العثماني يعود الرميد في مستشفى محمد السادس

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه قام، مساء الأحد، رفقة وفد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعيادة مصطفى الرميد، وزير الدولة الملكلف بحقوق الإنسان، المتقدم باستقالته سلفا.

وأضاف العثماني في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك أن زيارة الرميد كانت بمستشفى محمد السادس ببوسكورة، “للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح”.

وختم العثماني تدوينته بالقول: “حمداً لله على سلامة الأخ الرميد وفي انتظار عودته لمهامه النضالية كما عودنا دائماً”.