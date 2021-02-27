العثماني: هاجس الخصوم "خطر الولاية الثالثة" .. و"البيجيدي" لن ينقسم

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه يتعرض لهجمات شرسة وحملات إعلامية وسياسية مستمرة تحاول أن “تسيء إلى العدالة والتنمية وكأن هذا الحزب هو وحده الموجود في المغرب”.
واعتبر العثماني، في كلمة له بالملتقى الجهوي الخامس لشبيبة العدالة والتنمية بفاس مكناس، أن “بعض الأقلام تخصصت في البيجيدي للتشويش عليه وكأن الحزب ليس لديه أي إيجابية تذكر”، متسائلا: “إذا كنا كما يروج البعض فلماذا إذن صوت علينا المواطن مرتين؟”.
ورداً على انتقادات إخوانه في الحزب، رحب العثماني بفتح نقاش داخلي، وقال: “نقوم بالنقد الذاتي والصريح والجريء إذا اقتضى الحال، لا مشكل لدينا”، مردفا أن “هناك أطرافا لديها هاجس حزب العدالة والتنمية، وهو خطر الولاية الثالثة”، ويقصد الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأردف رئيس الحكومة قائلاً: “نحن لا نفكر في الانتخابات، نستعد لها لكن الآن نخدم بلدنا إلى النهاية”، مشيرا إلى أن حكومته تعرضت لمحاولة الإسقاط مراراً تارة عبر مطالب سياسية بتعديل الفصل 47 من الدستور وتارة أخرى عبر دعوات بإنشاء حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، معتبرا هذه المطالب بمثابة “بالونات اختبار” يواجهها حزبه في كل مرة.
وتابع الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة، أن الكثير يراهنون على انقسام “البيجيدي” أمام كل مرحلة يواجهها، معتبرا الذي راهن على ذلك فهو “لا يفهم أننا حزب متنوع فيه آراء مختلفة، ولم يسبق لنا أن قلنا لأحد لا تعبر عن رأيك حتى وإن كان مخالفا لتوجه الحزب”. وزاد أن حزبه يقبل بحرية التعبير ولا يكمم الأفواه “لكن أن تكون هذه الآراء بدون تجريح لأحد”، بتعبيره.
وشدد المسؤول السياسي، أن “نقطة قوتنا هي التنوع، ولن نتخلى عن أعضاء الحزب عندما يعبرون عن آرائهم حتى وإن كانت مخالفة لنا”، داعيا “البيجيديين” إلى العمل دون الالتفاف إلى ما اعتبرها حملات تشويش تستهدف تنظيمه السياسي.
وفي رد غير مباشر على بعض الغاضبين من القرارات التي مرت خلال ولايته الحكومية، جدد العثماني تأكيده أن العدالة والتنمية هو “فكر إصلاحي وسيبقى دائما كذلك وفق الثوابت الوطنية والتوجه الديمقراطي وحماية كرامة المواطن”، مضيفا: “نحن واعون أن نجاح الفكر الإصلاحي يحتاج إلى منطق التراكم ومنحى التعامل الإيجابي مع الفرقاء والشركاء بدل منطق الصراع والتنازع والتفرد”.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية يعيش نقاشا داخليا إثر تقديم إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني للبيجيدي ومن الأمانة العامة، وتعالي بعض الأصوات المنادية بضرورة تصحيح مسار “البيجيدي”.
