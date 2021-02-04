العثماني ينتشي بـ"تحكم نسبي" في الجائحة ويعد بتحقيق انتعاش اقتصادي

سجل رئيس الحكومة بارتياح، “التقدم الجيد” الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والتي كان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي، مشددا على أن المؤشرات المرتبطة بتطور الجائحة في بلادنا تشير إلى تحكم نسبي فيها نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة.
وأوضح العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى “كوفيد-19″، حيث انتقلت من 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا، مضيفا أن الوفيات اليومية جراء الجائحة، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بدورها بشكل كبير.
وبالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، قال العثماني إن الحكومة تعمل لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، موردا أنه “بالأمس، انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير المراكز الجهوية للاستثمار وتنكب على معالجة الطعون المقدمة إليها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا مطلع سنة 2020 في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة”.
وقد مكنت السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد، حسب العثماني، من “تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماع خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق 3200 ملف، تمت المصادقة على أكثر من 68 في المائة منها”.
وأوضح العثماني أنه “من بين ما مجموعه 1009 ملفات التي لم تتم المصادقة عليها، حظيت 28 في المائة منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة”، موردا أن “ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، ستمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها، مع الالتزام بالآجال المحددة”.
ونوه رئيس الحكومة في هذا الصدد بهذه البداية المشجعة، شاكرا كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، ولا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
التلقيح جرعتان!الفعالية من عدمها ستظهر بعد أيام أو أسابيع من نهاية حملة التلقيح!أظن أننا انتصرنا على السلالة الأولى بدون تلقيح فقط بالمناعة البيصارية، الحريرية،الشباكية،الأكنارية،الشيحية،الكرموسية، الكسكسية!لقاحاتنا التي سيهب العالم للاحتماء بها واقتناءها!الدكتور منصف السلاوي تبارك الله صنع لقاحه من الشيح، الكرموس والكامون!حيت كورونا كامونية!شفتو ترامب دغيا برا أ اعترف لينا بالصحرا باش يشكر الدكتور منصف السلاوي اللي داواه!الاعتراف ديال ترامب ما عندو علاقة بالتطبيع!داك الشي علاش بايدن مابغيش يعترف بالاعتراف!ترامب اتصل ببايدن قال ليه اعترف بالاعتراف ديالي ب الصحرا!قال ليه هاديك قضية شخصية مع منصف! ممنوع استغلال البيت الأبيض في الأمور الخاصة!حنا دولة علمانية وديموقراطية!داك الشي اللي درتي استغلال النفوذ والمنصب لمصالح خاصة!
هل أنت من المحظوظين، النبلاء وعلية القوم المفطحين في قصورهم الٱمنة؛ أم من الطبقات الشعبية المتكدسة مثل السمكات في علبة التصبير، وسائل النقل العام. البراريك،الأزقة الضيقة و دور الصفيح!السلالة الأولى هزمناها! هي التي أصبحت تستعمل الواقي الماسكي! هل دمك، جيناتك، جينوماتك باللون الأزرق النبيل أم اللون الأحمر الشعبي الحامض ذو التركيز العالي؟ جئتنا من الدول المتقدمة تبارك الله! هل تبحثين عن لقاحك، حبك، شريك حياتك في الكامون،القرفة، الشيبة، الشيح، راس و رجلين الحانوت، الثوم،النعناع، رائحة بوخرارب في أزقة و شوارع مدننا الغارقة في المعطرات البشرية المعدية جراء الفياضانات ؟ مقامك بيننا، ضيافتك هل هي 3 أيام، سنوات، عقود، قرون،ألفيات،عصور أم اشتراك و روشارج باللا محدود؟ هل دخلت بالتأشيرة أم بدونها؟ هل قميصك أحمر إنجليزي، أخضر إيرلندي،أصفر برازيلي،أحمر صيني، أزرق أحمر ديموقراطي جمهوري أمريكي، أزرق أبيض تطبيعي؟ مكان ازديادك قد لايكون معروفا، وقد يكون متحركا!المؤكد أنك جئت لمكان حتفك! تكفينا معك البيصارة؛ قنوات الصرف الصحي المنفتحة على حياتنا؛ و رائحة الفساد المنبعثة من كل مكان!
