العثماني يستنجد بـ"رئيس الحكومة" لمواجهة القاسم الانتخابي بالمحكمة الدستورية

يستعد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للطعن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، مستعملا صفته كرئيس للحكومة التي تتيح له إمكانية تقديم الملاحظات الكتابية للمحكمة.
ولأول مرة، سيحكم العثماني الهاجس الانتخابي وهو يستعمل صفته كرئيس الحكومة في صراع حزبي أمام القضاء الدستوري، حيث يرتقب أن يرافع ضمن ملاحظاته الكتابية ضد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية الذي أقره البرلمان بغرفتيه، حيث سيدفع بعدم دستورية هذا المقتضى.
ويتيح القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية “لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”.
وفي هذا الصدد، أكد قيادي في حزب العدالة والتنمية لهسبريس أن الحزب قرر سلك جميع الآليات القانونية والدستورية لمواجهة القاسم الانتخابي، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة سعد الدين العثماني أو الفريقين البرلمانيين، مشددا على أن الحزب لا يمكن أن يسمح في استهداف الديمقراطية.
وينص القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية على أن يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة المذكورة، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور، مضيفا أنه “يشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع”.
وذهب الحزب الحاكم إلى اعتبار “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية يُخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويُعاكس التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية”.
وشن حزب “المصباح” حملة اتهام ضد وزارة الداخلية، معتبرا أن نقاش القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية يعرف سجالا يتضمن العديد من الموتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حولوا عناوينهم، حيث يتساوى الأحياء والأموات في تحديد من سيمثلهم بالمجالس المنتخبة.
وأعلن الحزب الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل للقاسم الانتخابي، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة؛ وهو ما يضرب أساس العملية الديمقراطية، وهي التنافس.
الشعب يريد تنمية وليس انتخابات صورية امام المجتمع الدولي انتاخابات المرقة والزرقة…….
النجاح على 0,3/10 هاذ العام والمجتهدين المتفوقين يفرقو نقاطهم مع زملاؤهم الضعاف. ما فيها باس ينجح كولشي اولداتي.
حزب التجمع الوطني للأحرار دائم التفاعل بشكل كبير مع أي قضية من قضايا الوطن ما يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة
دعم حزب التجمع الوطني للاحرار لقرار القاسم الانتخابي ايجابي لكونه يتسم بنوع من الديمقراطية وتمكين جميع الاحزاب في المشاركة السياسة واعادتها الى الواجهة
القاسم الانتخابي لن يخدم مصالح حزب البيجيدي و في نفس الوقت هو في صالح المواطن اولا لأنه سيعطي فرصة للاحزاب السياسية الصغيرة لتواجد في المؤسسات المنتخبة و هذه الاحزاب السياسية الصغيرة تكون في الغالب من تأسيس شباب و غيورين على البلاد
حزب العدالة و التنمية كيقبل الديمقراطية ملي كيقولها ليه راسو و طبعا ملي كتناسبو كفاكم مسرحياات و استغلال الفرص
التجمع الوطني للاحرار يتفاعل بإيجابية مع القاسم الانتخابي و الذي سيكون لها اثرها الكبير على المغاربه
لا يمكن أن اثق في حزب العدالة و التنمية مجددا من بعد داكشي اللي داروه كامل.. اقتناع شخصي بعيد كل البعد عن النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية
سقط القناع على عصابة تجار الدين التي أفقرت الشعب ودمرت قدرته على الحصول على لقمة العيش
القاسم الانتخابي دار البيجيدي تهجاج ههه حيث عرفين راسهم ماغادي اديرو به والو و حتا كاع الا ما كان القاسم الانتخابي والله مايديرو والو حيث الشعب عاق وفاق
يوم بعد يوم يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه هو البديل الحقيقي و القاسم الانتخابي بين حقيقة البيجدي
هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش
الحزب يسعى دائما إلى تشجيع الشباب على ممارسة السياسة من خلال برنامج لكم الكلمة .