الشعب فاق بالقوالب باركة من التبعكيك
أغلبية في حزب المصباح قدمو إستقالاتهم ليدخلو إلى حزب الحمامة لأنهم يظنون أنه الحزب الذي سيفوز في الإنتخابات المقبلة ولكن الحمد لله أصبح الشعب يعرف أن البرلمانين هدفهم هو بناء المصالح الخاصة وليس العامة وكل ما شاهدناه في أزمة كورونا والفيضانات كشفت أن الحكومة هدفها ربح الأموال على ظهر الشعب والسلام
س العثماني كن متاكد انكم لن تحلموا بالولاية الثالثةوابدا والسبب هو الكوارث التي تسببتم فيها للشعب المغربي زيادات افلاس بطالة ديون شح بخل لا تعليم ولا صحة الفوضى في البلاد وانتم تتنزهون فوق كراسيكم المريحة في الرباط وتضخكون علينا ما يهمكم سوى الكراسي والمناصب انتم وعاءلاتكم واولادكم اما الشعب فاخر ما تفكرون فيه فقط يؤدي الضراءب والغلاء والزيادات والاقتطاعات وبلا حشمة غادي تطلبو منو يصوت عليكم وباااااز
ماشي غير حملات إعلامية، حتى الشعب ماحملكمش و طلعتو ليه فراسو، غير قدمو إستقالات عالأقل نتفكروكم بشي حاجة زوينة ، و كلشي حاقد عليكم حيت منافقين و تجار الدين و بطبيعة الحال الحملة موجهة ليكم بوحدكم حيت انتم من يمثل الحكومة.
نقول للبيجيد ي ماذا حققتم للذين صوتوا لحزبكم منذ أن وصلتم إلى الحكومة وانتم على رأسها.
حزب المصباح صوت لصالح لغة الفرنسي في التعليم ضد اللغة العربية.
ووقعتم مع الصهاينة .
وتجهرون بالعلاقات معهم وتتحدون المغاربة بأنكم مستعدون لزيارتهم في اسرائيل
واين المبادئ التي كنتم قبل شهور تتغنون بها .
لقد بعتم الماتش وانتهى الأمر.
حزبكم وما حققتموه كما تدعون إلى مزبلة التاريخ نريد حزبا ينعش الاقتصاد ولا يغلق الابواب لقد وصلنا إلى حد الانفجار مع الحجر والمنع نريد أي حزب كالاستقلال أو الأحرار يجعل الحياة تعود وكلشي واكل أو مبرع.
انتهينا من ورق كلينكس و سنرميه في مجاري المياه.تفكروا يا مغاربة. ارتفاع اسعار المحروقات و المواد الاستهلاكية و زيادة ساعة و التعاقد و رفع سن التقاعد ورفع اقتطاع التقاعد و ….
كان الحزب مثلا يقتدى ولم يعد كذلك
راجعوا أنفسكم وراجعوا قراراتكم وارجعوا إلى قواعدكم
فليس هناك نار بدون دخان
ولغة الهروب إلى الأمام لن تنفعكم
لن تفهموا حتى يرخص الكيف في عهدكم لتكتمل الصورة. في عهد حكومة إسلامية أبيح كل محضور. من سيتق في الإسلام بعد الآن . سقوط مدوي أعدوه لكم و أسهمتم فيه بغباء او إغراء أو بأغلظ الإيمان إن لم فسيكون. لكن الله يصطفي اليه من يشاء. لقد طلبتم الأمر و الرسول الكريم قال إن لا نولي هذا الأمر لمن يطلبه.
نتائج إنتخابات 2021 محسومة لأن جلالة الملك نصره الله يعطي رئاسة وزراءه هذه المرة لأخنوش مما جعل أعظاء أحزاب المملكة يستقلون بشكل جماعي ويهربون إلى حزب الحمامة لتوزيرهم،وٱخرهم عمدة فاس الذي صرح أنه لن يعمل بليكي.
لماذا الشعب صوت عليكم مرتين؟ لان هذا الشعب كان يتأمل فبكم خيرا لكن العكس هو الدى حصل وبمنضوري الشخصى جميع الاحزاب لامصالح لديها سوى جمع ونهب ممتلكات هذا الوطن حسبنا الله ونعم وكيل فيكم.
