معاهم و مع المسلمين في العالم و كفى.

    20
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  • bimo
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    بقليل من الجهد ، بإمكان المغرب أن يلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين واليهود ، من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وإنهاء هذا الصراع الذي يقتات عليه الكثيرون ، ويتخذونه مطية لقضاء مآرب شخصية .

    2
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  • وهل طبق ...
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    … العرب او الفلسطينيون تعاليم الاسلام في قضية نزاع الصحراء حتى يبقى المغرب ملتزما بنصرة قضيتهم ؟
    هل قاتلوا الطائفة الباغية لما كانت تقاتل المغرب؟
    اليس الانفصال بغيا؟
    االيست طائفة البوليزاربو باغية ؟
    هل سعى الجامعة الى الصلح ثم الى قتال الطائفة الباغية كما قاتل المغرب الى جانب العرب في الجولان؟.
    وهل استنكرت الجامعة العربية موقف الجزائر التي تسعى الى تقسيم المغرب.
    وهل استنكرت منظمة التعاون الإسلامي مطالب الطائفة الباغية و موقف الجزائر؟
    الا يدعو الاسلام الى الوحدة ؟.
    لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؟.

    21
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  • Amin
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    للاسف الشديد العثماني صرح قبل بضع اسابيع ابان الزوبعة الاعلامية التي اثيرت حول تطبيع الامارات و البحرين و السودان مع الكيان الصهيوني بان المغرب لن ينهج نفس النهج لان في ذلك اهدار لحقوق الفلسطينيين و القضية الفلسطينية و اقبار لحل الدولتين و الان يقول الا مانع في استىناف العلاقات مع الاحتلال الاسرائليي انها ازرواجية في خطابكم ونفاق سياسي واضح لانكم لا تقدرون على اصدار قرارات سياسية حازمة لسبب بسيط هو ان وزارات السيادة الاربع بما فيها وزارة الخارجية هي في ملك النظام الملكي لذا كان دخولكم للمعترك السياسي و مشاركتكم في اللعبة السياسية و الحكومة خطا استراتيجي كبير لانكم فشلتم حتى هذه اللحظة في تدبير الشان العام داخليا و خارجيا فكفى من الشعارات الجوفاء و ايهام الشارع السياسي بانكم تملكون زمام اتخاذ القرارات لهذه الاسباب لم و لن نصوت لكم لانكم جريتم فقط في مراكمة الثروة و استهوتكم السلطة و ثم احتواكم من قبل المخزن بامتياز .

    52
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  • مهاجر
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    مسكين العثماني السياسة ألزمته بقول عكس أفكاره و إديولوجيته التي ترفض التطبيع ….و كمغربي أقول أن مصلحة الوطن قبل كل شيء…لما اتهمت منضمة التحرير الفلسطينية و سفير فلسطين بالجزائر المغرب بإستعمار الصحراء بعد التدخل بالكركرات بغية الدينار الجزائري غضب الشعب منكم و تمنى التطبيع مع اسرائيل على الأقل هم كيهود مع مغربية الصحراء

    19
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  • حسنا فعل المغرب ...
    12 دجنبر 2020 الساعة 04:12

    …اليس من الحماقة التواصل مع من يكره المملكة ويحقد عليها مثل الجزائر التي ابقي المغرب معها علاقات دبلوماسية ويترك من يحبه ويعزه مثل اليهود المغاربة في اسرائيل؟.
    كل ما فعل المغرب هو العودة إلى ما كان عليه الأمر بعد اتفاق اوسلو.
    ربط الاتصال جهارا و مباشرة مع اليهود المغاربة في اسرائيل.
    فلا يحق للمغرب حرمان اليهود الذين كانوا يعيشون في احياء الملاح عنده من زيارة وطنهم الاصلي بسبب انتقالهم الى ملاحهم الكبير في المشرق.
    ولماذا يحرم المغرب نفسه من استثمارات يهود العالم بسبب خلافهم مع العرب ؟.
    إسرائيل اعترفت بها الامم المتحدة منذ 1948 واعترفت بها دول اسلامية وعربية كثيرة فلماذا يقاطعها المغرب؟.

    5
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  • و لكم واسع النظر
    12 دجنبر 2020 الساعة 04:12

    * لقد ولى عهد إدريس البصري ، نحن الآن في عصر آخر : كل الآراء تحترم ،
    و لا بد من الإنصات للرأي و الرأي الآخر ، و ليس ضرورياً و من المستحيل
    أن يكون لنا نفس الرأي .

    * لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين ، فمنهم من يستشهد من أجل بلده ،
    و منهم من يخون بلده و سمن على عسل مع المحتل .
    * الغريب في الأمر: تركيا و محمود عباس ينتقدان موقف المغرب بينما علاقتهما
    مع إسرائيل جد طيبة . و إن كان علينا ألا نعير أي إهتمام للآخر ، و مصلحة البلاد
    فوق كل إعتبار ، فماذا يخصنا و سيحمله لنا التطبيع ؟ ( لو كان الخوخ يداوي…..).
    أما عن وعود أمريكا ، لسنا سواعدة حتى نثق فيها لتسخر منّا . و لكم واسع النظر .

    -3
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  • citoyen de centre
    12 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    نعم لربط علاقات على جميع الأصعدة مع إسرائيل لأن إسرائيل دولة صديقة واقرب الينا اجتماعيا وتاريخيا من فلسطين.فلسطين لاتهمنا لا من قريب ولا مبن بعيد.فلسطين وبوليزاريو هما من مخلفات الحرب الباردة وكان من وراء تأسيسها القومجية العروبية المشؤومة.
    vive le Maroc
    vive Israël

    -21
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  • عبدالرحمان
    12 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    القرار سيدى ليس قراركم يا حزب العدالة والتعمية القرار صادر مباشرة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه صدمكم وصدم حليفتكم تركيا وصدم جيرانكم وسدد لكم الضربة القاضية وكسب قضية الصحراء بقرار حكيم وقوى وفيه مصلحة المغرب وليس سواه فمصلحة المغرب والشعب المغربى فوق وقبل مصالح الأخرين سواء الفلسطينيين أو الأتراك أو الجزائر المغرب أولا وأخيرا .

    -10
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  • فاطمة
    12 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    والله اشفق على العثماني وحزبه.
    المناصب تنسي المبادىء
    لو عندك الجراءة وتقدم استقالتك اما ان تلعب بالكلمات فهذا يدل على انتهازيتكم
    بعتم المغرب لتركيا ولو كان بامكانكم لبعتمه لاسرائيلي كذالك.
    الله يهنينا منكم في الانتخابات الاتية

    16
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  • مواطن ضد التطبيع
    12 دجنبر 2020 الساعة 06:12

    هذه الوزير يستحيل كان له علم مسبق او استشير بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني. لو كنت مكانه لقدمت استقالتي وخرجت برأس مرفوعة بدل أن يدكر التاريخ ان الوزير الأول الفلاني وحزبه المصباح خانوا القضية الفلسطينية

    24
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  • محارب سابق
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    تطبيع علاقات المملكة المغربية مع دولة اسرائيل سيخدم القضية الفلسطينية بامتياز …

    -8
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  • المغرب يَـدِّيها في راسو
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    * لا نعوِّل على أحد سوى الله و الجبهة الداخلية ، من حقنا أن نحلم و لكن
    قدر المستطاع و في حدود الممكن ، و لا نشتري الوهم .
    * إن كانت مصلحة هي الأولى ، لننظر ماذا حققت مصر و الأردن من
    التطبيع قبلنا ؟ و ماذا ننتظر نحن منه الآن ؟ ما الجديد ، كنا في حاجة
    إليه ، و سيحمله لنا التطبيع ؟
    * المغرب ضارب في التاريخ ، و يتعامل مع الكثير من الدول بصرف
    النظر عن العرق أو الدين أو اللغة أو….، لكن علينا ألا نقحم أنفسنا
    في قضايا لا نجني منها شيئاً . إسرائيل تؤسس لوطن ، و مالنا نحن ؟؟
    * علينا أن نستفيد من التاريخ ، بلدنا الذي ساند الجار(نشترك معه في اللغة
    و الدين) ، من أجل إستقلاله ، و ها أنت ترى رد الصاع صاعين .
    فيعلم الله كيف سيكون الأمر ، إذا إنحزت لفلسطين أو إسرائيل .
    * بصراحة : على المغرب يَـدِّيها في راسو .

    -4
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  • جمال
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    تصريح سابق لسعد الدين العثماني على صفحته بموقع "فيسيوك"، جاء فيه: "نرفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يشجعه على انتهاك حقوق الفلسطينيين" !!
    ما معنى النفاق؟؟.