ادوي المغاربة كاملين قالو كليمة واحدة هلكانتا العدالة و التنمية و لا مجال لتجديد الثقة في من خانها.
انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا لا.. حيث هادشي اللي تيديرو بزاف و فيه ريحة الأنانية عاطية نيت
السؤال المطروح هو من يقف هذه الحمله ضد هذا الحزب يوميا مقالات تبخس هذا الحزب يا ترى من يقف وراءكم
نفتخر و نعتز بحزب التجمع الوطني للاحرار اللذي يؤمن بقدرات الشباب تحت شعار التغير و العصريه و التأقلم مع الحاضر
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و بني على أسس صحيحة تحمل في مضامينها الترافع عن قضايا الشباب
أنتم من قام بالتسامح والتساهل في العديد من الأمور لدرجة أنه كل من هب ودب يركب عليكم، حكومة بالإسم فقط ولا قيمة لها
صراحة لو تم رفض الطعن فالمغرب في الهاوية،
أنتم من دعم وزارة الداخلية في الأول كمنع المظاهرات والمحاسبة وغيرها فماذا تنتظرون من شعب لا حول له ولا قوة.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسابنا عند الله عز وجل
القاسم الانتخابي اربك الدئاب الملتحية و اخرجها من جحورها و جعلها تضرب عرض الحائط بالتدابير الاحتزارية مما يستوجب داخل قانوني و تحرير مخالفات في حقهم
الله ايهدي مخلق.. اما راه هدشي متيشرفش البلاد اللي فيها المؤسسات و الأحزاب السياسية اللي تتحمل مسؤوليتها، أما ما يقوم به نواب العدالة و التنمية فهو تخربيق صافي
برنامج لكم الكلمة برنامج حزب أعطى نفس جديدة و دينامية كبيرة لتأطير الشباب و إعطائهم القيمة التي يستحقونها هنيئا لحزب التجمع الوطني الاحرار على هذا البرنامج.
القوانين الجديدة ديال الانتخابات عرات على الواقع ديال بعض الأحزاب الجشعة و اللي تتشوف غير راسها
بالله عليكم هل القاسم الانتخابي يرعبوكم الى هذه الدرجة و من هذا التعليق اقول لكم ايها البواجدة سوء بالقاسم الانتخابي او غيره لن يثق فيكم الشعب مرة الاخرى . انتهاء الكلام
القوانين التنظيمية تحال على أنظار المحكمة الدستورية بصفة إلزامية من طرف رئيس الحكومة ولسي لهذا الأخير الاختيار ‘ أما المسطرة التي أحال عليها صاحب المقال فتنطبق على القوانين العادية
تحية لبع الاحزاب على موقفه اتجاه القاسم الانتخابي الذي يعتبر انتقل لبلادنا لخوض تجربة سياسية جديدة منبنية على الديمقراطية التشاركية
القاسم الانتخابي دار فيهم حالة من هنا كيبان بلي حزب العدالة وتنمية تهمه مصالح الشخصيىة فقط
العدالة و التنمية بغات تضرب ولاية ثالثة و لكن اش دارو بأن اعطيهم للمغاربة ولاية أخرى
حزب التجمع الوطني الاحرار استطاع أن يغير صورة السياسة في المغرب وصالح الشباب مع الفعل المدني والسياسي والقاسم الانتخابي فرصة للمغرب
هههه هاذ البواجدا ولاو كيشفو مساكن غير سمعو القاسم الانتخابي كلشي جاي كيجري حيث غادي اقطع ليهوم البزولة منا عايشين
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا لكم الكلمة الذي اعطىً الشباب مكانته التي يستحقها في المغرب عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
من أدق تعاريف التخلف ان الشخص او الدولة تحمل تناقضات بدون شعور !؟ العثماني لما وجد نفسه محاصرا بأسئلة التطبيع قال أنه يمثل حكومة صاحب الجلالة وهذا الموضوع أكبر منه ومن حزبه !؟ والأن وبسبب موضوع الإنتخابات تبرز بوضوح شخصية الأمين العام للعدالة والتنمية على حساب رئاسة الحكومة! ؟ وهل نجد لهذا النوع من التفكير والسلوك تعريف أخر غير التخلف والنفاق الديني والسياسي والوجودي
دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار متواصلة، واصلوا المسار أنتم في طريق الرقي بالعمل السياسي المغربي
هههههههههههه عاد بغا يترجل حيت خرجو فيه فاص كون كان الأمر كيتعلق بشي قرار ماشي فصالح الشعب والله ما يهضر. النفااااق
ليست هناك في الوجود قوة تستطيع الوقوف في وجه الشعب ، فقناا ا رباعة المنافقين مهما أوتيتوا من سطوة و جبروت ، كفاكم مسرحياات , من انتم !!