العدالة و التنمية تستحق الولاية الثالثة و بنكيران كان يريد خيرا بالمغرب و كان من الأولى تحرير الغاز لأنه لا يعقل ان يستفيد كبار الفلاحين و أصحاب المشاريع الكبرى من دعم الدولة و الأولى أن يذهب الدعم للفقراء مباشرة
نتمنى الغاء الدعم عن الغاز و الدقيق و السكر المضر بالصحة
لم يصوت لكم سوى شريحة دوختموها بالقفة و الاضحية و اعمال خيرية اخرى نعرفها. نعرف جيدا كيف حضرتم لما أنتم عليه اليوم منذ سنوات ،أيام كنتم لا تترشحون اصلا.
أما الانتقادات المسلطة عليكم أنتم فقط،فلأن كثرة خرجاتكم و تصريحاتكم المستفزة توحي أنكم الحزب الوحيد في الحكومة الذي يحس بنفسه قويا و مغرورا بنفسه.
لا أحد يصدقكم حتى قبل فوزكم، الدليل عدد الأصوات!!! هي اصوات نعرف كيف تحصلون عليها.
انا شخصيا ومنذ البداية لم اكن موافق عليكم . المواطن صوت عليكم مرتين في اول مرة اغويتهم باللحي والدين والوعود الكاذبة . والمرة التانية كان عزوف عن التصويت ولم يثق المواطن لا بحزبكم بالاخرين . وهنا بقيت فءة تابعة لكم بها كانت لكم الاغلبية .
ستشكلون خطر على المغرب لو كانت ولاية ثالثة لكم . أنزل أسي عثماني إلى شارع وتشوف كيف شعب المغربي يكرهك ويكره حزبك . أما بنسبة أنكم فزتم بولايتين جاء
دالك بمكركم ودهاءم ووعودكم كادبة يا خزب إسلامي مغشوس
وداعا السي العثماني،لن تكون هناك لا ولاية ثالثة ولا رابعة،حزبكم لم يكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي،التغيير لا مفر منه وهذه سنة الحياة لا شيئ يبقى للأبد الا الخالق سبحانه.إجمعوا الأدوات واستعدوا للخروج.
حزب خان المغاربة وبان عن حقيقته,واستغل الدين من اجل الوصول الى الاهداف الدنيوية. اخبث حزب رايته في حياتي, اتمنى ان يترشح اليهود المغاربة للبرلمان ويشكلون حكومة,اني اثق فيهم كامل الثقة.
هاجس من الخصوم؟ بل هاجس وفيلم رعب للمواطن الذي لا دخل له بالسياسة ولاية ثالثة ستعني انهيار تام للقدرة الشرائية وانقراض للطبقة المتوسطة وحلول للاكتئاب الاجتماعي . ماذا تأكلون أو تشربون حتى تكون لديكم هذه الثقة كلها في النجاح إذا نجحتم سأترك لكم هذه البلاد الذي تجمعني بكم .
الولاية الثالثة !!!!!!!!! و باركة عليكم ….و اتمنى ان يكون ناصر بوريطة هو رئيس الحكومة…..
