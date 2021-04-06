العثماني يمر بوعكة صحية: حالتي لا تدعو للقلق

العثماني يمر بوعكة صحية: حالتي لا تدعو للقلق
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 22:23

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأخبار الرائجة حول حالته الصحية، إذ أعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمر بوعكة صحية.

وأورد رئيس الحكومة أن حالته الصحية لا تدعو للقلق، وأضاف: “أعاني منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية، ما اضطرني اليوم إلى تعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.

وشكر سعد الدين العثماني الملك محمدا السادس “على العناية الكريمة التي خصني بها، وعلى حرصه على حالتي الصحية”، مضيفا: “حفظكم الله، ولا أراكم الله مكروها في أنفسكم وأحبابكم، وحفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمه”.

الملك محمد السادس زكام سعد الدين العثماني وعكة صحية

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‫تعليقات الزوار

4
  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 00:37

    هذه تمتيلية الغرض و الهدف منها إظهار خطورة كورونا المتحور السيد العثماني اعجبه دور جونسون عندما اعلن عن إصابته بالكوفيد و كيف سانده شعبه خلال الجائحة… كفاية من المقدمات و التفريشات 36 مليون مغربي تعرف انكم ستدخلون الشعب في حجر صحي تام خلال رمضان… كان عليكم التواصل مع الشعب بمصداقية أكثر و فتح قنوات للتوعية و شرح المخفيات…

    6
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  • بشرى
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 00:37

    كل مؤمن مصاب،اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين،لكن اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب،شحال من مغربي كيدعي عليكم بسبب الاغلاق،اضافة الساعة،المعيشة…..لكن اللهم لا شماتة ،نتمنى له الشفاء العاجل حتى يكون بصحة جيدة ليبشرنا بقرار الاغلاق الارتجالي كما العادة ليلة رمضان،هههههه

    8
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  • عثماني
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 00:40

    شفاكم الله و انار طريقكم لما فيه خير للوطن و شعبه الصبور وصلي اللهم على رسولنا الكريم محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

    -6
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  • الصحة تاج
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 00:45

    نتمنى للسيد العثماني الشفاء العاجل و لا بأس عليك يأخي.

    -6
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