حزب التجمع الوطني الاحرار اعطى فرصة لشباب للمشاركة في العمل السياسي من خلال برنامج لكم الكلمة و دعم قرار القاسم الانتخابي نحن نستبشر خير من الاحرار
اي ديمقراطية تتحدثون عنها يا تجار الدين.
تبا لكم ايها الخونة المتملقين. مكانكم في مزبلة التاريخ.
اف منكم ومن سنواتكم التي كانت كبوسا ونرجوا ان يزيح الله عن.
ايها المغاربة لاتنخدعوا بمن يستعمل الدين. فالدين لله وليس لهم.
يقولون حزب إسلامي كأننا نعيش في بلد لا إسلام فيه.
لتحقيق الديمقراطية التشاركية على الحزب العدالة تسلك الطريق الذي سلكه بعض الاحزاب السياسية التي تدعم قرار القاسم الانتخابي
كون على يقين اسي العثماني بلقاسم الانتخابي و لا بلا به و الله مانصوت عليكوم
أظن أنه بدل رسم رمز المصباح في هذا الكاريكاتور كان الأجدر رسم الديمقراطية وهي تغرق،باعتماد هذا القاسم لا ضرورة للتصويت.أتمنى أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة في قراراتها ولو لأول مرة في هذا البلد العزيز
كون حزب العدالة والتنمية كيخدم مصالح الشعب وكيجري مورلها بحال كما كيدير دبا فالقاسم الانتخابي لباس حزب يخدم مصالحه فقط
الباجده هدفهاا المصلحه الشخصيه لا غير ، لي غنقولو لكم الشعب فاق و عاق و فهااد الزمان لي قاري و لي مقاريش الكل أصبح وااعياا بحقيقتكم لهلى يرد بيكم
القاسم الانتخابي هو مرحلة ديمقراطية جديدة و فعالة في صنع القرار السياسي و لن يدعم هذا القرار الا الاحزاب التي تبحث عن تحقيق التغيير و الاصلاح الحقيقي
حزب العدالة والتنمية لا سامحكم الله قبل ما طلعوا درتو للمواطنين الترݣااد فالتبن بكثرت الوعود الزائفة و صافي داباا قلبتو وجهكم لا أعمال لا أمجاد
سيير كاع نتا لمحكمة لاهاي و الله منصوتو عليكوم حيت نتوما سبب المشاكل فاش عيشين
اذا كان الأمر على هذا الشكل كما هو واضح فلماذا الانتخابات من اصلها ؟ما الفائدة منها ان كانت المقاعد ستوزع على الاطياف السياسوية؟ ان لم تعاد التسجيلات في اللوائح الانتخابية فلا فائدة منها والانتخابات هي الاخرى فلا فائدة ترجى منها وبما ان صاحب الجلالة نصره الله هو من يعطي أوامره المطاعة لكي تنفذها الحكومة فلا داعي لوجود برلمان او حكومة مع العلم ان الانتخابات ما هي إلا مضيعة للمال العام و البلد في امس الحاجة إليه للنهوض بالتعليم والصحة والشغل واستثمار تلك الملايير في تنمية البلاد والعباد وخير دليل على ذلك خطابات صاحب الجلالة في كل مناسبة وانه نصره الله واع كل الوعي بان الحكومة والبرلمان لا يقومان بالمهمة التي من اجلها أحدثتا .كفانا نفاقا .ان كان النواب والحكومة سيعملون لصالح الشعب فاهلا وسهلا وان كان وجودها لأجل المصلحة الشخصية فلا خير يرجى منهما.
