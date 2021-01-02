العثماني يستعين بـ"فتاوى ابن تيمية" لتبرير توقيع الاتفاق مع الإسرائيليين

ما زال توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الإعلان المشترك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يثير الجدل داخل صفوف تنظيم حزب الإخوان، مهددا بتفجيره من الداخل؛ وهو ما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني الأخير.

ويقود العثماني، منذ التوقيع على الاتفاق سالف الذكر، حملة تواصل مكثفة مع أعضاء حزبه، بهدف إقناعهم بأن هذا التوقيع يتجاوزه وأنه لم يكن مخيرا فيها، إلى درجة أنه استعان بفتوى لأحمد ابن تيمية تتعلق بفصل تعارض الحسنات والسيئات؛ وهي الفتوى التي تعدّ من أكبر فتاوى القتل والتي تلجأ إليها التنظيمات المتطرفة لتبرير القتل.

واستغرب العديد من أعضاء حزب “المصباح” لجوء الأمين العام إلى هذه الفتاوى العنيفة لتبرير قرار يهم الدولة المغربية في مجال العلاقات الدولية، معتبرين أن إقدام العثماني على هذه الخطوة يعد بمثابة رد فعل يحاول من خلاله التملص من المسؤولية والدفاع عن قراره كرجل دولة.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن العثماني هدد بالاستقالة من الأمانة العامة للحزب في حال ممارسة أي ضغط عليه، مشددا سواء في لقاء الأمانة العامة الأخير أو مع الفريق البرلماني على أنه يتحمل مسؤولية التوقيع وأنه يمارس مهامه كرجل دولة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من حزب “المصباح”، فإن العثماني خاطب نواب فريق وأمانة “المصباح” قبله بالقول: “أتحمل مسؤوليتي كرئيس لحكومة المملكة المغربية”، مضيفا أن “التوقيع على الإعلان المشترك كان باعتباري رجل دولة. لذلك، فكرت في تقديم استقالتي من الأمانة العامة رفعا للحرج على أيّ عضو في حزب العدالة والتنمية”.

وفي هذا الصدد، كشفت برلمانية عن حزب “المصباح”، في تدوينة على “فيسبوك”، أن” الأمين العام في وضع لا يحسد عليه”، مضيفة: “والله كان خطابه فيه الكثير من الحسرة والمعاناة من ذلك الموقف الذي حتى هو لم يكن في علمه أن يكون هو من سيمضي الاتفاقية”.

وكشفت البرلمانية، التي حذفت تدوينتها بعد ضغط من مسؤولي الحزب، أن العثماني استحضر، في لقائه مع برلمانيي “المصباح”، جميع السيناريوهات، ومنها الامتناع عن الإمضاء وتقديم الاستقالة من الأمانة العامة ومن الحكومة؛ لكنه خاف أن يزج بالمغرب وبموقف الملك والحزب والقضية الوطنية كلها نحو المجهول، مضيفة نقلا عن العثماني: “كان القرار الأخير وهو يعلم ثمنه، فاختار أن يضحي بشخصه هو، وممكن الحزب أيضا؛ لكن الحفاظ على صورة المغرب ووجه الملك والمملكة أمام العالم”.

وأضافت برلمانية “البيجيدي” أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية “لم يذق، منذ ذلك الإمضاء، طعم النوم ويحس بالخزي سيتبعه مدى حياته ولا يعلم كيف يواجهه ولا كيف يصلحه”، موردة: “لكن اليوم يقول إن كل الأمر في يد الحزب؛ وهو رهن الإشارة، وأيّ قرار يتخذه الحزب فسيكون أول مصفق له ومرحبا”.