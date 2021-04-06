العثماني يمر بوعكة صحية: حالتي لا تدعو للقلق

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأخبار الرائجة حول حالته الصحية، إذ أعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمر بوعكة صحية.
وأورد رئيس الحكومة أن حالته الصحية لا تدعو للقلق، وأضاف: “أعاني منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية، ما اضطرني اليوم إلى تعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.
وشكر سعد الدين العثماني الملك محمدا السادس “على العناية الكريمة التي خصني بها، وعلى حرصه على حالتي الصحية”، مضيفا: “حفظكم الله، ولا أراكم الله مكروها في أنفسكم وأحبابكم، وحفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمه”.
هذه تمتيلية الغرض و الهدف منها إظهار خطورة كورونا المتحور السيد العثماني اعجبه دور جونسون عندما اعلن عن إصابته بالكوفيد و كيف سانده شعبه خلال الجائحة… كفاية من المقدمات و التفريشات 36 مليون مغربي تعرف انكم ستدخلون الشعب في حجر صحي تام خلال رمضان… كان عليكم التواصل مع الشعب بمصداقية أكثر و فتح قنوات للتوعية و شرح المخفيات…
كل مؤمن مصاب،اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين،لكن اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب،شحال من مغربي كيدعي عليكم بسبب الاغلاق،اضافة الساعة،المعيشة…..لكن اللهم لا شماتة ،نتمنى له الشفاء العاجل حتى يكون بصحة جيدة ليبشرنا بقرار الاغلاق الارتجالي كما العادة ليلة رمضان،هههههه
شفاكم الله و انار طريقكم لما فيه خير للوطن و شعبه الصبور وصلي اللهم على رسولنا الكريم محمد وعلى آله و صحبه أجمعين
نتمنى للسيد العثماني الشفاء العاجل و لا بأس عليك يأخي.