هدا غير الاحساس بالخطر البيجدي قربت وقتهم امشو فحالهم مقدمو والو لهاد البلاد خدمو مصالحهم كتر مخدمو مصلحة الوطن
لي بدااه بن كيران او بالاحرى بن زيدان غيكملو لينا العثمااني ، تعديتو على الشعب و فتو حدودكم لتسقط اللاعدالة و اللاتنمية
خاص المغاربة يقطعو مع تجار الدين و فالانتخابات المقبلة يقاطعوهووم و ميصوتوش عليهووم حيث فهاد جوج د الولايات ماشفنا معاهوم غي البؤس و يعطيو فرصة للأحزاب الوطنية اللي بااغاا تخدم البلاد حيث مابقااتش فتخرااج العنين و الهجووم و تقليل من كفاءة الناس
حزب العفاريت و التماسيح باقي ماساليتووش و ماعيوتووش حنا بعداا عييناا منكووم.
يمكن ان تبدل و تحول الجباال و من المستحيل ان تبدل و تغيير طبع البشر العثماني و بن كيران ( بن زيدان) أشخااص عديمين الضمير و ضعيفين الادراك ، الله يخد فيكم الحق
تجار الدين شحال مقدكم تضحكووو على الشعب المغربي الحل الوحيد عندكم هو تعطونا التيساع انتم متصلحوش لتسير البلاد.
كون غير ديرو خير فراسكم او فينا او تغبرو علينا كمامركم ما نافعين بوالو من غير المصائب او الكوارث
حزب البيجيدي اليوم فقد طهرانيته وانتهى دور برنامجه المبني على الاستعطاف الديني لم تعد لغة المظلومية لها دور في كسب الاصوات والاستقطابات يا تجار الدين
بعض الاحزاب يدعمون قرار القاسم الانتخابي وابان على حسن نيته في تحقيق الديمقراطية التشاركية
صراحة هادشي ماشي غريب على تجار دين ديما مصلحتهم هي الاولى او شي الاخر من بعد ولا بلاش كاع الله يغبركم علينا اتريكت المنافقين
الشعبوية والتجارة في الدين بالعواطف. اخطر شيء هو ان لاتفعل شيئاً لكي تغير الواقع وتبكي لأنك تريد السلطة الى الأبد، ذلك هو حزب العدالة سبب كل المصائب التي طالتناg
غير سمعتو بالقاسم الانتخابي او نتوما تسيفو قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة الله ياخد فيكم الحق…او زايدينها بتخراج العينين
حتى القضية فيها مصلحتكم ايها الفاسدون عاد باغي تبين صفتك الحكومية ولكن هادشي علاش لاتستعمله عندما تكون في قضايا تخص المواطن سيرو مشيا بلا رجعة وكون كنتو ايها المسؤولون هاد الوقت ليس وقت الانتخابات وحنا والشعب مزال ماخرج من ارمة هده الجاءحة واش المواطن عندو العقل دابا بايفكر في الانتخابت وهو مؤزم
عيني فييه و ما قديت علييه ورييونا كفاءات حزبكم نشوفوهووم وااش يعول علييهووم الواحد و يتكل عليهووم مغرب الغد مابقااتش فاللحية و فالخطاب الديني بقاات فالكفاءة و العمل
كيف العادة حزب الباجدة غير سمعو ب القاسم الانتخابي خرجو عينهم …ساعتكم قربات الشعب عاق بيكم انشاء الله نتهناو منكم ف اقرب وقت
العدالة والتنمية فقدت المصداقية ديالها تخدم مصالحها الخاصة القاسم الانتخابي ماهو سوى اجراء سيوعيد الاحزاب المنسية الى الواجها
لم نشاهد من حكومة العدالة والتنمية سوى مزيدا من النفاق و التصريحات اللامسؤولة والتعنيف غير المبرر وتدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وقهر المواطنين بوذلك من اجل كبح أشكالهم النضالية اذن جاء وقت الحسااب و لتسقط الدئاب الملتحية
لو كان تجار الدين يكترثون لهموم المواطن المغربي كما يهتمون بنبيهم قردوغان لكنا في أفضل حال
كون غير كتخدمو كتر ما كدويو كون المغرب مشا بعيد الله ياخد فيكم الحق
عيينا من خطاب التسويف، البيجيدي لن يصلح شيئا لأنه ببساطة لا يملك الأليات ولا الإرادة لذلك. البحث عن البديل أصبح حتمبا بعد أن استنفد الإخوان فرصتهم دون جدزى.
