العثماني يعود الرميد في مستشفى محمد السادس

العثماني يعود الرميد في مستشفى محمد السادس
صورة: صفحة رئيس الحكومة على فيسبوك
الأحد 28 فبراير 2021 - 23:17

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه قام، مساء الأحد، رفقة وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعيادة مصطفى الرميد، وزير الدولة الملكلف بحقوق الإنسان، المتقدم باستقالته سلفا.

وأضاف العثماني في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك أن زيارة الرميد كانت بمستشفى محمد السادس ببوسكورة، “للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

وختم العثماني تدوينته بالقول: “حمداً لله على سلامة الأخ الرميد وفي انتظار عودته لمهامه النضالية كما عودنا دائماً”.

العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مستشفى محمد السادس مصطفى الرميد

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‫تعليقات الزوار

6
  • [email protected]
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:27

    تمنياتنا بالشفاء العاجل للسيد الوزير مصطفى الرميد ولجميع مرضى المسلمين طهور إنشاء الله

    9
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  • موغرابي
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:30

    سبحان الله أ العثماني كنت تكتافي فتدوينتك غير على حمدا لله على سلامة الاخ الرميد علاش زايد نتمنى عودته للنضال زعما كتناضلو فينا و راه بصح كتناضلو فينا هادي 10 سنين دعيناكم لله هو ياخد لينا حقنا منكم و حتا اللي اللي قبل منكم من 1956

    6
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  • مغربي
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:34

    نتمنى إلى السيد ارميد أحد كفاءات المغربية كفوءة شفاء العاجل أن شاء الله .

    3
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  • من بوسكورة
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:36

    عن اي نظال تتحدث أيها الرئيس الحكومة، النضال في الريف وجرادة والفندق، وتم إعتقالهم بالجملة وإسكات افواههم..على حساب سياستك الفاشلة اللتي صدرتم بيان الانفصال في حق الشعب المغرب البطل اللذي وقفة سدا منيع في سياستكم الفاشلة،تب لحزب الظلام

    -1
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  • عبد المنعم
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:38

    وختم العثماني تدوينته بالقول: “حمداً لله على سلامة الأخ الرميد وفي انتظار عودته لمهامه النضالية كما عودنا دائماً

    1
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  • احمد امين
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:46

    اذا لم تستحيي فافعل ما شئت عن أي نضال تتحدث يا كبيرهم انا في نظري حماية الفساد والمفسدين وإغناء الغني وإفقار الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر والهشاشة وتشجيع الريع والقرارات اللاشعبية واليأس والإحباط والبطالة والتهميش الذي عرفته البلاد منذ توليكم رئاسة الحكومة خلال 10سنوات وتسميه نضال

    0
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