    24
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  • ولد زايو
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    لنا إيمان ثابت وراسخ في قلوبنا أن قضية الصحراء المغربية أرضنا وترابنا ليس للبيع ولا للشراء من أجل قضية نزاع خارجي كقضية فلسطين والقدس خصوصا.قضية الصحراء المغربية افتعلها ومولها كل من الأنظمة العربية الإنقلابية الديكتاتورية من جمال عبد الناصر رغم انه لم يكن حيا مرورا بالقدافي وبوخروبة الهواري بومدين والأسد و و و والمعسكر الشرقي آنذاك . التي كانوا هم السبب في ما نحن عليه من هزائم متتالية أمام إسرائيل.ومع ذلك تجدهم هم من يلبسون لباس الدفاع عن فلسطين ولكن كله خيانة.يفعلون مافي وسعهم من أجل فعل النازعات وإضعاف المواقف العربية. على أي حال أنا ضد هذا القرار قرار التطبيع مع مغتصب أرض فلسطين.من أجل لا شيء سوى من أجل قضية صحرائنا التي نعتبرها أرضنا.

    7
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  • ملاحظ
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    سميها كما تشاء. للخيانة اسم واحد! التاريخ لن يرحم

    23
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  • خليل
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    والله إنها لمهزلة، أين هي مبادئ الحزب ذي المرجعية الإسلامية التي تؤكد على ثوابت هذه الأمة؟ هل المناصب العليا تجعل الإنسان غير قادر على النطق بكلمة الحق؟ هل السياسة أصبحت مجرد فن التلاعب بالمصطلحات؟ إن الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا غبار عليها، وهي أن المغرب قد باع القدس بالصحراء ولا داعي للف والدوران، وكنا سنحترمك لو أنك قلت بلسانك: اللهم إن هذا لمنكر، ثم قدمت استقالتك، فعندها كنت ستخرج بعزك والكل كان سينظر إليك كرجل مبادئ، والمشكل أنك ستخرج عاجلا أم آجلا فالمسألة مسألة وقت ليس إلا

    14
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  • Said
    12 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    ما حدث يبين أنه لا فائدة من التصويت في الانتخابات البرلمانية. فهي مضيعة للوقت.
    منصب الوزير الاول و رئيس الحكومة تم إضعافه بشكل رهيب بعد وفاة الحسن الثاني.

    11
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  • ايور
    12 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    الفلسطينيون اعداء الوحدة الترابية المغربية يكفي ان تسمع تصريحاتهم واخيرها عندما وضعوا في موقع السلطة الفلسطينية خريطة المغرب مبتورة، ثانياً لو لحظتم أن في فلسطين فيها 2 في المائة من الأمية بينما في المغرب 40 في المائة لذالك يجب على الفلسطينيون أن يدعمونا لأننا نحن من يحتج المسعدات هنا ومعروف عنهم ايضا أنهم يكرهون الشمال افريقيون لأن اصلهم امازيغي الأصل الذي تفتخر به،والكثيرون لا يعرفون ان المسلمين في فلسطين أقلية قليلة واغلبهم في غزة، لذالك نحن مع تطبيع العلاقات مع جميع شعوب العالم بيما فيهم اسرائيل لأن مصلحة الشعب المغربي فوق كل اعتبار،و في النهاية نقول اننا علينا أن نقطع مع عقلية التفكير بي العاطفة ونحول أن نرى حقيقة الفلسطينيون

    -3
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  • ضابظ إقاع
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    بل سيتقوى موقف المغرب في الدفاع عن فلسطين كما كان في عهد المرحوم الحسن التاني لٱن الاسرائيليين سيحسبون أي خطوة لأن هناك من سيحتج عليهم رسميا وبلغة المصالح التي تتحكم في اتخاد القرارات الدولية والكرسي الفارغ لا يخدم سوى من يرغبون استمرار الوضغ والصراع لأنهم يستمدون شرعيتهم من التشدق بالدفاع عن القدس وهم لا يقدرون على فعل شئ سوى الشعارات ولف الكوفية حول اعناقهم .اتذكر يوم قال فيصل قاسم في برنامجه للضيوفه سنة 2004 :لماذا تبشون في قبر المرحوم الحسن التاني و اسرائيل لم تفعل ما فعلت اليوم عندما كان الحسن التاني . والآن كذلك لن تقوم اسرائيل بأن عربدة حتى تدرسها جيدا لأن الدفاع الٱن أصبح بلغة المصالح وليس بالشعارات و دغدغة العواطف.