ولينا كنطلبو غير التعادل مع هاد الباجدة خرجتو على البلاد من نهار ترأستو الحكومة مشفنا النهار البيض
حزب لاعدالة ولا تنمية عيينا من نيفاق الكدوب خوييو ساحة ل سيادكم لي باغين يخدمو لبلاد…
عيينا من خطاب التسويف، البيجيدي لن يصلح شيئا لأنه ببساطة لا يملك الأليات ولا الإرادة لذلك. البحث عن البديل أصبح حتمبا بعد أن استنفد الإخوان فرصتهم دون جدزى.
المصباح خائف أن يستفيق ذات صباح ولا يجد الكرسي الوثير والتعويض السمين والإمتيازات المختلفة، لذا فهو يحاول أن يسلك جميع السبل التي تضمن له البقاء وطبعاً بقاء ما ذكر سابقاً. واش فهمتوني ولا لا.؟
لا شك ان القاسم الانتخابي لن يعجب تجار الدين الدين يطمحون للفوز بولاية تالتة لانه يشكل خطر عليهم
من خلال ماجاء في مضامين القاسم الانتخابي نرى فعلا من بعض الاحزاب تحقيق الديمقراطية التشاركية التي هي اساس التغيير و الاصلاح الحقيقي
القاسم الانتخابي و ما أدراك ، ارتااحوا أصواتنا ليست لكم في الانتخابات المقبلة
حكومة البيجيدي من اسوأ الحكومات التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لا استراتيجية لحل الازمات ولا ابداع سياسي لصرفها. و زايدينهاا بكل مرة كيمارسوا الهجوم و كيستاهدفو بيه احزااب أخرى اللي عنهاا مواقف تابثة و ظهور قوي فالساحة السياسية
حزب العدالة او التنمية باغين يخلوضو كيف بغاو الله ياخد فيكم الحق… ااشعب ماغاديش يصوت عليكم غير بلا متعدبو راسكم
أساند وزارة الداخلية فيما ذهبت إليه وهو احتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد الأصوات المدلى بها لأنه لا يعقل أن تقود العدالة والتنمية الحكومة فقط بمليون ونصف صوت دون اعتبار حوالي 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت فذلك مخالف للأعراف الديمقراطية وإن شاء الله المحكمة الدستورية ستخيب انتظارات تجار الدين. شكرا هسبريس.
تبارك الله كتعجبونا غير فتخراج العينين او الشفوي… راكم فاهمين سياسة غلط
القاسم الانتخابي قرار ديمقراطي وحزب العدالة لا تهمها سوى مصالها اضلا الشعب المغربي فاقد فيهم التقة مطالعينش مطالعينش
الشعب باغي لي يخدمو او يحقق متطلباتو ماشي لي يقهرو غي يالنفاق او الكدوب
أراد العثماني ان يكون الخصم والحكم..او معتصماه انقدنا من هذه الحكومة ! لقد تجاوزت الحد في النفاق و الشلهبنة ..حكومة البواجدة استثناء لم يجد بها تاريخ المغرب الحديث..اقضى.. اقضى… وهي عبارة شتم بالامازيغية لمن ترد له الزوال والهلاك لهذه المهلكة.