لا توعدنا بشئ كفاية علينا ما تحقق من وعودك الكادبة. اثبتت فشلك عبر السنوات السالفة. نحن من يعدك اليوم بالمحاسبة ورد الاعتبار لهذا الشعب اللذي خدعتموه.
خص المغاربة ارفعو دعوى قضائية ضد هاد الحزب المشؤوم …عشرةسنوات لا اصلاح لا محاربة فساد لا تنمية لا هم يحزنون…كارثة تسلطت على المغرب
الحالات النشطة تراجعت، الوفايات تراجعت، الضغط على المستشفيات تراجع، التلقيح بدأ… ولكن القمع، وقطع الأرزاق ، وحظر التجوال وورقة التنقل مازالت مستمرة إلى ما لا نهاية… لمن لازال يشك أنهم يحولوننا إلى قطيع من الماعز يرعى في ضيعات آباءهم تحت دريعة كورونا.
ها الانتخابات جاية. عانداكم تنساو كورونا وتقولو للشعب سير صوت.
متى كذبتم ياعثماني؟ الان عندما قلتم انكم سيطرتم على الجائحة ام قبل قليل عندما مددتم حالة الطوارئ الصحية؟ لانه لا يعقل ان تبقى حالة الطوارئ سارية المفعول اذا كنتم قد سيطرتم على الجائحة.
المناعة الطبيعية و الشعبية هي التي تقترب من النصر على الفيروس و على الفساد و السياسات الفاشلة! دخول تهورولي تسرعي في الحجر الصحي، تسويق إعلامي بروبغاندي هزلي لنجاح استثنائي وهمي؛ خروج فوضوي، كارثي من الحجر الصحي! رايات بيضاء بالعرام، ديال لعبار أمام الفيروس!ارتجال و ارتجال؛ انزواء و انزواء! أَزْوُو أَيْنَّة! دغي أتتدوم تودرين النون! التقاعد وَالُوطْ؛ باحا الملايين؛ التقاعد بخفي العثماني و حنين !
تراجع نسبة الاصابات وتقلص أسرة اﻷنعاش ليس بسبب اللقاح أو الاغلاق المفروض بعد الثامنة ليلا وانما ان الفيروس بدأ يضعف ويفقد قوته ، ان شاء الله سوف يندثر ، هناك احتمال آخر هو استقواء المناعة للمغاربة ككل وتعايشهم مع المرض وعودتهم الى التغذية الطبيعية
لا شكرا لك ولا بفضلك ولا باخوانك الدين افرغوا خزاءن الدولة
الانتعاش الحقيقي تجد ارقامه في مجلة فوربس…
وليس في مستوى معيشي المواطن
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اللهم..انصر…ملكنا..الانسان.الحكيم..واطل.تمره…..وحكومته..الكفء……واجعل..بلد.المغرب.ترفرف.عليه.راية..الصحة..والعافية..والسلام..ورفاهية..المجموع…… وشعارنا..داءما..الله..الوطن..الملك……..
وتا سسر قهرتونا بالشفوي والكدوب…..كورونا شافت اللقاح وهي تخلع……..
صافي اسي العثماني، دابا وقتك سلاى. سير تريح معا راسك و خلي شي حزب آخر يكدب علينا شويا.
و بصحا عليك التعويضات.
3 شهور و هم تيحاكيو عملية التلقيح، هاذي سيمانة و عاد وصلوا ل300000 .