    -8
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  • مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    لما كان المغرب خارج الاتحاد الأفريقي كانو العديان
    كيديرو لي بغاو .لكن منين رجعنا تمكنا من حقوقنا.
    كذلك سندافع عن فلسطين من داخل وخارج إسرائيل
    بدل الدفاع من خارجها فقط.

    2
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  • الحاج عبد العظيم السدراتي
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    أصلا هذا التطبيع لم يشكل أي إشكال لدى الفلسطينيين فقد قال لي أحد أصدقائي الجزائريين أنه ذهب إلى منابر إعلامية فلسطينية ولاسيما جريدة فلسطينية عربية معروفة يقع مقرها بلندن وصار يكتب تعليقات ناقدة للمغرب ولم ينشروا تعليقاته وهم يتسترون على أي تعليقات تشير إلى الروابط المقدسة التي تجمع الشعب المغربي بالشعب اليهودي وهذا مايفعله جل العرب وليس الفلسطينيون فقط، ومواقفهم الباهتة من تطبيع الدول العربية مع إسرائيل تؤكد أن قضيتهم فاشلة ولاتستند على أي أساس منطقي فما يسمى بفلسطين صنيعة القومجية العربية التي أرادت تحييد الأردن عن احتضان القدس وتأسيس كيان وهمي اقتطعه الانتداب البريطاني من الأردن تحقيقا لوعد بلفور ليحتضن القدس بصفة محايدة ومن خلاله ينفرد العرب بقيادة الأمة الإسلامية. والدليل أن العلم والنشيد الفلسطينيين هما نفسها علم ونشيد حزب البعث القومجي-العروبي. ولكن الشعب اليهودي الذي تستند قضيته على أسس متينة أوقف طموحات الحركات القومجية العريية الإسلاموية وسحب البساط من تحت أقدامهم بعدما أكد لهم أنه هو صاحب تلك الأرض لأن قيام الحضارة الإسرائيلية حدث قبل وجود الجنس العربي في منطقة الشام.

    -11
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  • إذا تابوا فمرحبا بالاتحاد
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    وإذا عادو عدنا ،والاتحاد قوة والتشتت ضعف .تذكروا يا عساكر الجزائر قولة:أكلت يوم أكل الثور الأبيض.اذا طمعت في وسعيت جادا لمدة40 سنة من تقسيم بلدنا إلى قسمين فاعلم علم اليقين أن بلدك الجزائر ستقسم إلى أقسام أقلها 3.قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

    2
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  • أهلا ،صباح الخير
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    إن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي الأولى وهذا لا يعني أننا نسينا القضايا الجانبية ونشكر أمريكا على دعم بلدنا في نيل حقه وسيادته على أرض صحرائه ،أما الإتحاد المغاربي الذي أقبره أعداء وحدتنا الترابية يتطلب إعادة الروح إلى جسده معجزة إلاهية ، وقضية فلسطين فهي قضيتنا وقضية العالم أجمع لم يتغير موقف المغرب بشأنها.

    2
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  • مواطن 5
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    بالعكس ستخدم القضية الفلسطنية ، الدين يشوشون على هدا التقارب فهم يرتزقون من القضية الفلسطينية و هم كثيرون الدين إغتنوا من قضية فلسطين

    -1
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  • medmod
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    انا شخصيا لا اريد فتح الحدود لان عداوة الجزاءر للمغرب كالوشم على الجلد . اما حزب النادلة يذهب ويخرج في الكلام هذا غير مقبول اتمنى ان ينسحب من الحكومة ومن السياسة لان السياسة والدين لا يلتقيان . لان بالسياسة يشوهون الدين شيء مقدس .

    3
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  • النصر تلو النصر
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    المملكة المغربية قد حققت عدة مكتسبات وانتصارات دبلوماسية دون اي تنازلات مدلة.موقفها ثابت من قضية الصحراء ومن القضية الفلسطينية وبالصبر والنفس الطويل حققت اهدافها. و بهاد الاسلوب ستنتصر للقضية الفلسطينية وتحقق اختراق و تحرك الملف اللدي ظل جامدا لسنين عديدة.
    اما انتم سيدي الوزير فموعدكم مرتبط بالانتخابات القادمة وسترون مادا صنعت عدالتكم وتنميتكم.