حزب لا عدالة ولا تنمية الشعب عاق او فاق بتخلويض ديالكم ساعتكم قربات
ان سياساتكم في جميع المجالات كلها تسير في الاتجاه المعاكس لطموحاتنا و أصبحت تنغص حياتنا الله ياخذ فيكم الحق… المناصب والتعويضات والتقاعد المريح هذا كل ما تنشدونه…..
اتضح معدنكم درتو حالة على القاسم الانتخابي لانه للاسف يشكل خطر عليكم كون غير كتخدمو البلاد كما كطيرو دبا لاسف فقدنا تقة الكاملة فيكم
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي سيأخدكم إلى كوكب المريخ .وهما من الأوائل في النقل السياحي للفضاء.
لابد من التصويت بكثافة لللغيورين على اصلاح البلاد والرقي بها
لابد من تشبيب الحياة السياسية بالكفاءات القادرة بالسير بالبلاد الى الامام والقاسم الانتخابي هو الحل
طبيعت الحال مغيعجبهوم هاد القاسم الانتخابي لانهم للاسف تهمه مصالحهم اما الاجابيات ديال القاسم الانتخابي مكتهمهمش حزب تقب الورقة ملخر
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام… انتم ممخرجكمش القاسم الانتخابي هاد المرة غادي ابان كلشي
الانتخابات مسرحية لا اقل ولا اكثر اين الديموقراطية عندما تجد وزارة الخارجية تملي على رئيس الحكومة قراراتها ما يفعل فهل هذه ديموقراطية لا والله
من الافضل حل البرلمان ومجلس المستشارين الذين ينخرون المال العام بدون عمل
وها نحن نرى استفزازات الجزائر اليوم في فيكيك ما ذا حدث لا شئ الحكومة صامتة كان الامر لا يهمها
يجب علينا وفي اطار احترام اصوات و اراء الناخبين كما يقولون
ان نجبرهم و باقتراح من الكتلة الناخبة على اضافة ورقة انتخابية اضافية بيضاء مفادها حل البرلمان بغرفتيه تحتسب في العد
وسنرى آنذاك مدى احترام الشعب و الدمقراطية
العدالة و التنمية مشات غالطة يحساب ليهم واش باقي غادي نشوفو فيهم. الما و الشابة تال قاع الغابة.
يالاه ما صدقنا نتهناو من هاد الباجدة كايجيو كيخرجو لينا ف حاجة أخرى سيرو الله يهنيكم.
ههه هاد الباجدة طامعين فالحكومة الجاية من عندي انا هير سيرو راه عقنا بيكم،هير سيرو حاولو تكمشو.
نطالب بعدم المماطلة وبعدم جعل البرلمان حلبة صراعات حزبية وانتقام البرلمانيين من بعضهم البعض نطالب بأحزاب و برلمانيين متطوعين مع محاسبتهم قبل ولوجهم ألبرلمان و وقبل مغادرته
حزب اللاعدالة و اللاتنمية كيشوفو غير مصالحهم الشخصية و من نهار طلعو و حنا اللور اللور لحد الآن.
حزب العتلة و 800 مازال ما بغاو يحشمو و كل نهار مخرجين هضرة فشكل ،ساعتكم قربات اخوتي.
هاد تريكة الباجدة خرجو على الشعب و لكن قرب يجي الفراج و نتهناو من صوتهم نهائيا، الشعب عاق و فاق.
إلى السيد رئيس الحكومة، إذا كنت تشك في مصداقية المسجلين في اللوائح الانتخابية، وعدم ملائمتها الواقع. بالأحرى أن تدفع بنص قانوني يلزم التصويت بالبطاقة الوطنية وإلغاء كل اللوائح الانتخابية. عوض الإعتراض على نص قانون القاسم الإنتخابي.
تبين للجميع أن هاجسكم الأول هو الإنتخابات و المقاعد المحصلة وليس مصلحة الشعب كما تدعون دائما، و التاريخ سيذكر دائما إنجازاتكم المذلة والمشينة للشعب المغربي على جميع المستويات.
أكبر غلط درناه هو نهار صوتنا على هاد القماقم تاع العدالة والتنمية ،و طلعناهم لمجلس القرار ولكن عمر داوود مايعاود.