العلاقات مع إسرائيل ورفض البعض لها وتقنين زراعة الحشيش والخوف من فقدان المغرب لملاييرها جعل حزب لامبة يتزعزع ،الغريب أن باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة لانعرف ماذا يحدث فيها
في نظري كل ما يقال وكل ما قيل فإن حزب العدالة والتنمية يبقى الحزب الوحيد الدي مر في تاريخ المغرب وهو حزب مغربي إسلامي وكانت له شعارات وأماني وكان المغاربة ينتظرون منه الكثير ولكن انطبق عليهم قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهي قولة مشهورة عن الاحزاب السياسية الاسلامية وكان يقولها في محاضراته وهي #دخلوا ليغيروا فتغيروا. # لان الواقع والعيش وسط التماسيح شيء صعب لك الله يا وطني
صوت عليكم الشعب لأنكم كنتم تنادون بمحاربة الفساد والمفسدون . والقضاء على البطالة لكن مع الأسف جميع الوعود التي قطعتم على أنفسكم أخلفتموها . وشاركتم أعداء الأمس مسرحية الحكومة .فأصبحتم في مزبلة التاريخ . جميع الأحزاب فاسدة بدون إستثناء .يجب مقاطعة الإنتخابات
معلوم حتى واحد ما حاملكم من نهار شفناكم ما شفنا الربح مشيا بلا رجعة ان شاء الله
دخلتم علينا بالتسبيح فصدقناكم المرة بالاشهار على أن المغاربة سيكون لهم إيراد شهري مجانا.ام الآن فلن ننتخبكم لا بوعود ولا بتدين
أقول لك إذا لم تستح فافعل ماشئت لو كانت تدوم لدامت لغيرك .مافعلته في الشعب مؤخرا وبدون ذكر مافعلته سابقا أنت ورفيقك في الحزب بنكيران يعد اسوأ تسيير حكومي مرت به المملكة .الناس تعاني الأمرين في الشمال في الوسط في الجنوب وأنتم تزيدونهم بنقص في عدد ساعات العمل وتزيدونهم في الزيت والبيض والساعة المشؤومة……والقائمة طويلة لا تعد ولا تحصى أتمنى من كل قلبي أن أستفيق يوما ولا أرى اثرا لكم في الحكومة القادمة لم تكونوا لتحلموا بالوزارات لولا الربيع العربي وسداجة المواطنين الذين وثقوا في نفاقكم حتى تبين لهم أنهم خدعوا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريىئ منك إني أخاف الله رب العالمين . صدق الله العظيم.
صوتو عليك مرتين حيت دوختو الشعب بالاسلام.ازمة في كل القطاعات.شعب عاق بكون
على اثر استقالة احد الوزراء نطلب ان تشكل حكومة من التكنوقراط لاتمام المرحلة وللسهر على انتخابات نتمنى ان تكون نزيهة
mido لا نريد اي حزب كل البرلمانيين شفارة لا يهمهم سوى الحصانة وعدم دفع الضرائب والفساد و الكدب على المواطن منذ التأمينات والوعود الكاذبة مستمرة ولا شيء يتحقق الحل هو المقاطعة ماعمرني ف حياتي صوت على شي واحد حيت عارف بلي داكشي غير مسرحيات او بس
سبق وقلت أن سي العثماني قطب من أقطاب اللغويين الخشبيين.
سي العثماني يتساءل كيف فاز بالانتخابات وهذا دليل على بعد نظره الذي لا يتعدى نظره أو نظارته
ألا يعرف أن فوز حزبه جاء نتيجة تصويت فتات من الشعب فقط وليس كل أو على الأقل نصف الشعب.
مسكين هاد الرجل
مازال تيهضر
خاص شي محاكمه مشي شي ولايه تالته
صوت على بنكيران مشي العثماني
كل الأحزاب من نفس الطينة ،كثرة الأحزاب بدون فائذة
le prochain premier ministre doit étre técnocrate a mon avis je vois que lekjea ferais un bon premier ministre il a des qualité remarquable quand a akhenouche il a fait du bon travaille dans l’agriculture est la péche maritime il n’a qu’a continuer dans ce ministére
والله حتى تشوف بعينيك أسي العثماني.لمغاربة غلطو فيكم أو أداو الثمن غالي دبا راهم داعيينكم لله
حيت طلعتو وانتماتبداو فقطيع أرزاق الشعب أونهب جيوب الموظفين أو سترتو على اللصوص لكبار أو خدمتو دياولكم فالمناصب العليا .واش هذي هي الأفكار الإصلاحية؟.أما واحد بن كيران كلشي لمغاربة كيوكلو فيه الله على تحلايقيتديالو او تبانضيت.ضرب النقابات وضرب الاحتجاجات وضرب حقوق الموظفين
والعمال وتحالف مع الباطرونا الرجعية.