    -3
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  • حزب غافل
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    يا حزب العدالة استيقظوا وراجعوا أنفسكم فإن أخطر القرارات في تاريخ المغرب الحديث مررتها الدولة على ظهوركم. وانتم دائما في الواجهة وتحت اللعنة والخيانة.. وسيذكركم التاريخ بأنعت الأوصاف

    8
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  • امازيغن
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    المغاربة أصلا ليسوا بعرب نحن مجتمع هجين نتيجة مجموعة من العوامل و لنا جدر يهودي و لا يمكن ان نفتعل العداوة مع اليهود باسم العروبة و الشعارات المصرية التي اكل الزمان عليها ملكنا نصره الله يتكلم و يقرر بعقل فاطن بحيت اصبح الاقتصاد هو من يحكم

    -12
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  • Amazigh amkran
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    Tout le monde sait que les islamistes sont en réalité des palestiniens de Hamas qui portent l'identité marocaine et vivent au Maroc. Nous avons beaucoup en commun avec nos frères israeliens d'origine marocaine, de Marocains Résidents à l'Etranger. Un million de marocains qui aiment leur pays, leur roi et leur origine. Qu'avons-nous en commun avec les palestiniens? RIEN

    -7
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  • samir
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    مفهوم أن وضع المغرب في الصحراء لم يكن اختياره وهو مظلوم في هذه القضية؛ لكن من الآن صاعدا لا داعي لذكر فلسطين و اللعب على مشاعرهم؛ اللذي طبع ليس المغرب وحده بل جار السوء والبوليزاريو؛هم من اختار هذا الوضع؛ ولكن الكلام عن فلسطين لم يعد له معنى في المغرب من الآن فصاعدا؛

    3
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  • مواطن حر
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    انا كمغربي فرحان بزاف بالتطبيع مع اسرائيل ! دولة صديقة ! فيها بزاف ديال المغاربة لي كانتشاركو معاهم اللغة و المطبخ و الموسيقى ! و كانشوف بلي احسن كادو عطاه سيدي ربي لدول الشرق الاوسط هوا جاب اسرائيل و حطها وسط منهم! باش يتعلمو منها التحضر و النقا و التطور…

    -8
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  • احمد باها
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    يجب على حزب العدالة و التنمية و الاحزاب التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الانسحاب من العبة السياسية المغربية و الاعتزال من العمل السياسي إن كانت لديهم ما يكفي من الكرامة المنافع الاقتصادية و السياسية على حساب الشعب الفلسطيني الاعزل

    7
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  • nourddin
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    نحن مع قرارات المملكة المغربية الشريفة. ونحن كشعب مغربي نعرف مصلحتنا ولا يهمنا الرأي الأخر . انظرو الى جار السوء همه الوحيد سواء في سياسته الداخلية أو الخارجية هو معاكسة المغرب على جميع المستويات .

    -1
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  • Buga
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    برافو العتماني عجبني فهادي العلاقات والمصالح الإقتصادية مع إسرائيل لا تمنع دعم القضية الفلسطينية.

    -5
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  • hassan
    12 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    ا خواني المغاربة ,حذاري ثم حذاري من بعض التعاليق الجزائرية يتكلمون باسم الشعب المغربي , ليفسدوا كل مكتسبات في صالح صحراءنا

    -6
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  • Mohamed
    12 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    السلام عليكم ، نقدر نحلف ليكم ان هذا السيد غير سمع بالخبر كيف سمعنا به ، مافراسو والو غير كيهضر كيما انا كنهضر … وهو ديما آخر من يعلم بقرارات الدولة لاحول ولا قوة الا بالله

    3
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  • Znassni
    12 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    التطبيع خيانة . و لكن مين جا القرار من عند الملك . العثماني تلفتلو الهضرة . واش من تخربيق ديالك . التطبيع و لكن ندعم القضية الفلسطينية ؟؟؟؟! كي درتلها هاد التخريجة ؟؟؟ سير أ بابا شوف على من تكذب . ليس لك لا الرجولة و لا الشجاعة لتقول لقد اخطأ ملك البلاد . لأنه أنت و ݣاع الاحزاب مجرد بيادق في يد المخزن .
    شفني مسكين العثماني و هو يحاول التبرير و التفسير . المغرب باع القضية الفلسطينية من أجل نيل اعتراف ترامب . هذا هو الواقع . أما الحكومة و الشعب و البرلمان . آخر من يعلم .
    لأننا رعايا محرد رعايا ديال الملك .