ان لم تستحي فافعل ما شئت ،زعما هاد تجار الدين مابغاوش يدخلو سوق رأسهم و يتركنو فهاد شوية د الوقت اللي بقا ليهم فالحكومة.
شخصيا هاد حزب الحلايقية كيجيوني هير بحال إيلا مقشبين علينا،تمسكن حتا تمكنو و قلبو علينا.
الحق يعلو ولا يعلى عليه من حقه اللجوء إلى المحكمة الدستورية لأن هذا القانون الذي أجمعت عليه جميع الأحزاب السياسية المغربية هو رجوع إلى الوراء رغم أن جميع الأحزاب المغربية ليست سوى كيانات من ورق ولكن لكي نقضي على هذا العدد الهائل من الأحزاب هو إعتماد عتبة بنسبة 10٪ وبعدد المصوتين كيف نأخد بعدد المسجلين و فيهم من ألغي تصويته لأنه وضع عدة علامات على جميع الأحزاب
المهم هو أن تحكم المحكمة بالقانون لأن هذا ليس سوى تكريس هيمنة الرشوة و أقول للشعب المغربي أنظروا إلى هذه الأحزاب تتصارع لخدمة نفسها فقط لا يهمها الناخب أحزاب تصوت على قانون حمورابي سياسي تساوي بين التمساح و السحلية
كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو، سيرو يا تريكة الباجدة شوفو اش ديرو لراسكم راكم خرجتو ليها طاي طاي.
كمواطن اريد هزيمة العدالة والتنمية لكن بطريقة ديمقراطية وليس عن طريق القاسم الانتخابي لا أظن ان المحكمة الدستورية ستوافق عليه لأنه سيسبب البلقنة بحيث الحزب الاول لن تتعدى مقاعده خمسين ولتأسيس الحكومة يلزم وجود جميع الاحزاب للوصول للاعلبية ولا يمكن ان توجد حكومة ائتلافية وهي حكومة قوية
حزب العدالة حزب عدم المصداقية والدليل على ما يظهر ذلك موقفه تجاه القاسم الانتخابي بين ضعفه ووضح لنا على نيته
حزب العدالة والتنمية حزب الاستغلاليين و القاسم الانتخابي سيحقق الديموقراطية لجميع الاحزاب
سبحان الله العظيم حب الدنيا وكراهية الموت
ماسخاوش مساكن ولكن يلا صوت عليكوم شي حد فهاد الشعب راه مكلخ صافي عينا منكوم طلعتونا فالراس واللهم شفار شبعان تاياكل ويخلي شويا ولا شفار جيعان كايحصد كلشي وماكايخليً والو
دابا قانون القاسم الانتخابي تكبيتو كي النمل فالبرلمان باش تعارضوه وفاش تاتكون شي مصلحة عامة غادي يستافد فيها الشعب من هاد السنوات العجاف اللي دازت عليه معاكوم مكايجيش حتى النص وسيرو الله ياخد الحق فأي مسؤول داز فهاد البلاد ومادارش خدمتو إلى يوم الدين
حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية
في حين نرى ان حزب العدالة و التنمية من الأحزاب الشبه ضعيفة ، سواء من الناحية التركيبة البشرية للأعضاء و كذلك ضعف شخصية هذا الحزب
هذا القاسم الإنتخابي لا يمكن أن نسلم به ما لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية عليه حينها ندعن بالحكم الذي حكمت به.
أما السيد رئيس الحكومة حقيقة حملتموه ما لم يجب أن يحتمل . ضعيف صحيح بحكم المحيطين به . وهذا الدباب الإلكتروني وكذا المحللين لا أدري هل لمصلحة البلد لكن أشك أم التحامل على الرجل وحزبه الذي حكم مدة ٱنتدابه من الأصوات الذي ألحقته إلى سدة رئاسة الحكومة. من حقه ان يستعمل صلاحيته في هذا ولم يستعملها في ذاك هو وصميره .لكن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية والمنتخبين.