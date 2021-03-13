العثماني يرفض اختلاق بنكيران مشاكل حزبية ويطلب الاعتزاز بتدابير الجائحة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن “إعلام” عبد الإله بنكيران: “تألمنا لما خطه الرجل، لكن هذا لا ينقص من قيمته رئيسا سابقا للحكومة وأمينا عاما سابقا للحزب”، معتبرا أن “ردود الفعل يجب أن تكون في اتجاه الحلول وليس لخلق المشكل”.
وأضاف العثماني أن “جميع المواقف والانتقادات مرحب بها، لكن التعبير بالكلمة الحسنة دائما جيد”، رافضا أن “يتم تضخيم كثير من الأمور والمشاكل الداخلية”، موردا أن “هذا النقاش الحاد صاحبنا لأربعين سنة، ولا يمكن على الإطلاق أن يضر”.
وتمسك رئيس الحكومة برفض اعتماد “القاسم الانتخابي الجديد”، معتبرا إياه “غير ديمقراطي وشاذا على مستوى الأنظمة الانتخابية في العالم. كما يثير اتحاد كافة الأحزاب لتمريره، ضد العدالة والتنمية، أسئلة كثيرة”.
وأضاف العثماني، أمام أعضاء حزبه في قلعة السراغنة، أن “باقي الأحزاب تعتقد أنها ستحاصر التنظيم عبر اعتماد التغييرات المطروحة”، معتبرا أن “البعض يتحدث عن خطر الولاية الثالثة للبيجيدي، ويحاول ترميم بيته خوفا منه”.
وفي السياق ذاته، اعتبر المسؤول الحكومي والحزبي أن “بلدانا كثيرة تغار من المغرب على مستوى تدبير جائحة كورونا، وتوفير الدعم لأغلب المتضررين، كما لم تتقبل الحركة الاقتصادية التي تعرفها المملكة، خصوصا بعد صدور مؤشر مناخ الأعمال الذي يعده البنك الدولي”.
وأشار الأمين العام لـ”البيجيدي” إلى أن “الحكومة تشتغل بشكل جيد، وعلى الجميع الاعتزاز بمنجزاتها، خصوصا في الملفات الاجتماعية”، معرجا على “اتفاق 25 أبريل” مع المركزيات النقابية، وأهمية المكتسبات التي وفرها للشغيلة على الصعيد الوطني.
وأورد العثماني، ضمن الموعد نفسه، أن “قرار حظر التجول الليلي يتداوله المجلس الحكومي على الدوام، كما يحس بأضراره على بعض القطاعات، لكنه يبقى ضروريا لاستحضار خطر الفيروس المتحور، وإمكانية انتشاره بين صفوف المواطنين”.
حزب العدالة و التنمية ادى المهام المنوطة به ههه الآن سوف نقوم بتكوين حزب جديد لكم بالنسبة للعشرية القادمة و هاكذا دواليك ….
آشمن اعتزاز بالتدابير الله يهديك آسي العثماني؟ ماكاين لا دعم لا والو.. بنادم ميت بالجوع؟ وتابعينو الاقساط البنكية والكراء وربي لي عالم بيه وتقول لينا الاعتزاز؟ والله يهديك
” ما غاديش تسالي من هاد التمثيلية ديالك راه ريحتك عطات، بركة ما تبقى ضحك على الشعب وعلى راسك بهاد الوعود الكاذبة منين شديتي الكرسي وانت غير كارثة ورا كارثة الله يعطيك ما عطا لشارون إنشاء الله…! ”
وأضاف العثماني، أمام أعضاء حزبه في قلعة السراغنة، أن “باقي الأحزاب تعتقد أنها ستحاصر التنظيم عبر اعتماد التغييرات المطروحة”، معتبرا أن “البعض يتحدث عن خطر الولاية الثالثة للبيجيدي، ويحاول ترميم بيته خوفا من حزب المصباح”.
اشنو عندكم من وزارات الان حتى تشكلون خطر
ومن ادراكم أنكم سوف تتوفقون في ولاية تلاتة لا اضن أن المغاربة سادجون إلى هاته الدرجة لن تنطوي علينا هاته المرة خطاباتكم الدينية كفانا ماعشناه ابان حكمكم فلن ننجر وراء اسالبكم الوقحة والتي استطعتم بها أن تكسبوا عقول المواطنين فالمؤمن لا يلدغ من الجمر مرتين صدق الرسول الكريم
ميعادنا يوم الاقتراع
العثماني رجل نزيه ومحترم فرق كبير بينه وبين بنكيران المغرور الدي يخال نفسه هو الحزب
جاءحة كورونا اهون من جاءحتكم يا تجار الدين كل القوانين التي لم تمررها الحكومات التي مرت مررتموها أنتم الله باخد فيكم الحق يا حزب الندالة والجاهلية هاكدا حال الجائع عندما يشبع
العثماني ليس لا رجل دولة ولا رجل سياسة …باش نكونوا مفاهمين …الناس لي وضعوا ثقتهم في هذا الشخص ليدبر أمور الدولة وضعوا ثقتهم في الشخص الخطأ …العثماني يصلح أن يكون معلما …ربما …يصلح أن يكون فقيها في جامع ديال الحي ….ربما …يصلح أن يلقي موعظة ….تربما …أما أن يكون رجل دولة ، يفكر ويدبر ويسير ويخطط ويتخد القرارات ، فهذا أمر بعيد عنه بعد الشمس عن الأرض ….الدليل : ان من يتتبع خطابات العثماني يجده يدور في نفس الحلقة المفرغة ويكرر نفس الكلام والمشكلة أن كلامه غير مقنع وهو يعتقد في قرارة نفسه أنه مقنع ويقول شيئا ، والمشكلة الأفظع أنه لا يريد أن يقر بأن هناك مشاكل في حزبه ومشاكل في طريقة تدبيره لقطاعات كبيرة ومشكلة في تنازلات قدمها ويقدمها ويجد لها تبريرات ولو اجتمع الجن والإنس ما اقتنعوا بهذه التبريرات ….أيها السادة : افتحوا عينوكم جيدا : لي عندو راه عندو ، هاد السيد مسكين راه معندوش …والسلام
كم من جلباب ناصع البياض وبداخله قلب أشد سودا من الفحم… !! تقنين الكيف والتطبيع مع إسرائيل ..ووو… يعتبر في نظر العثماني تضخيم أﻻمور …!! الله اكبر اكلتم الغلة باسم الدين وبدأتم تنقلبون على اعقابكم !! هذا كله ليس دفاعاً وﻻ حبا في بن كيران وﻻ فرداً من افراد حزب النفاق والتطبيل والتزمير… ﻻن ايا كان منكم مستعد على ان يفعل أكثر من هذا ، ﻻجل دنيا وزينتها ..ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا.
الاتفاق المشؤوم الذي فرق بين الموظفين حاملي الشهادات. هل ارتاحت ضمائمركم، إن كانت لكم ضمائر، بعد ما فعلتموه وما تفعلونه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.