بطؤ السلحفاة، قالك التلقيح غادي يكون بوتيرة صاروخية هههه،
قالك عندنا 3000 مركز و 1000 متنقل، اذا كل مركز لقح غير 100 في النهار غادي يديروا 400000 في النهار، هاذي دابا سيمانة و مازال ما وصلناش ليها،
و رئيس الحكومة فرعلنا راسنا غير بالتفرنيس و الهدرة الخاوية. عمركم شفتوا رئيس حكومة مكيعرفش يكون جملة مفيدة.
هاذ الحكومة فاشلة خاصها الاقالة و المحاسبة.
الجهود التي قامت بها الدولة،اش من جهود اسي العثماني،المواطن المسكين هو الدي بدل مجهودا كبيرا من أجل التأقلم مع قراراتكم العشوائية والمستفزة تجاهه
آلله يسمح ليكم تكرفصتو على البلاد والعباد.لك آلله يا وطني
الشيء الجميل تنسبونه لحكومتكم والسلبي تنسبونه للشعب …هذا الشعب الصبور الذي مازال يتحمل خرجاتكم الصبيانية ونعرف ان حكومتكم تستعد للانتخابات وانا ابشرك ان الشعب عاق بيكم واعلموا جسدا انه لا أحد سيصوت وسيتوجه لمكاتب التصويت ….
يا عبيط أصمت أحسن ليك كلامك أصبح كمن يصب الزيت في النار
مازلت الى هذه اللحظة لا اعرف ما هو الدور المنوط بهذه المراكز الجهوية للاستثمار مثلها مثل مجموعة من المؤسسات في هذه البلاد إلا مزيدا من العرقلة و البيروقراطية و انعدام تكافؤ الفرص ووضع العراقيل الإدارية و المالية أمام الجادين وتقديم من يجب تأخيره و رفض من يجب أن يحضى بالقبول
والسي العثماني نحن مجموعة من المرشدين السياحيين لم نتوصل بعد بالدعم المخثث لهذه الفئة. وراه تقهرنا عام الشوماج بزاف…. المرجو النظر في هذا المضوع…
عدد المصابين من جائحة كورونا لم يتراجع يا السي العثماني الذي تراجع هو عدد الفحوصات اليومية الذي انخفض من ما يقرب من 30 الف فحص إلى 12 الف فحص وبعض المرات إلى 8 آلاف فحص. و بطبيعة الحال عدد المصابين يتماشى مع عدد الفحوصات. أما بالنسبة للاجراءات الوقائية مثلا الحجر الصحي الجزئي ليس له معنى غالبية الناس يدخلون منازلهم لان الاجواء باردة، انظرو إلى الاكتظاد في الأسواق والشوارع نهارا بدون كمامات أين هو التباعد؟ اللهم ارفع الداء يا رب العالمين.
السلام عليكم
مزيان نكونو متفائلين، و لاكن.
أقسم بالله أناس ينتظرون الفرج اليوم قبل الغد، أناس توقف لديهم الدخل أشهر، يستجدون عملا أو طرفة خبز، و الكثير من عزة النفس لا يسألون الناس إلحافا.
سي العثماني، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السما.
أقسم بالله العظيم لو كنت مكان هذا العثماني و رأيت و قرأت كل هذه الانتقادات من مدة طويلة لقدمت إستقالتي و تنازلت عن كل ما يرتبط بهذا المنصب الذي فشل فيه بكل المقاييس لا هو و لا بنكيران الذي جعلنا و لقننا درسا عظيما عندما خدعونا بإسم الدين و لبسوا لباس النعجة و هم ليسوا بذئاب بل ضباع عاشت على ذلك الفتات الذي كان يعيش عليه هذا الشعب و تركوه للجوع و الفقر و هم شبعوا و إغتنوا و لعل اكبر دليل على هذا هو صورهم قبل و بعد توليهم للحكم
متى سيتم تلقيح العثماني و باقي الوزراء و نواب و مجلس المستشارين
الانتعاش الاقتصادي رهين برحيلك انت وحزبك
ايها المتاجرون بالدين….