    2
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  • مواطن3
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    تتبرجون كما تتبرج الحرباء اثناء الحر.وسبق ان تبهرجتم تبهرج عاشق الموز.والان انتظروا اللحد للسفر عبر الزمان.و سيكون ما يجب ان يكون

    3
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  • محب للمغرب
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    قصة المثل تقول إنه كان هناك فلاح يملك مجموعة من الخيول الأصيلة وكان الفلاح يدرب خيوله يوميا فيفتح لها الاسطبلات ويطلق لها العنان في أرجاء المزرعة وكان لهذا الفلاح بقرة (شقراء) عزيزة على قلبه، فكلما أطلق الخيل انطلقت البقرة رافعة ذيلها وتركض بأقصى سرعتها والفلاح مندهش من فعل تلك البقرة.
    هوا المثل العامي المعروف ( مع الخيل يا شقراء )

    1
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  • fatyاسبانيا
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    هد الوزير الاول وحكومته الفاشلة دائيما يستعملون الدين او القضية الفلسطنية لجلب المزيد من التعاطف مع حزب منافق في كل شيئ واقول لهد الحزب العدالة المعمية ان وقتكم انتهئ ولعبتكم انفظحة والقضية المغربية هيئ الاولة وانطباع مع اسرائيل كجميع الدوال العربية والاسلامية اللي عندهم العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية منهم توركيا والبحرين والاماراة وقطر والاردن ومصر وموريطانيا وووالقئمة طويلة وانتم يكفيكم ما فعلتموه في المواطن الفقير والاقتصاد وغرقتونا في الديون والزياداة في كل المواد الغدائية وزياداة في ساعتكم المشئومة نعلت الله علئ المنافقين اين ما كانو .

    4
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  • المهدي الهندزي
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    القضية الوطنية ترجح فوق كل إعتبار
    أما بخصوص القضية الفلسطينية فأنا أفترض لو أن فلسطيز عرض عليها توحيدها مقابل شتات الصحراء أو غيرها فلن تتردد أبدا
    قضيتنا الصحراء المغربية هي تبلغ من القدم كالشأن الفلسطيني فحرب الرمال وماقبلها كانت في بداية الستينات.
    فإن كان شيئ مقدس فهو أرضنا أولا.

    -2
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  • مواطن
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    لقد صدمت من التعليقات ورأيت من احتقر الدين مقابل القضية المغربية هل تظنون انكم خالدون في الأرض في يوم ما سنموت ونرى من سيهمك دينك أو على مادا دافعت المسجد الأقصى هو تاني قبلة للمسلمين ويجب أن ندافع عنها كما ندافع عن صحرائنا يا للمهزلة

    1
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  • Anaaaaa
    12 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    Les déclarations de Monsieur le premier ministre sont décevantes des fois.Il ne doit jamais oublier qu il représente le Maroc et uniquement le Maroc.A chaque fois il défend les autres pays à la place de nos intérêts.il doit éloigner ses propres pensées et agir très objectivement pour le développement de notre pays.Vive uniquement le Maroc et merci à tous ceux qui reconnaissent la marocanite de notre Sahara.Vive toutes les religions et les pensées et spécialement le judaïsme et l islam les amis de toujours

    1
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  • هشام
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    عندي سؤال بسيط: دبا هاد الجزاييريين مالهم؟
    1. الصحراء مغربية
    2. قرار التطبيع او عدمه قرار سيادي. لا يحق لأي دولة تدخل فيه.
    3. أكثر من 50 والجزائر كتمول هاد المرتزقة. وا باراكا شوفو ليكم شي حاجة خرا تلاهاو فيها.
    وشكرا لجميع لمغاربة لي عندهم غيرة على بلادهم.

    1
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  • الرأي المستقل
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    رئيس الحكومه بدون صلاحيات تنفيذيه تذكر. فما عساه ان يقول او يفعل ما عاد السمع والطاعة.

