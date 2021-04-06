العثماني يمر بوعكة صحية: حالتي لا تدعو للقلق

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأخبار الرائجة حول حالته الصحية، إذ أعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمر بوعكة صحية.

وأورد رئيس الحكومة أن حالته الصحية لا تدعو للقلق، وأضاف: “أعاني منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية، ما اضطرني اليوم إلى تعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.

وشكر سعد الدين العثماني الملك محمدا السادس “على العناية الكريمة التي خصني بها، وعلى حرصه على حالتي الصحية”، مضيفا: “حفظكم الله، ولا أراكم الله مكروها في أنفسكم وأحبابكم، وحفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمه”.