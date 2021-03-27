العثماني يحذر المغاربة من موجة ثالثة لـ"كورونا"

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا نسبيا.

وشدد رئيس الحكومة، في “تغريدة” له على “تويتر”، على أن عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش وصلت إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة، “وهذا مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله”، وفق تعبيره.

واعتبر عدد من المتفاعلين مع “تغريدة” العثماني أنها إشارة قوية تمهد لقرارات صارمة ستتخذ قبل شهر رمضان، متوقعين أن أماني المغاربة بتخفيف الحجر لن تتحقق في ظل الوضعية الراهنة.