    3
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  • حسن
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    يوقع مع دولة إسرائيل اتفاقيه سلام و يصفها بقوات الإحتلال ، أليس هذا هو العبث؟؟؟

    1
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  • حكيمة
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    التعباني عليه بطبيب نفسي نريد كلام واحد و ليس تناقض او انفصام في الشخصية … قول لا نريد التطبيع غادي اقطعوا ليك راسك و لا خفت تولي لانزكان الفقر و الجوع … الشعب احتقركم انتم اذلة و ستموتون اذلة لا حول و لا قوة الا بالله

    1
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  • Nada
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    ما اعرفه هو أنه اذا حتمت عليك الظروف اتخاد قرارات ضد مبادئك فعليكالاستقالة. لكن اظن انكم متشبتون" بالمانضة"

    2
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  • سعيد بن سعيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    الإحراج

    ماذا لو كان للسيد سعد الدين العثماني، الوزير الأول وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، المناهض للتطبيع.. شرف التوقيع بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالقلم الذهبي تحت إشراف الرئيس الأمريكي رولند ترامب، على اتفاقية الشراكة والتعاون المغربي الإسرائيلي ؟
    سيكون شرفا كبيرا لحزب العدالة والتنمية ولا شك.

    2
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  • بابيليس
    12 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    صدق الدبلوماسي المغربي الذي قال العمال المغاربة وهو يستقبلهم في الجزاءر أننا في بلد عدو .نعم أنهم أعداء لنا.يريدون تمزيق وحدتنا الترابية .أيها القراء الكرام انا اتحدى السلطة الفلسطينية ان تعلن الآن .وحتى بعد القرار الأمريكي .اتحداهم ان يعلنوا ان الصحراء مغربية .أنهم خونة خانوا أنفسهم وتركوا أرضهم لمن هو اقوى منهم .

    0
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  • hamidou
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    بدأ علاقة دولة مع دولة هدا قرار سيادي ولكل دولة لها الحق في مصالحها. لكن الغريب في الامر ان رئيس الحكومة وسلفه دائما يغردون خارح التغطية. مرة يقولون ابيض مرة اسود. دلالة على ان الحكومة ليس لها ما تفيد به الشعب وليس لها ادنى قرار ولا هي تشارك في قرا ات الدولة. انها مكتب تابع للمخزن ينفد ما يقال له. عيب. عار مند الزمن القريب كانت اتيوبيا تعيش المجاعة وليس لها حتى50% من منتوج المغرب الخام. وها هي اصبحت دولة متطورة رائدة وديمقراطيا احسن من المغرب. يا للعجب

    1
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  • Opportunisme Marocain
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    قضية الصحراء من الحيوية بمكان في تاريخ المغرب لدرجة أنها شوهت الصراع الطبقي وأصبحت اديولوجية يحاول أن يخفي بها النظام تناقضاته ، وفرخت عددا من المثقفين الإنتهازيين الذي يريدون الأكل من فتات موائد النظام ، أخيرا رياح الساداتية وصلت إلى المغرب لقد أصبح النظام في وضع يجعله يتحالف حتى مع الشيطان من أجل كسب قضيته ، فكانت هذه المبادرة التي كانت ، ويا لعجائب التاريخ على يد هذا الرجل الذي كان يوصف بالمجرم حتى وقت قريب . أنها لغة المصالح أخلاق النظام المغربي الذي يقمع أهل الرأي ليست بمختلفة على أخلاق التيار الصهيوني ….أنه لقاء الأحباء .

    2
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  • التطبيع خيانة
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم :
    —" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عىى مل أسروا في أنفسهم نادمين"
    —" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء"
    —" ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم و لا منهم"
    —" لا تجد قوما يومنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم"
    اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

    7
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  • جزاءري عيدكم مبروك
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    الي 35 – الحاج عبد العظيم السدراتي
    يا اخي خيبت ضني فيك زمن العجاب و النفاق من علامات الساعة قزديرة علي وجهك في الصورة حتي اليهود انفسهم مستعجبين بالسرعة turbo للهرولة اليوم عرفت حتي الملك رايس لجنة القدس لا تهمه تهمة الخيانة خيب امال الشعب الفلسطيني الدي يقتل من طرف اليهود الصهاينة Ex president trump موقفه لا يغيرمن موقف الامم المتحدة شيء و الكل يعلم هادا تطبيع gratuitement ببلاش اذا مات ال°رب ستموت الخاينة حق الرد من فضاك ان كنت من الاحرار

    1
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  • كمال
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    احسن شيء هو أن هذا القرار تم اتخاذه في ظل وجود الاخوان ( حزب العدالة والتنمية) كي تسقط الأقنعة و تظهر حقيقتهم اصحاب الشعارات الكاذبة اثناء الانتخابات في وقت احتياجهم لصوت الناخبين.

    2
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  • hamid
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    من اجل بلدنا سنضحي بالغالي والنفيس اولادنا اموالنا نموت نموت ويحيي الوطن من طنجة حتى لكويرة

    -6
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  • زكروم
    12 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    لن يهدأ لنا بال حتى لن نرتاح حتى تتقدم الجزائر ومن معها باعتذار للشعب المغربي وتعترف ان الصحراء مغربية وان البوليزاريو اعداء وخونة استطاعوا تشتيت وحدة بلدان المغرب العربي طيلة 40 سنة

    -3
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  • الحاج عبد العظيم السدراتي
    12 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    69 – جزاءري عيدكم مبروك
    عموما أنا لم أفهم شيئا مماقلته المهم أنا لست لامع إسرائيل ولامع فلسطين ولايهمني أمرهما وإنما الحق يقال،فلسطين دولة وهمية صنعتها القومجية العروبية،وأما إسرائيل فهي دولة موجودة قرون قبل الميلاد وقد أسسها الملك شاول وهي مذكورة في التوراة في أسفار صموئيل الأول وصموئيل الثاني وبالتالي فإن إسرائيل هي ملك للشعب اليهودي وعاصمتها القدس العاصمة التاريخية لإسرائيل وهذه الحقيقة هي حقيقة تاريخية تابتة ولالبس فيها.

    هاهم الفلسطينيين أنفسهم يحمون ظهور المغرب والمغاربة ولايزالون ينعتون المغاربة بإخواننا وأحبابنا والشعب الأصيل ويباركون للحكومة المغربية ويقولون أن المغرب هو فخر الأمة العربية ولن يسمحوا بنشر ولو كلمة أف على المغرب والمغاربة في منابرهم، وإن أتى مغربي وشتمك في منابر العرب ينصره الأدمين ويقوي تعليقاته بينما يقمع تعليقاتك ليظهر أن المغربي انتصر عليك، فأي قضية عند المرتزق العميل؟؟ لافلسطينيين ولاالعراقيين ولاالسوريين ولااللبنانين ولاالمصريين كلهم مثل بعض، العرب سيظلون يسترزقون ويتمسحون بسيقان المغاربة حتى ولو اعترفوا بلوسيفر إلها على الكون لأن المغاربة تيعطيوهم الدرهم.

    -2
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  • Mohasimo
    12 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    انا ضد التطبيع مع الصهاينة لانني غيور على قضيتنا الاسلامية الاولى لبغا يبيع فهذاك شغلوا وهو المسؤول عليه امام الله، اما قضيتنا الوطنية سوف نتقاتلوا عليها وتحية لقواتنا المسلحة رجال ديال بصح لي ساهرين على امن بلادنا والصحراء مغربية ابى من ابى وكره من كره.

    2
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  • Rachid nederland
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    المغرب فوق كل اعتبار.هناك الكثير من أشباه إسرائيل مجرد أشقاء شفهيا..

    -5
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  • خيرالدين
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    مع الاسف تحول 180 درجة. كان يقول انه ضد التطبيع، و الان يقول انه ضد صفقة القرن. الشعب ليس غبيا. إذا كنت خائفا من قول كلمة حق، فاستقيل، و امكث في بيتك.
    الشعب المغربي ضد التطبيع.

    133
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  • سعيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 07:12

    من المنطقي جدا ان يكون رأي رئيس الحكومة مع ملك البلاد لكن ننتضر رأي صاحب التقاعد السمين الذي كان يناصر دائما فلسطين و يضع شعارها على كتفيه

    12
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  • نعم للتطبيع
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    لمن يقول الشعب ضد التطبيع، من أعطى لك الحق في ان تتكلم باسم الشعب؟ تكلم عن نفسك.
    أنا مع التطبيع وكثير مع أصدقائي مع التطبيع، وهو في الحقيقة ليس تطبيعا بل إستئناف العلاقات التي كانت سابقا.

    ألم يقولون لنا تجار الدين الإسلاميين أن لفلسطين وللأراضي "المقدسة" إلاه يحميها، فإذن فلندع الله يحميها، ألم يقولون لنا أنه على كل شيء قدير؟

    -10
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